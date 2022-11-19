Елисейские Поля — самая известная улица Парижа, от встречи с которой всегда ждёшь чего-то особенного.
Эта аудиоэкскурсия позволит вам испытать радость от знакомства с романтичным городом и его главными достопримечательностями.
Помимо главной героини Елисейских Полей, Триумфальной арки, вы сможете полюбоваться выставочной архитектурой Парижа конца XIX–начала XX века и насладиться великолепными зданиями в стиле ампир.
Затем, разглядывая витрины роскошных магазинов, вы услышите истории их открытия. Вы узнаете, откуда появился знаменитый крокодил бренда Lacoste, и в чём заключалась революция, которую устроил Луи Вуитон.
По пути вы познакомитесь с особенностями планировочных решений, которые повлияли на расположение улиц в этой части Парижа.
Вы посетите культовые кофейни и рестораны и научитесь разбираться во французских правилах питания.
Вы увидите кафе, в котором происходило действие романа Эриха Мария Ремарка «Триумфальная арка» и погрузитесь в литературную атмосферу города.
Отправляйтесь исследовать насыщенную жизнь главной улицы Парижа!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).