Париж славится своей архитектурой, и 16-й округ - идеальное место для знакомства с его разнообразием. Здесь вы увидите работы известных архитекторов, таких как Гимар и Ле Корбюзье. Прогулка охватывает османовскую архитектуру, Belle Époque, ар-нуво, ар-деко и модернизм.



Погружение в историю района, где сохранились следы Всемирных выставок и культурной жизни белой эмиграции, станет незабываемым опытом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальные месяцы для прогулки по 16-му округу - июнь, июль и август. В это время в Париже стоит тёплая и сухая погода, что делает прогулки особенно комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и ветра, но архитектура и история остаются столь же впечатляющими.

Сейчас август — это идеальное время.