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Владислав - тот человек, который в нее погружен и продолжает искать интересные факты о тех временах и людях. Если вы хотите узнать что-то особенное, а не просто посетить знаковые места в Париже, то эта экскурсия для вас. Осталось одно пожелание к Владиславу: быть чуть более ориентированным на своих клиентов и слушателей.