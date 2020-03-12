68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы пройдёте на Эйфелеву башню без очереди в компании настоящего знатока города.
Чудо инженерной мысли
Во время подъёма на башню вы узнаете, зачем её возвели и насколько гениальным было это сооружение для своей эпохи. А ещё представите себе, как могла выглядеть Эйфелева башня, если бы приняли совсем другой проект. Какие только причудливые формы не предлагали архитекторы: от цитадели из камня до башни-гильотины! Я расскажу, в какие цвета наряжалась парижская красавица, сколько лампочек её украшает и сколько тонн краски нужно для её реставрации.
Башня в истории
Мы посмотрим на Эйфелеву башню глазами не только людей XXI века, но и глазами парижан, которые не приняли в своё время архитектурное решение Центра Помпиду и стеклянную пирамиду Лувра. Вы узнаете, какие световые рисунки примеряла на себя визитная карточка Парижа, прыгали ли с неё с парашютом и как ей удалось пережить Вторую мировую войну и неоднократные попытки мошенников её продать.
Виды Парижа и легенды города
С высоты башни вам откроется старый пригород Парижа — Марсово поле, где проходили военные смотры и парады, и Дом Инвалидов. Вы узнаете, кого называли «инвалидами» и что особенного в Саркофаге Наполеона, услышите легенды Монмартра и историю Святого Дионисия Парижского и увидите три самых больших собора города — Нотр-Дам, Сакре-Кёр и Сан-Дени. Вы сами решите, каким парижским рассказам верить, а каким — нет, и получите редкое удовольствие, любуясь триумфальными арками столицы, от которых расходятся главные улицы-артерии Парижа, где бьётся его пульс.
Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям.
Входной билет на Эйфелеву башню оплачивается дополнительно — стоимость зависит от способа и высоты подъема. Подняться до 3 этажа на лифте стоит 6-25 евро; подняться до 2 этажа — 4-16 евро. Подняться до 2 этажа пешком — 2,5-10 евро. Входные билеты для детей до 4 лет бесплатно.
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