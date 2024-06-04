Экскурсии с подъемом на Эйфелеву башню или обзорной рядом

Найдено 19 экскурсий в категории «Эйфелева башня» в Париже на русском языке, цены от €7, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Символы Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
«Новый мост оставался социальным центром жизни Парижа до XIX века, когда звание главного городского символа перехватила Эйфелева башня»
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 130 за всё до 10 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Эйфелева башня — конечно, вы увидите главный символ Парижа и узнаете о нём всё самое интересное»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Гуляя вдоль Сены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
«И, словно «вишенка на торте», нашу прогулку увенчает самый узнаваемый символ в мире — Эйфелева башня»
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
340 отзывов
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
4 отзыва
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Увидеть популярные достопримечательности на самостоятельной прогулке с аудиогидом
Начало: Недалеко от собора Парижской Богоматери
«Информативные и нескучные комментарии станут вашим личным гидом на пути по главным уголкам города — от Нотр-Дама до Эйфелевой башни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 за человека
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
«Закончиться наша экскурсия на одном из самых красивых мостов города с видом на Эйфелеву башню»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
54 за человека
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
«Вы пройдёте на Эйфелеву башню без очереди в компании настоящего знатока города»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
180 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
«Затем прогуляемся до Эйфелевой башни мимо музея Бранли, где хранятся коллекции искусства стран Азии и Африки»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
Покорение Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Покорение Эйфелевой башни
Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Начало: Рядом с Эйфелевой башней
«На экскурсии по Эйфелевой башне вы:»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:30
от 170 за всё до 10 чел.
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
«Напоследок мы поднимемся на панорамную террасу, чтобы полюбоваться Оперой и Эйфелевой башней с высоты птичьего полёта»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
160 за всё до 4 чел.
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
«Эйфелева башня, построенная в честь 100-летия Французской революции»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126114 за человека
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии
Начало: У метро Bir-Hakem
«Эйфелева башня с нескольких точек и интересных ракурсов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Золотой треугольник Парижа: мода и история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Золотой треугольник Парижа: мода и история
Прочувствовать роскошь и стиль французской столицы за 2,5 часа
Начало: От СТ.М. George V
«Эйфелева башня — одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира»
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
180 за всё до 5 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
«Я покажу уютные книжные и универсальные магазины, последнее аутентичное кабаре «Лапан Ажиль» и локации, с которых Эйфелева башня выглядит довольно необычно»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Париж с высоты птичьего полета: захватывающее путешествие на Эйфелеву башню
Погрузитесь в историю и красоту Парижа, взирая на город с вершины Эйфелевой башни, символа любви и инженерного искусства
«Я раскрою вам секреты Эйфелевой башни и покажу, как она менялась на протяжении истории»
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
175 за всё до 5 чел.
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
2 отзыва
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
Начало: Выход N1 из метро Champs Elysees - Clemenceau
«А после экскурсии вы совершите подъем на самую известную в мире достопримечательность и визитную карточку Парижа – Эйфелеву Башню»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
89 за билет
Париж Прекрасной эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Париж Прекрасной эпохи
Погрузиться в золотые времена жизни города и раскрыть его парадную сторону с профессиональным гидом
«Завершится экскурсия потрясающим видом на дом Инвалидов и Эйфелеву башню»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
«Наша экскурсия-фотопрогулка начнётся на Марсовом поле, где я запечатлею вас на фоне Эйфелевой башни»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135 за всё до 5 чел.
Вокруг Эйфелевой башни: аудиопрогулка от Марсового поля до площади Трокадеро
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Вокруг Эйфелевой башни: аудиопрогулка от Марсового поля до площади Трокадеро
Начало: 1 Pl. Joffre, 75007 Paris, France
«Невозможно себе представить Париж без Эйфелевой башни, поэтому она и станет главной героиней нашей аудиоэкскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Символы Парижа
    Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Символы Парижа
    Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)
  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
    Все хорошо
  • П
    Полина
    31 мая 2024
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
    Отличный аудиогид! Кратко, с юмором, хорошо поставленным голосом! Нет занудной тонны энциклопедической информации и дат. Живо, с какой нибудь подробностью, со связкой с объектами до или после и периодически с Россией. Очень понравилось! Жалею, что нет других экскурсий на русском
  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
  • K
    Ksenia
    29 мая 2024
    Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
    Экскурсия очень понравилась. Однозначно - на башню стоит идти только с сопровождением. Это больше чем просто осмотр башни, много узнали интересного о самом Эйфеле и истории Парижа.
  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
  • A
    Anna
    26 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
  • W
    Walter
    25 мая 2024
    Символы Парижа
    Анастасия, спасибо большое за интересную прогулку по Парижу и исторические подробности.
  • А
    Александра
    22 мая 2024
    Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
    Марина очень интересный собеседник и знающий экскурсовод! Приятно, ненавязчиво, познавательно. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Эйфелева башня»

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  3. Гуляя вдоль Сены
  4. Ежедневная прогулка по Парижу
  5. Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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