С нами вы откроете классический, но при этом живой город, наполненный поразительными историями и знаковыми достопримечательностями.
Услышите тайны Лувра и легенды Оперы, узнаете, отличается ли жизнь жителей левого и правого берегов Сены. На Елисейских полях мы затронем тему моды, искусства и куртизанок. И конечно, полюбуемся Эйфелевой башней с лучшего ракурса!
Услышите тайны Лувра и легенды Оперы, узнаете, отличается ли жизнь жителей левого и правого берегов Сены. На Елисейских полях мы затронем тему моды, искусства и куртизанок. И конечно, полюбуемся Эйфелевой башней с лучшего ракурса!
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Величественный Лувр. Прогулку начнём с правого берега, у главного музея Франции. Рассматривая его фасады, вы услышите о геральдических знаках, которые их украшают, а также о любовных интригах 16 века, повлиявших на архитектуру.
- Опера Гарнье. Затем окажемся на авеню Оперы с видом на одно из самых красивых зданий Парижа — Оперу Гарнье.
- Левый берег. Перейдём через Сену в другую часть города, где вас будут ждать особняки 18–19 веков, здание бывшего вокзала, а нынче музей Орсэ. Пройдёмся мы и по большим проспектам и маленьким улочкам, куда путешественники практически не заходят!
- Дальше по программе площадь Согласия и её Луксорский обелиск, отель «Крийон», Елисейские поля, Малый и Большой дворец, а также потрясающий вид на Триумфальную арку и Дом инвалидов.
- Закончиться наша экскурсия на одном из самых красивых мостов города с видом на Эйфелеву башню!
Что вы узнаете
- Почему архитектуру Лувра не стоит рассматривать как единый ансамбль и что особенного в его пирамиде
- Что за призрак Красного человека обитает во дворце Тюильри
- Почему в Париже нет ни одного открытого памятника Наполеону III, человеку, которому город обязан столь многим
- Какие шедевры хранятся в музее Орсэ, почему они вызывали скорее спорную реакцию публики, нежели восхищение
- И многое другое
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€54
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Galiy — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 426 туристов
Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, я с интересом изучаю разные уголки Парижа и готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить классные места — те,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
30 апр 2024
Невероятная экскурсия, все было максимально интересно и захватывающе. Маршрут выстроен таким образом, что все главные достопримечательности по пути, отдельно хочется отметить работу экскурсовода узнали много интересных фактов
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