Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
От Марсова поля через Сену к площади Трокадеро — так пройдёт наша экскурсия-знакомство с Парижем.
Вы погрузитесь в его прошлое на Елисейских полях, прокатитесь на знаменитой карусели и погуляете по набережным Сены. На всём пути вам предстоит не только любоваться видами с открыток, но и позировать на их фоне. Результат фотопрогулки не оставит вас равнодушными!
Вы погрузитесь в его прошлое на Елисейских полях, прокатитесь на знаменитой карусели и погуляете по набережным Сены. На всём пути вам предстоит не только любоваться видами с открыток, но и позировать на их фоне. Результат фотопрогулки не оставит вас равнодушными!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Наша экскурсия-фотопрогулка начнётся на Марсовом поле, где я запечатлею вас на фоне Эйфелевой башни. Любуясь парижской красавицей, вы узнаете о её возведении и влиянии на культуру.
- Я подскажу, где продают лучшие французские блинчики и жареные каштаны. При желании вы их попробуете (за дополнительную плату).
- Далее мы дойдём до самой знаменитой карусели Парижа: в хорошую погоду прокатиться на ней — одно удовольствие!
- Мы полюбуемся набережной Сены и отправимся на левый берег Парижа, чтобы понаблюдать за Олимпийскими фонтанами и подняться на обзорную площадку Трокадеро с самым захватывающим видом на Эйфелеву башню.
На прогулке я подскажу лучшие ракурсы и сделаю около 50 фотографий на профессиональную камеру. Снимки вы получите в течение 10 дней после экскурсии, в двух стилях обработки, чтобы у вас остались яркие воспоминания о вашем путешествии в Париж.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, также гид и фотограф
- Обязательных дополнительных расходов во время прогулки не предусмотрено
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Париже
Постоянно проживаю в Париже, хорошо знаю город. Мое любимое занятие — гулять по Парижу с камерой в руках и делать прекрасные фотографии жизни этого волшебного места.
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