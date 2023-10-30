Вокруг Эйфелевой башни
Прогуляйтесь вокруг Эйфелевой башни и рассмотрите её с разных ракурсов, слушая по пути забавные и интересные истории, связанные с её строительством и отношением к ней местных.
Вы пройдетесь по Марсовому полю, насладитесь живописными видами на реку Сенаи доберетесь до площади Трокадеро, одного из самых живописных уголков Парижа.
Вы пройдетесь по Марсовому полю, насладитесь живописными видами на реку Сенаи доберетесь до площади Трокадеро, одного из самых живописных уголков Парижа.
Ближайшие даты:
30
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Что вас ожидает:
- Военная школа
- Марсово поле
- Эйфелева башня
- Сады и фонтаны Трокадеро
- Смотровая площадка Трокадеро
- Дворец Шайо
- Площадь Трокадеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Невозможно себе представить Париж без Эйфелевой башни, поэтому она и станет главной героиней нашей аудиоэкскурсии! Но для того чтобы оценить всю важность и новаторство этого легендарного памятника архитектуры, необязательно подниматься на него и толпиться среди сотен туристов!
Что вас ждетПрогулка начнется у Военной школы и проведет вас по Марсовому полю, где вы узнаете о необычном, но знакомом каждому русскому человеку использовании этого места. Затем вы во всех деталях рассмотрите Эйфелеву башню и услышите о настоящей афере века, связанной с ней.
Далее вы пройдетесь по мосту Йена с живописными видами на реку Сена и окажетесь в садах Трокадеро, где бьёт 50-метровый фонтан. По пути к Дворцу Шайо вы узнаете, как Париж в 1937 году стал местом соперничества двух мощных держав — Советского Союза и гитлеровской Германии. Также во время экскурсии вы пройдете по следам знаменитых личностей, живших и творивших в Париже, — от Наполеона до Льва Толстого. И, конечно, насладитесь чарующими видами Эйфелевой башни и её окрестностей.
Финальная точка аудиоэкскурсии — площадь Трокадеро, один из самых живописных уголков Парижа.
Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание
приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Билет на Эйфелеву башню не включен
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 1 Pl. Joffre, 75007 Paris, FranceЗавершение: 7 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris, France
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к
- Экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и
- Электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение
- WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды
- Работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы
- Окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных
- Местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в
- WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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