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Автомобильная экскурсия по Парижу

4.8
10 отзывов
Paris E.
Paris E. – Гид из Парижа
Поездка на автомобиле 🚘 по Парижу – отличная возможность познакомиться с символами французской столицы ⭐️ за пару часов.

Знаменитые сооружения расположены на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому вы сможете увидеть больше десяти исторических памятников великого города.

Мы проедем по берегам Сены, увидим Лувр и остров 🏝️ Сите с собором Парижской Богоматери.

Я покажу вам оперу Гарнье и панорамы Елисейских полей.

Конечно, в нашу поездку войдет и Эйфелева башня.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €250 за экскурсию

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Автомобильная экскурсия по Парижу
Автомобильная экскурсия по Парижу

Что вы увидите

  • опера Гарнье
  • Вандомская площадь
  • площадь Согласия
  • Елисейские поля
  • Эйфелева башня
  • площадь Бастилии
  • Квартал Маре
  • Латинский квартал
Во время экскурсии 🧭 Вы откроете для себя весь Париж. За 3 часа Вы увидите все достопримечательности 🏛️, побываете около оперы Гарнье, на Вандомской площади в эпицентре люкса, на площади Согласия, проедите по Елисейским полям, конечно же, увидите "мадемуазель Парижа" - Эйфелеву башню.
Проедите по берегу Сены через двор королевского дворца Лувр, окажетесь в исторической части Парижа на острове 🏝️ Сите. Не останется в стороне площадь Бастилии, Вагезская площадь. Ярко выраженный средневековый Париж в лице квартала Марэ или Латинского квартала не оставят Вас равнодушными к этому прекрасному и самому красивому городу. У Вас будет возможность совершить множество остановок, чтобы запечатлеть эти примечательности.
Для ознакомления с Парижем, обзорная экскурсия ⛳ - это прекрасный выбор, который дает полное представление о самом городе и расположении архитектурных наследий. История 📖 Парижа очень богата и разнообразна, при посещении города Вы будете переноситься из одной эпохи в другую, на себе ощутите притягивающий и манящий дух города, в который захочется еще не раз вернуться.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Автомобильная экскурсия по Парижу
Автомобильная экскурсия по Парижу
Автомобильная экскурсия по Парижу
Автомобильная экскурсия по Парижу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Paris E.
Paris E.
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10 отзывов оставили туристы

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