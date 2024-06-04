🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении Начало: У Оперы Гарнье «Новый мост оставался социальным центром жизни Парижа до XIX века, когда звание главного городского символа перехватила Эйфелева башня» от € 130 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 134 отзыва Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас Начало: В районе Опера Гарнье «Эйфелева башня — конечно, вы увидите главный символ Парижа и узнаете о нём всё самое интересное» 525 € 420 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города Начало: Метро Hotel de Ville «И, словно «вишенка на торте», нашу прогулку увенчает самый узнаваемый символ в мире — Эйфелева башня» € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 340 отзывов Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (... Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа 4 отзыва Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу» Увидеть популярные достопримечательности на самостоятельной прогулке с аудиогидом Начало: Недалеко от собора Парижской Богоматери «Информативные и нескучные комментарии станут вашим личным гидом на пути по главным уголкам города — от Нотр-Дама до Эйфелевой башни» € 7 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру Начало: У Лувра «Закончиться наша экскурсия на одном из самых красивых мостов города с видом на Эйфелеву башню» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00 € 54 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса Начало: У Эйфелевой башни «Вы пройдёте на Эйфелеву башню без очереди в компании настоящего знатока города» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 12 отзывов Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau» «Затем прогуляемся до Эйфелевой башни мимо музея Бранли, где хранятся коллекции искусства стран Азии и Африки» € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Покорение Эйфелевой башни Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории Начало: Рядом с Эйфелевой башней «На экскурсии по Эйфелевой башне вы:» от € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры Начало: На Вандомской площади «Напоследок мы поднимемся на панорамную террасу, чтобы полюбоваться Оперой и Эйфелевой башней с высоты птичьего полёта» € 160 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде 10% скидка Мини-группа 3.5 часа 1 отзыв На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе) В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом Начало: У Центра Помпиду «Эйфелева башня, построенная в честь 100-летия Французской революции» 126 € 114 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Фотопрогулка в топ-местах Парижа Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии Начало: У метро Bir-Hakem «Эйфелева башня с нескольких точек и интересных ракурсов» € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Золотой треугольник Парижа: мода и история Прочувствовать роскошь и стиль французской столицы за 2,5 часа Начало: От СТ.М. George V «Эйфелева башня — одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира» € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто) Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны Начало: на площади Опера «Я покажу уютные книжные и универсальные магазины, последнее аутентичное кабаре «Лапан Ажиль» и локации, с которых Эйфелева башня выглядит довольно необычно» € 400 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Париж с высоты птичьего полета: захватывающее путешествие на Эйфелеву башню Погрузитесь в историю и красоту Парижа, взирая на город с вершины Эйфелевой башни, символа любви и инженерного искусства «Я раскрою вам секреты Эйфелевой башни и покажу, как она менялась на протяжении истории» € 175 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 2 отзыва Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню Начало: Выход N1 из метро Champs Elysees - Clemenceau «А после экскурсии вы совершите подъем на самую известную в мире достопримечательность и визитную карточку Парижа – Эйфелеву Башню» € 89 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Париж Прекрасной эпохи Погрузиться в золотые времена жизни города и раскрыть его парадную сторону с профессиональным гидом «Завершится экскурсия потрясающим видом на дом Инвалидов и Эйфелеву башню» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа «Наша экскурсия-фотопрогулка начнётся на Марсовом поле, где я запечатлею вас на фоне Эйфелевой башни» € 135 за всё до 5 чел.