Во время экскурсии 🧭 Вы откроете для себя весь Париж. За 3 часа Вы увидите все достопримечательности 🏛️, побываете около оперы Гарнье, на Вандомской площади в эпицентре люкса, на площади Согласия, проедите по Елисейским полям, конечно же, увидите "мадемуазель Парижа" - Эйфелеву башню.

Проедите по берегу Сены через двор королевского дворца Лувр, окажетесь в исторической части Парижа на острове 🏝️ Сите. Не останется в стороне площадь Бастилии, Вагезская площадь. Ярко выраженный средневековый Париж в лице квартала Марэ или Латинского квартала не оставят Вас равнодушными к этому прекрасному и самому красивому городу. У Вас будет возможность совершить множество остановок, чтобы запечатлеть эти примечательности.

Для ознакомления с Парижем, обзорная экскурсия ⛳ - это прекрасный выбор, который дает полное представление о самом городе и расположении архитектурных наследий. История 📖 Парижа очень богата и разнообразна, при посещении города Вы будете переноситься из одной эпохи в другую, на себе ощутите притягивающий и манящий дух города, в который захочется еще не раз вернуться.