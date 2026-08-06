68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эйфелева башня - не просто символ Парижа, но и хранительница множества историй.Во время экскурсии вы узнаете, как она была построена, в какие цвета её красили и какие световые шоу она

устраивала. Откроются виды на Марсово поле и Дом Инвалидов, а также легенды Монмартра и история Святого Дионисия. Погрузитесь в атмосферу Парижа и решите, каким легендам верить. Это приключение для всех, кто хочет увидеть город с высоты и узнать его секреты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Эйфелевой башни - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, что позволяет насладиться видами. В апреле и октябре также можно комфортно посетить башню, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, меньше туристов, но погода может быть прохладной и ветреной. Однако, даже в это время года, виды на заснеженный Париж могут быть по-своему очаровательны.

Сейчас август — это идеальное время.