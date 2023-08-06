Погрузиться в эпицентр экспериментов начала 20 века и колыбель стилей ар-нуво, ар-деко и модернизм
Париж — один из самых узнаваемых городов мира благодаря архитектуре.
Его визитная карточка — с виду «одинаковые» османовские дома из бежевого песчаника, с балкончиками на третьем и предпоследнем этажах. Однако облик столицы всё же не однороден.
На прогулке по уникальному району аристократов и буржуа вы увидите образцы всех важнейших для города стилей 19-20 вв. и научитесь их отличать.
Его визитная карточка — с виду «одинаковые» османовские дома из бежевого песчаника, с балкончиками на третьем и предпоследнем этажах. Однако облик столицы всё же не однороден.
На прогулке по уникальному району аристократов и буржуа вы увидите образцы всех важнейших для города стилей 19-20 вв. и научитесь их отличать.
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Описание
Что вас ожидает
16-й округ: эпицентр экспериментов 20 века
Главные парижские архитекторы-новаторы — Эктор Гимар, Огюст Перре, Арни Соваж, Ле Корбюзье, Робер Малле-Стивенс — создали свои самые знаковые постройки именно здесь. Османовская архитектура, Belle Époque, ар-нуво, ар-деко и модернизм — в районе сохранились здания всех ключевых парижских стилей 19-20 вв.
Двигаясь в хронологическом порядке, мы не только увидим, как менялся архитектурный облик города год за годом, но и поговорим о важнейших сопутствующих исторических событиях:
- барон Осман и превращение Парижа из средневекового города в современный; расширение Парижа в 1860 г. — от 12 к 20 округам;
появление метро;
- Всемирные выставки и их наследие (русские избы, Эйфелева башня, Пти-Пале и Гран-Пале, мост Александра III, ансамбль Трокадеро);
- Пасси как центр белой русской эмиграции (литературные салоны Гиппиус и Мережковского «Зеленая лампа», Бунин, Шаляпин, Феликс Юсупов, балетная студия Матильды Кшесинской) и др.
Район глазами местного жителя
В дополнение к архитектурному обзору округа, как человек, влюблённый в свой район, я покажу:
- куда местные ходят за свежим багетом и круассаном на завтрак;
- мини-скверы и сады, куда приходят почитать или полежать на траве в обед;
- гастрономическую улицу и типичный рынок выходного дня, где делают покупки к обеду и ужину;
- где находится единственный коктейльный бар района (спойлер — в здании Гимара, где с 1911 г. сохранился внутренний декор с зеркалами, росписями и настенной плиткой);
- где проходит граница между туристическим Трокадеро и исключительно французской частью 16-го.
Организационные детали
- Приготовьтесь много гулять! Удобная обувь, бутылка воды, кепка на солнечную погоду или дождевик/зонт на дождливую.
- Не рекомендую приходить голодными. По пути можем сделать остановку на кофе с круассаном в одной из типичных местных boulangerie или в музейном кафе в саду с лучшим видом на Эйфелеву башню в Париже.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ст. метро Passy
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Париже
Страстный любитель современного искусства, театра и архитектуры 20 века, автор блога о культурной жизни Парижа, менеджер культурных проектов с 7-летним стажем. 3 года назад я переехала в Париж с мечтой работать здесь в сфере культуры. Закончив лучшую французскую бизнес-школу HEC Paris по специальности «Культурный менеджмент», я поработала в стартапе по перевозке произведений искусства, в крупнейшем в Европе центре современного искусства Palais de Tokyo и на важнейшей ярмарке современного искусства Paris+ par Art Basel. На своих прогулках я делюсь своим видением прекрасного и любовью к Парижу.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nataliia
6 авг 2023
Экскурсовод Анна очень нам понравилась: она знает и любит архитектуру Парижа, поэтому экскурсия была на высшем уровне. Мы много узнали нового, и увлеклись темой. Спасибо большое!
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