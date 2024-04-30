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которые люди обычно не замечают: дворики, скверы, скульптуры. Это и подтолкнуло меня пойти изучать историю искусств и объединиться с такими же как я единомышленниками! Теперь мы разрабатываем и организуем на профессиональном уровне экскурсии с интересными маршрутами как групповые так и индивидуальные, не только по городу, но и по его музеям и ближайшим пригородам, по этому в дальнейшем экскурсии для вас буду проводить или я или кто-то из нашей команды!