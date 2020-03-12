68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса

Марина
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Марина – ваш гид
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое.

А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
161 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у Эйфелевой башни
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У этой экскурсии68 отзывов
4.9
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых

Что вас ожидает

Вы пройдёте на Эйфелеву башню без очереди в компании настоящего знатока города.

Чудо инженерной мысли
Во время подъёма на башню вы узнаете, зачем её возвели и насколько гениальным было это сооружение для своей эпохи. А ещё представите себе, как могла выглядеть Эйфелева башня, если бы приняли совсем другой проект. Какие только причудливые формы не предлагали архитекторы: от цитадели из камня до башни-гильотины! Я расскажу, в какие цвета наряжалась парижская красавица, сколько лампочек её украшает и сколько тонн краски нужно для её реставрации.

Башня в истории
Мы посмотрим на Эйфелеву башню глазами не только людей XXI века, но и глазами парижан, которые не приняли в своё время архитектурное решение Центра Помпиду и стеклянную пирамиду Лувра. Вы узнаете, какие световые рисунки примеряла на себя визитная карточка Парижа, прыгали ли с неё с парашютом и как ей удалось пережить Вторую мировую войну и неоднократные попытки мошенников её продать.

Виды Парижа и легенды города
С высоты башни вам откроется старый пригород Парижа — Марсово поле, где проходили военные смотры и парады, и Дом Инвалидов. Вы узнаете, кого называли «инвалидами» и что особенного в Саркофаге Наполеона, услышите легенды Монмартра и историю Святого Дионисия Парижского и увидите три самых больших собора города — Нотр-Дам, Сакре-Кёр и Сан-Дени. Вы сами решите, каким парижским рассказам верить, а каким — нет, и получите редкое удовольствие, любуясь триумфальными арками столицы, от которых расходятся главные улицы-артерии Парижа, где бьётся его пульс.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям.

Организационные детали

Входной билет на Эйфелеву башню оплачивается дополнительно — стоимость зависит от способа и высоты подъема. Подняться до 3 этажа на лифте стоит 6-25 евро; подняться до 2 этажа — 4-16 евро. Подняться до 2 этажа пешком — 2,5-10 евро. Входные билеты для детей до 4 лет бесплатно.

Обратите внимание

  • Чтобы попасть на башню за минимальное время, прислушивайтесь, пожалуйста, к точным рекомендациям гида
  • Гид не несет ответственности за технические и административные ограничения в работе башни, работу лифтов и возможность покупки билетов заранее
  • Если вам не подходит рекомендуемое время экскурсии в 9.30, свяжитесь с гидом заранее, чтобы узнать о возможности приобретения билетов на другое время
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Эйфелевой башни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Я профессиональный журналист и оператор, всегда любила общаться с людьми. Разница в том, что сейчас вы будете задавать мне вопросы) Мне интересна культура и визуальные искусства, и на мой взгляд, это и есть визитная карточка Парижа. Мои друзья — люди творческих профессий: художники, музыканты, киношники и круг русской эмиграции; пою в известном русском хоре в Париже. Мне интересно рассказать что-то новое и сохранить ваши эмоции посредством видеосъемки на фоне одного из самых красивых городов!
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68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Прекрасная Марина, с прекрасным настроением. Душевная, красивая, отзывчивая, внимательная. Много информации о которой я раньше не читала и не слышала. Четко, пунктуально, без спешки. Я всем буду рекомендовать Марину. И у меня теперь есть «свой человек» в Париже!
Спасибо!
27 февраля 2020
Необыкновенная экскурсия с замечательным гидом!
Очень понравилось детям и мне👍
21 января 2020
Спасибо большое Марине за такую интересную и познавательную экскурсию. Мы остались очень довольны! Обязательно будем рекомендовать своим друзьям и родственникам.
10 января 2020
Очень интересно, подробно, впечатлились....
14 декабря 2019
Отличная экскурсия! Благодарю!
8 ноября 2019
Нам очень понравилось!Была с ребенком 8лет, она всё запомнила,что рассказывала Марина.Очень интересно.Всё прошли без очередей, стояли ну может максимум 7минут)
3 ноября 2019
Марина, спасибо, вам, большое за прекрасную экскурсию! Казалось бы зачем нужна экскурсия на Эйфелевой башне? Сейчас я однозначно понимаю, что любовь к этому удивительному городу приходит именно там наверху и прекрасный гид показывает с разных высот красоту города, опять таки проводит вас без очереди и рассказывает удивительные факты о строительстве и судьбе башни. В рассказе есть и интересные места и знаменитые фамилии! Марина очень отзывчивый человек, наша первая экскурсия с ней была обзорная, тоже очень познавательная! Ещё раз спасибо!
29 октября 2019
Не так интересно, как хотелось бы за такие деньги
27 октября 2019
Марина, замечательный экскурсовод. Дети с удовольствием слушали.
20 октября 2019
Собираясь на экскурсию думали, что там делать аж целых 2,5 часа))) Но время пролетело быстро и незаметно, несмотря на дождь и ветер))) Башня была исследована до самого верха - третьего этажа, и на лифте и пешком прошлись немного. Также Марина показала разные интересные уголки на башне, куда вероятно мы бы сами даже не заглянули, и помогла приобрести интересные нестандартные сувениры (зубные щетки в виде Эйфелевых башен, разного цвета. Всем очень понравились такие гостинцы, куда лучше магнитиков)
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