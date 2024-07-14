2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Завтра в 18:00
11 авг в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
Кофейная иллюстрация
Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
€60 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Как понять и приручить современное искусство и зачем это людям любого возраста
Начало: Центр Жорж Помпиду
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
€174 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Увидеть самые главные и интересные захоронения некрополя и узнать, о чём они молчат
Начало: Возле станции метро Père Lachaise
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€195 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana14 июля 2024Путешествие с Дарьей по маршруту Женских страниц в истории Парижа превзошло все наши ожидания! Мы приехали в Париж женской компанией,
- ММарина24 апреля 2024Очень понравилась экскурсия Владислава, удалось узнать много нового о русских эмигрантах и создании балета во Франции. Очень интересная тема, а
- ААнна2 апреля 2024Несмотря на запоздалый отзыв, с огромной благодарностью вспоминаем наше путешествие в мир прекрасного с замечательным человеком, ассом в своей профессии,
- ААлла26 марта 2024Прекрасная прогулка и экскурсия. Очень интересные детали, все было интересно и познавательно . Очень порадовало, что Влад не смотря на наше опоздание, не сократил нашу экскурсию. Приеду в Париж обязательно обращусь еще! Спасибо
- ААнна20 января 2024Мне очень понравилось, потому что Владислав глубоко проработал материал и смог ответить на все вопросы.
- ДДина29 ноября 2023Здравствуйте! Если Вы хотите качественно и вкусно провести время в Парижском стиле - Вам на этот мастер - класс! Мне было интересно
- РРостислав21 июля 2023Все отлично, спасибо
- ММарина4 апреля 2023Людмила отличный гид, влюбленный в свое дело. Очень комфортно,, интересно и содержательно. Очень рекомендую 🌺
- ВВасилий24 февраля 2023Спасибо Людмиле! Гид, который умеет заинтересовать каждого посетителя!
- ММария3 октября 2022Париж заиграл для меня новыми красками, благодаря увлекательному и живому рассказу Дарьи! Приятно иметь дело с профессионалом,раскрывающим вам интересные исторические
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Нескучные экскурсии»
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