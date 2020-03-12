68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вы пройдёте на Эйфелеву башню без очереди в компании настоящего знатока города.

Чудо инженерной мысли

Во время подъёма на башню вы узнаете, зачем её возвели и насколько гениальным было это сооружение для своей эпохи. А ещё представите себе, как могла выглядеть Эйфелева башня, если бы приняли совсем другой проект. Какие только причудливые формы не предлагали архитекторы: от цитадели из камня до башни-гильотины! Я расскажу, в какие цвета наряжалась парижская красавица, сколько лампочек её украшает и сколько тонн краски нужно для её реставрации.

Башня в истории

Мы посмотрим на Эйфелеву башню глазами не только людей XXI века, но и глазами парижан, которые не приняли в своё время архитектурное решение Центра Помпиду и стеклянную пирамиду Лувра. Вы узнаете, какие световые рисунки примеряла на себя визитная карточка Парижа, прыгали ли с неё с парашютом и как ей удалось пережить Вторую мировую войну и неоднократные попытки мошенников её продать.

Виды Парижа и легенды города

С высоты башни вам откроется старый пригород Парижа — Марсово поле, где проходили военные смотры и парады, и Дом Инвалидов. Вы узнаете, кого называли «инвалидами» и что особенного в Саркофаге Наполеона, услышите легенды Монмартра и историю Святого Дионисия Парижского и увидите три самых больших собора города — Нотр-Дам, Сакре-Кёр и Сан-Дени. Вы сами решите, каким парижским рассказам верить, а каким — нет, и получите редкое удовольствие, любуясь триумфальными арками столицы, от которых расходятся главные улицы-артерии Парижа, где бьётся его пульс.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям.