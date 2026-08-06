68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эйфелева башня - не просто символ Парижа, но и хранительница множества историй.
Во время экскурсии вы узнаете, как она была построена, в какие цвета её красили и какие световые шоу она
Во время экскурсии вы узнаете, как она была построена, в какие цвета её красили и какие световые шоу она
5 причин купить этот билет
- 🗼 Узнать историю Эйфелевой башни
- 👀 Полюбоваться видами Парижа
- 📚 Услышать легенды города
- 🎨 Узнать о цветах и световых шоу башни
- 🏛 Посетить знаковые места Парижа
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Эйфелевой башни - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, что позволяет насладиться видами. В апреле и октябре также можно комфортно посетить башню, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, меньше туристов, но погода может быть прохладной и ветреной. Однако, даже в это время года, виды на заснеженный Париж могут быть по-своему очаровательны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эйфелева башня
- Марсово поле
- Дом Инвалидов
- Нотр-Дам
- Сакре-Кёр
- Сен-Дени
Описание билета
Башня в истории
- Во время подъёма вы узнаете, зачем возвели башню и насколько гениальным было это сооружение для своей эпохи
- Представите себе, как она могла бы выглядеть, если бы приняли совсем другой проект — например, как башня-гильотина
- Я расскажу, в какие цвета наряжалась парижская красавица, сколько лампочек её украшает и сколько тонн краски нужно для реставрации
- Вы узнаете, какие световые рисунки примеряла на себя башня, прыгали ли с неё с парашютом и как ей удалось пережить Вторую мировую войну
Виды и легенды Парижа
- С высоты откроется старый пригород Парижа — Марсово поле и Дом Инвалидов. Вы выясните, кого называли инвалидами и что особенного в саркофаге Наполеона
- Услышите легенды Монмартра и историю Святого Дионисия Парижского и увидите три самых больших собора города — Нотр-Дам, Сакре-Кёр и Сен-Дени
- Сами решите, каким парижским рассказам верить, а каким — нет, и полюбуетесь триумфальными арками столицы, от которых расходятся главные улицы
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно, покупать их лучше заранее. Стоимость зависит от способа и высоты подъёма.
- Взрослый — от €14,50 до €36,10
- Юношеский (12–24) — от €7,30 до €18,10
- Детский (4–11) — от €3,70 до €9,10
- Дети до 4 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эйфелевой башни
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2854 туристов
За свою жизнь я сменила несколько профессий: все они так или иначе связаны с историей, культурой и визуальными жанрами. Изучала историю искусств в разных учебных заведениях России и Франции. Работала
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 154 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отдичная экскурсия с гидом Мариной у нас получилась. Заранее купили билеты чтобы подняться на башню, Марина подсказала все нюансы и нам удалось насладиться видом на прекрасный Париж. Огромное спасибо за организацию нашей экскурсии.
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Н
впечатлений на 5+!!!Марина замечательный человек! Прекрасная подача информации! С ней очень комфортно! Рекомендую!!Спасибо Марине огромное! 💐
Марина
Ответ организатора:
Николай, благодарю вас от души!!
Очень приятно получить отклик.
Буду рада вас видеть снова ☀️
Очень приятно получить отклик.
Буду рада вас видеть снова ☀️
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К
Хочу выразить огромную благодарность Марине за экскурсию. Было очень интересно послушать историю Эйфелевой башни. Марина очень ловко обходила все очереди) поэтому для нас все прошло максимально комфортно.
Марина
Ответ организатора:
Благодарю вас, Кристина!
Я была в замечательной компании)
Я была в замечательной компании)
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Н
Экскурсия очень понравилась! Гид Марина интересно рассказывала про Эйфелеву башню, рассказала и показала много интересных фактов! Были на экскурс детьми-подростками, им тоже очень понравилось.
Также понравилась организация и подготовка экскурсии. Марина связалась со мной заранее, дала рекомендации по покупке билетов, написала про место встречи.
рекомендую!
Также понравилась организация и подготовка экскурсии. Марина связалась со мной заранее, дала рекомендации по покупке билетов, написала про место встречи.
рекомендую!
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И
Просто замечательная экскурсия!
Благодаря Марине мы быстро и без проблем прошли очередь на Эйфелеву башню, прошли все уровни, поднялись на самый верх и узнали множество интересных фактов!
Атмосфера была лёгкая, дружелюбная — время пролетело незаметно!
Очень приятно, что она поделилась советами о том, что ещё стоит посмотреть в Париже, и даже помогла с бронью ресторана.
Огромная благодарность за профессионализм и заботу!
Однозначно рекомендуем
Благодаря Марине мы быстро и без проблем прошли очередь на Эйфелеву башню, прошли все уровни, поднялись на самый верх и узнали множество интересных фактов!
Атмосфера была лёгкая, дружелюбная — время пролетело незаметно!
Очень приятно, что она поделилась советами о том, что ещё стоит посмотреть в Париже, и даже помогла с бронью ресторана.
Огромная благодарность за профессионализм и заботу!
Однозначно рекомендуем
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Е
Брали экскурсию Приключение на Эйф башне… Не смогли купить билеты онлайн, но Марина помогла быстро приобрести их на месте. Марина замечательный рассказчик. Дети были в восторге! Очень признательны Марине за полученные эмоции и чудесное настроение!
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