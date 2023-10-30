Невозможно себе представить Париж без Эйфелевой башни, поэтому она и станет главной героиней нашей аудиоэкскурсии! Но для того чтобы оценить всю важность и новаторство этого легендарного памятника архитектуры, необязательно подниматься на него и толпиться среди сотен туристов!

Что вас ждетПрогулка начнется у Военной школы и проведет вас по Марсовому полю, где вы узнаете о необычном, но знакомом каждому русскому человеку использовании этого места. Затем вы во всех деталях рассмотрите Эйфелеву башню и услышите о настоящей афере века, связанной с ней.

Далее вы пройдетесь по мосту Йена с живописными видами на реку Сена и окажетесь в садах Трокадеро, где бьёт 50-метровый фонтан. По пути к Дворцу Шайо вы узнаете, как Париж в 1937 году стал местом соперничества двух мощных держав — Советского Союза и гитлеровской Германии. Также во время экскурсии вы пройдете по следам знаменитых личностей, живших и творивших в Париже, — от Наполеона до Льва Толстого. И, конечно, насладитесь чарующими видами Эйфелевой башни и её окрестностей.

Финальная точка аудиоэкскурсии — площадь Трокадеро, один из самых живописных уголков Парижа.

Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание

приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).