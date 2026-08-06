68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых

Эйфелева башня скрывает множество тайн. Узнайте её историю, полюбуйтесь видами Парижа и послушайте легенды, которые она хранит
Эйфелева башня - не просто символ Парижа, но и хранительница множества историй.

Во время экскурсии вы узнаете, как она была построена, в какие цвета её красили и какие световые шоу она
читать дальшеуменьшить

устраивала.

Откроются виды на Марсово поле и Дом Инвалидов, а также легенды Монмартра и история Святого Дионисия. Погрузитесь в атмосферу Парижа и решите, каким легендам верить. Это приключение для всех, кто хочет увидеть город с высоты и узнать его секреты

5
154 отзыва

5 причин купить этот билет

  • 🗼 Узнать историю Эйфелевой башни
  • 👀 Полюбоваться видами Парижа
  • 📚 Услышать легенды города
  • 🎨 Узнать о цветах и световых шоу башни
  • 🏛 Посетить знаковые места Парижа

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Эйфелевой башни - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, что позволяет насладиться видами. В апреле и октябре также можно комфортно посетить башню, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, меньше туристов, но погода может быть прохладной и ветреной. Однако, даже в это время года, виды на заснеженный Париж могут быть по-своему очаровательны.
Сейчас август — это идеальное время.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых

Что можно увидеть

  • Эйфелева башня
  • Марсово поле
  • Дом Инвалидов
  • Нотр-Дам
  • Сакре-Кёр
  • Сен-Дени

Описание билета

Башня в истории

  • Во время подъёма вы узнаете, зачем возвели башню и насколько гениальным было это сооружение для своей эпохи
  • Представите себе, как она могла бы выглядеть, если бы приняли совсем другой проект — например, как башня-гильотина
  • Я расскажу, в какие цвета наряжалась парижская красавица, сколько лампочек её украшает и сколько тонн краски нужно для реставрации
  • Вы узнаете, какие световые рисунки примеряла на себя башня, прыгали ли с неё с парашютом и как ей удалось пережить Вторую мировую войну

Виды и легенды Парижа

  • С высоты откроется старый пригород Парижа — Марсово поле и Дом Инвалидов. Вы выясните, кого называли инвалидами и что особенного в саркофаге Наполеона
  • Услышите легенды Монмартра и историю Святого Дионисия Парижского и увидите три самых больших собора города — Нотр-Дам, Сакре-Кёр и Сен-Дени
  • Сами решите, каким парижским рассказам верить, а каким — нет, и полюбуетесь триумфальными арками столицы, от которых расходятся главные улицы

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно, покупать их лучше заранее. Стоимость зависит от способа и высоты подъёма.

  • Взрослый — от €14,50 до €36,10
  • Юношеский (12–24) — от €7,30 до €18,10
  • Детский (4–11) — от €3,70 до €9,10
  • Дети до 4 лет бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Эйфелевой башни
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2854 туристов
За свою жизнь я сменила несколько профессий: все они так или иначе связаны с историей, культурой и визуальными жанрами. Изучала историю искусств в разных учебных заведениях России и Франции. Работала
читать дальшеуменьшить

журналистом, видеооператором и гидом. Влюбилась в Париж с первого вздоха и легко помогу вам) Мои друзья — люди творческих профессий: художники, музыканты, киношники и круг русской эмиграции. Пою в известном русском хоре в Париже. Буду рада не только открыть вам Париж, но и сохранить ваши эмоции посредством фотографии на фоне одного из самых красивых городов мира!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 154 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
142
4
8
3
1
2
2
1
1
Е
Отдичная экскурсия с гидом Мариной у нас получилась. Заранее купили билеты чтобы подняться на башню, Марина подсказала все нюансы и нам удалось насладиться видом на прекрасный Париж. Огромное спасибо за организацию нашей экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
впечатлений на 5+!!!Марина замечательный человек! Прекрасная подача информации! С ней очень комфортно! Рекомендую!!Спасибо Марине огромное! 💐
Марина
Марина
Ответ организатора:
Николай, благодарю вас от души!!
Очень приятно получить отклик.
Буду рада вас видеть снова ☀️
Вам был полезен этот отзыв?
К
Хочу выразить огромную благодарность Марине за экскурсию. Было очень интересно послушать историю Эйфелевой башни. Марина очень ловко обходила все очереди) поэтому для нас все прошло максимально комфортно.
Марина
Марина
Ответ организатора:
Благодарю вас, Кристина!
Я была в замечательной компании)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия очень понравилась! Гид Марина интересно рассказывала про Эйфелеву башню, рассказала и показала много интересных фактов! Были на экскурс детьми-подростками, им тоже очень понравилось.
Также понравилась организация и подготовка экскурсии. Марина связалась со мной заранее, дала рекомендации по покупке билетов, написала про место встречи.
рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Просто замечательная экскурсия!

Благодаря Марине мы быстро и без проблем прошли очередь на Эйфелеву башню, прошли все уровни, поднялись на самый верх и узнали множество интересных фактов!
Атмосфера была лёгкая, дружелюбная — время пролетело незаметно!

Очень приятно, что она поделилась советами о том, что ещё стоит посмотреть в Париже, и даже помогла с бронью ресторана.
Огромная благодарность за профессионализм и заботу!
Однозначно рекомендуем
Просто замечательная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Брали экскурсию Приключение на Эйф башне… Не смогли купить билеты онлайн, но Марина помогла быстро приобрести их на месте. Марина замечательный рассказчик. Дети были в восторге! Очень признательны Марине за полученные эмоции и чудесное настроение!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии на «Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых»

На фоне Эйфелевой башни
Пешая
1 час
42 отзыва
Фотопрогулка
до 10 чел.
На фоне Эйфелевой башни
Индивидуальная фото-прогулка в Париже с профессиональным фотографом. Захватите лучшие моменты на фоне Эйфелевой башни и других живописных мест
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €320 за всё до 10 чел.
От Елисейских полей до Эйфелевой башни + прогулка на кораблике
Пешая
3.5 часа
59 отзывов
Групповая
до 15 чел.
От Елисейских полей до Эйфелевой башни + прогулка на кораблике
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 15:00
19 авг в 15:00
€50 за человека
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
Исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У маленькой Триумфальной арки - Каррузель
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
21 авг в 14:00
22 авг в 14:00
€54 за человека
Париж для детей 7-12 лет
Пешая
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Париж для детей 7-12 лет
Увлекательное путешествие в Средневековье для детей: от Нотр-Дама до первых королевских замков. Оживите легенды Парижа вместе с нами
Начало: У собора Нотр-Дам
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от €295 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже
от €220 за экскурсию