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Обзорная экскурсия по Парижу

4.4
236 отзывов
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Вы можете выбрать «красный» или «синий» маршрут обзорной экскурсии 🧭 по Парижу.

На «красном» маршруте в центре внимания - Париж с открыток, его визитные карточки: Эйфелева башня, Триумфальная арка, Елисейские поля и, конечно, прогуляетесь 👣 по набережные Сены.

На «синем» маршруте — менее очевидные, но не менее интересные достопримечательности: Площадь Согласия, Музей 🖼 Орсе, Люксембургский сад и Башня Монпарнас.

Вы познакомитесь с более современной архитектурой Парижа, а гид ответит на все ваши вопросы и порекомендует любимые места парижан.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Обзорная экскурсия по Парижу
Обзорная экскурсия по Парижу

Что вы увидите

  • Елисейские поля
  • Триумфальная арка
  • Площадь Согласия
  • Музей Орсе
  • Эйфелева Башня
  • Площадь Трокадеро
  • Люксембургский сад
  • Башня Монпарнас и много красивых и тайных мест Парижа.
Пешеходная экскурсия ⛳. Вы увидите: Елисейские поля, Триумфальная арка, Площадь Согласия, Музей 🖼 Орси, Эйфелева Башня, площадь Трокадеро, Люксембургский сад, башня Монпарнас и много красивых 🤩 и тайных мест Парижа. Только внешний осмотр, посещение не предусмотрено. 2 маршрута чередуются каждый день, уточните Ваш на удобную Вам дату (карта маршрутов и дат в фото).
Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города и увлечь его историей 📖 и современной жизнью. Программа экскурсии 🧭 позволит посетить знаковые места Парижа, в числе которых Елисейские поля, Площадь Согласия, Эйфелева Башня, Люксембургский Сад...
Мы познакомим вас как со знаменитыми, так и с секретными местами Парижа, их необычной историей и нравами. Вы услышите то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях!
Наша экскурсия — это идеальный вариант и для того, чтобы сориентироваться в городе, и для того, чтобы увидеть основные достопримечательности 🏛️ Парижа.
Весь маршрут мы с Вами пройдем пешком, чтобы посмотреть самые красивые и тайные места города. Вы увидите Париж с необычных ракурсов и услышите интересные истории о нем, так что яркие впечатления гарантированы!
Каждый день с 15:15 до 17:45 (просьба приходить к месту сбора за 15 мин до начала экскурсии).
Дети до 8 лет бесплатно.
Что входит
  • Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям исторического центра
  • Увлекательный рассказ о Париже от профессионального гида
  • Советы и рекомендации по любимым местам парижан
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Начало
🚩 метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Место завершения
🏁 Площадь Трокадеро или Латинский квартал
Обзорная экскурсия по Парижу
Обзорная экскурсия по Парижу
Обзорная экскурсия по Парижу
Обзорная экскурсия по Парижу
Обзорная экскурсия по Парижу
Обзорная экскурсия по Парижу
Обзорная экскурсия по Парижу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Криста Б.
Криста Б.
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236 отзывов оставили туристы

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