Пешеходная экскурсия ⛳. Вы увидите: Елисейские поля, Триумфальная арка, Площадь Согласия, Музей 🖼 Орси, Эйфелева Башня, площадь Трокадеро, Люксембургский сад, башня Монпарнас и много красивых 🤩 и тайных мест Парижа. Только внешний осмотр, посещение не предусмотрено. 2 маршрута чередуются каждый день, уточните Ваш на удобную Вам дату (карта маршрутов и дат в фото).

Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города и увлечь его историей 📖 и современной жизнью. Программа экскурсии 🧭 позволит посетить знаковые места Парижа, в числе которых Елисейские поля, Площадь Согласия, Эйфелева Башня, Люксембургский Сад...

Мы познакомим вас как со знаменитыми, так и с секретными местами Парижа, их необычной историей и нравами. Вы услышите то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях!

Наша экскурсия — это идеальный вариант и для того, чтобы сориентироваться в городе, и для того, чтобы увидеть основные достопримечательности 🏛️ Парижа.

Весь маршрут мы с Вами пройдем пешком, чтобы посмотреть самые красивые и тайные места города. Вы увидите Париж с необычных ракурсов и услышите интересные истории о нем, так что яркие впечатления гарантированы!

Каждый день с 15:15 до 17:45 (просьба приходить к месту сбора за 15 мин до начала экскурсии).

Дети до 8 лет бесплатно.