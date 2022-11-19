Елисейские Поля — самая известная улица Парижа, от встречи с которой всегда ждёшь чего-то особенного.

Эта аудиоэкскурсия позволит вам испытать радость от знакомства с романтичным городом и его главными достопримечательностями.

Помимо главной героини Елисейских Полей, Триумфальной арки, вы сможете полюбоваться выставочной архитектурой Парижа конца XIX–начала XX века и насладиться великолепными зданиями в стиле ампир.

Затем, разглядывая витрины роскошных магазинов, вы услышите истории их открытия. Вы узнаете, откуда появился знаменитый крокодил бренда Lacoste, и в чём заключалась революция, которую устроил Луи Вуитон.

По пути вы познакомитесь с особенностями планировочных решений, которые повлияли на расположение улиц в этой части Парижа.

Вы посетите культовые кофейни и рестораны и научитесь разбираться во французских правилах питания.

Вы увидите кафе, в котором происходило действие романа Эриха Мария Ремарка «Триумфальная арка» и погрузитесь в литературную атмосферу города.

Отправляйтесь исследовать насыщенную жизнь главной улицы Парижа!

Как проходит аудиоэкскурсия: