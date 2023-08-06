Париж — один из самых узнаваемых городов мира благодаря архитектуре. Его визитная карточка — с виду «одинаковые» османовские дома из бежевого песчаника, с балкончиками на третьем и предпоследнем этажах. Однако облик столицы всё же не однороден. На прогулке по уникальному району аристократов и буржуа вы увидите образцы всех важнейших для города стилей 19-20 вв. и научитесь их отличать.

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Описание

Что вас ожидает

16-й округ: эпицентр экспериментов 20 века

Главные парижские архитекторы-новаторы — Эктор Гимар, Огюст Перре, Арни Соваж, Ле Корбюзье, Робер Малле-Стивенс — создали свои самые знаковые постройки именно здесь. Османовская архитектура, Belle Époque, ар-нуво, ар-деко и модернизм — в районе сохранились здания всех ключевых парижских стилей 19-20 вв.

Двигаясь в хронологическом порядке, мы не только увидим, как менялся архитектурный облик города год за годом, но и поговорим о важнейших сопутствующих исторических событиях:

барон Осман и превращение Парижа из средневекового города в современный; расширение Парижа в 1860 г. — от 12 к 20 округам;

появление метро;

появление метро; Всемирные выставки и их наследие (русские избы, Эйфелева башня, Пти-Пале и Гран-Пале, мост Александра III, ансамбль Трокадеро);

Пасси как центр белой русской эмиграции (литературные салоны Гиппиус и Мережковского «Зеленая лампа», Бунин, Шаляпин, Феликс Юсупов, балетная студия Матильды Кшесинской) и др.

Район глазами местного жителя

В дополнение к архитектурному обзору округа, как человек, влюблённый в свой район, я покажу:

куда местные ходят за свежим багетом и круассаном на завтрак;

мини-скверы и сады, куда приходят почитать или полежать на траве в обед;

гастрономическую улицу и типичный рынок выходного дня, где делают покупки к обеду и ужину;

где находится единственный коктейльный бар района (спойлер — в здании Гимара, где с 1911 г. сохранился внутренний декор с зеркалами, росписями и настенной плиткой);

где проходит граница между туристическим Трокадеро и исключительно французской частью 16-го.

Организационные детали