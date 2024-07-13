Однодневные – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Париже на русском языке, цены от €285. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
На машине
4 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 975 за всё до 3 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
На машине
На микроавтобусе
2 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: У вашего отеля в Париже
Расписание: ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
285 за человека
Влюбиться в Шампань за 1 день
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
  2. Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
  3. Влюбиться в Шампань за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Квартал Марэ
  5. Набережная
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2024
Сейчас в Париже в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 285 до 975. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 6 ⭐ отзывов, цены от €285. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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