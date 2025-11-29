9.00 Выезд из Парижа 9.30 - 12.00 Посещение Дворца Версаль 12.00-13.00 Обед 14.00- 17.00 Посещение Дворца Фонтебло 17.00 Возвращение в Париж
Описание экскурсииВы узнаете как Версаль стал символом могущества Людовика XIV, почему Фонтенбло называют "домом королей" и любимым дворцом Наполеона. Важная информация: Для детей во время экскурсии предоставляются разукрашки и организуются квесты по возрасту.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Версаль
- Дворец Фонтебло
Что включено
- Трансфер/nуслуги профессионального гида/nвода/nwi-fi
Что не входит в цену
- Билеты/nобед /nличные расходы
Место начала и завершения?
1 Pl. Charles de Gaulle, 75008 Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для детей во время экскурсии предоставляются разукрашки и организуются квесты по возрасту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
