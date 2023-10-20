От Марсова поля через Сену к площади Трокадеро — так пройдёт наша экскурсия-знакомство с Парижем.



Вы погрузитесь в его прошлое на Елисейских полях, прокатитесь на знаменитой карусели и погуляете по набережным Сены. На всём пути вам предстоит не только любоваться видами с открыток, но и позировать на их фоне. Результат фотопрогулки не оставит вас равнодушными!