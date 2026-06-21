Париж славится своей архитектурой, и 16-й округ - идеальное место для знакомства с его разнообразием. Здесь вы увидите работы известных архитекторов, таких как Гимар и Ле Корбюзье. Прогулка охватывает османовскую архитектуру, Belle Époque, ар-нуво, ар-деко и модернизм.
Погружение в историю района, где сохранились следы Всемирных выставок и культурной жизни белой эмиграции, станет незабываемым опытом
Погружение в историю района, где сохранились следы Всемирных выставок и культурной жизни белой эмиграции, станет незабываемым опытом
5 причин купить эту экскурсию
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Лучшее время для посещения
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Идеальные месяцы для прогулки по 16-му округу - июнь, июль и август. В это время в Париже стоит тёплая и сухая погода, что делает прогулки особенно комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и ветра, но архитектура и история остаются столь же впечатляющими.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эйфелева башня
- Пти-Пале
- Гран-Пале
- Мост Александра III
- Ансамбль Трокадеро
Описание экскурсии
16-й округ: эпицентр экспериментов 20 века
Главные парижские архитекторы-новаторы — Эктор Гимар, Огюст Перре, Арни Соваж, Ле Корбюзье, Робер Малле-Стивенс — создали свои самые знаковые постройки именно здесь. Османовская архитектура, Belle Époque, ар-нуво, ар-деко и модернизм — в районе сохранились здания всех ключевых парижских стилей 19-20 вв.
Двигаясь в хронологическом порядке, мы не только увидим, как менялся архитектурный облик города год за годом, но и поговорим о важнейших сопутствующих исторических событиях:
- барон Осман и превращение Парижа из средневекового города в современный; расширение Парижа в 1860 г. — от 12 к 20 округам;
появление метро;
- Всемирные выставки и их наследие (русские избы, Эйфелева башня, Пти-Пале и Гран-Пале, мост Александра III, ансамбль Трокадеро);
- Пасси как центр белой русской эмиграции (литературные салоны Гиппиус и Мережковского «Зеленая лампа», Бунин, Шаляпин, Феликс Юсупов, балетная студия Матильды Кшесинской) и др.
Район глазами местного жителя
В дополнение к архитектурному обзору округа, как человек, влюблённый в свой район, я покажу:
- куда местные ходят за свежим багетом и круассаном на завтрак;
- мини-скверы и сады, куда приходят почитать или полежать на траве в обед;
- гастрономическую улицу и типичный рынок выходного дня, где делают покупки к обеду и ужину;
- где находится единственный коктейльный бар района (спойлер — в здании Гимара, где с 1911 г. сохранился внутренний декор с зеркалами, росписями и настенной плиткой);
- где проходит граница между туристическим Трокадеро и исключительно французской частью 16-го.
Организационные детали
- Приготовьтесь много гулять! Удобная обувь, бутылка воды, кепка на солнечную погоду или дождевик/зонт на дождливую.
- Не рекомендую приходить голодными. По пути можем сделать остановку на кофе с круассаном в одной из типичных местных boulangerie или в музейном кафе в саду с лучшим видом на Эйфелеву башню в Париже.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ст. метро Passy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 36 туристов
Страстный любитель современного искусства, театра и архитектуры 20 века, автор блога о культурной жизни Парижа, менеджер культурных проектов с 7-летним стажем. 3 года назад я переехала в Париж с мечтой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Только что закончили экскурсию с Анной и сели в кафе. Мы оказались очень довольны. Маршрут продуманный и интересно. Анна сама увлечена темой и неравнодушна к ней. Собственно, экскурсия выросла из личного интереса. Здания красивые. А XVI округ не самый очевидный для туристов. Нам понравилось. И очень рекомендуем.
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Замечательная пешая экскурсия. Анна большой молодец, время пролетело незаметно! Она прекрасно знает историю района и рассказывает живо и увлекательно. Благодаря ей удалось взглянуть на 16-й округ Парижа совсем по-новому.
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16 район вдохновил! гид Аня его любит, это чувствуется. мы, как и заявлено в описании, разобрали разные стили архитектуры на ярких примерах, погрузились в развитие французского зодчества и просто приятно
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И
Прекрасная экскурсия - самая интересная из тех, на которых я был во Франции. Анна рассказала, как Париж стал одним из самых красивых городов в Европе, как устроен этот город, и
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А
Очень интересная экскурсия. Анна увлекательно рассказывала об архитектуре Парижа 19-20 веков, об истории 16 округа, о его сегодняшних днях. Время пролетело незаметно. За три часа сложилась почти полная историческая картинка смены стилей и направлений.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и архитектурой Парижа. Анна - отличный гид и рассказчик.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и архитектурой Парижа. Анна - отличный гид и рассказчик.
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K
Я вообще открыл для себя Париж с неожиданной стороны, обязательно идите и смотрите - люди, которых интересует архитектура, как меня: столько всего в одном месте, архитекторы мирового уровня, нет "турыстов", Париж, как он есть. Спасибо огромное
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