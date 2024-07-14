Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Париже на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
Пешая
15 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Завтра в 18:00
11 авг в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Кофейная иллюстрация
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
Кофейная иллюстрация
Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
60 за человека
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Пешая
9 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Как понять и приручить современное искусство и зачем это людям любого возраста
Начало: Центр Жорж Помпиду
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
174 за всё до 2 чел.
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Увидеть самые главные и интересные захоронения некрополя и узнать, о чём они молчат
Начало: Возле станции метро Père Lachaise
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
195 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    14 июля 2024
    Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
    Путешествие с Дарьей по маршруту Женских страниц в истории Парижа превзошло все наши ожидания! Мы приехали в Париж женской компанией,
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    праздновать юбилей нашей подруги, и эта экскурсия стала интереснейшим подарком для нас всех. Увлекательные исторические сюжеты, рассказанные Дарьей, где главными героинями были женщины, посещение знаковых мест этих историй, остановки в уютных кофейне и чайной, все это стало украшением нашего пребывания в Париже! С удовольствием рекомендую экскурсии Дарьи, даже не раздумывая!

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
    Очень понравилась экскурсия Владислава, удалось узнать много нового о русских эмигрантах и создании балета во Франции. Очень интересная тема, а
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    Владислав - тот человек, который в нее погружен и продолжает искать интересные факты о тех временах и людях. Если вы хотите узнать что-то особенное, а не просто посетить знаковые места в Париже, то эта экскурсия для вас. Осталось одно пожелание к Владиславу: быть чуть более ориентированным на своих клиентов и слушателей.

  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
    Несмотря на запоздалый отзыв, с огромной благодарностью вспоминаем наше путешествие в мир прекрасного с замечательным человеком, ассом в своей профессии,
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    Людмилой. Внимание нашего сына было непросто удержать, но Людмила смогла найти правильный подход, и вся экскурсия прошла на одном дыхании. В конце, окончив оговоренное время, она сделала нам очень ценный подарок - показала вход на нереально интересную временную выставку, которую мы могли и не заметить… Там мы просто потерялись во времени от восторга… Спасибо огромное за эти эмоции! Обязательно вернёмся за прекрасным именно к Людмиле.

  • А
    Алла
    26 марта 2024
    Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
    Прекрасная прогулка и экскурсия. Очень интересные детали, все было интересно и познавательно . Очень порадовало, что Влад не смотря на наше опоздание, не сократил нашу экскурсию. Приеду в Париж обязательно обращусь еще! Спасибо
  • А
    Анна
    20 января 2024
    Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
    Мне очень понравилось, потому что Владислав глубоко проработал материал и смог ответить на все вопросы.
  • Д
    Дина
    29 ноября 2023
    Кофейная иллюстрация
    Здравствуйте! Если Вы хотите качественно и вкусно провести время в Парижском стиле - Вам на этот мастер - класс! Мне было интересно
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    знакомиться с Парижем через рисунок. Отдохнуть от очередей в Лувр под дождем в приятной дружественной атмосфере. Качественно, профессионально Анна научмла создавать шедевры за час. Благодарю Анну и благодарю Компанию❤️🙏

  • Р
    Ростислав
    21 июля 2023
    Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
    Все отлично, спасибо
  • М
    Марина
    4 апреля 2023
    Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
    Людмила отличный гид, влюбленный в свое дело. Очень комфортно,, интересно и содержательно. Очень рекомендую 🌺
  • В
    Василий
    24 февраля 2023
    Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
    Спасибо Людмиле! Гид, который умеет заинтересовать каждого посетителя!
  • М
    Мария
    3 октября 2022
    Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
    Париж заиграл для меня новыми красками, благодаря увлекательному и живому рассказу Дарьи! Приятно иметь дело с профессионалом,раскрывающим вам интересные исторические
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    события через призму женских судеб,услышать захватывающие истории любви,веры,борьбы сильных женщин,повлиявших на историю Франции! Проникнуться атмосферой романтичного Парижа на террасе уютного кафе с бокалом вина в компании чудесного рассказчика-что может быть лучше?!

    Париж заиграл для меня новыми красками, благодаря увлекательному и живому рассказу Дарьи! Приятно иметь дело с

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Нескучные экскурсии»

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  1. Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
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  3. Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
  4. Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Квартал Марэ
  5. Набережная
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2024
Сейчас в Париже в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 200. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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