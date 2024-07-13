Н Наталья Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено) Спасибо огромное Ольге за великолепную экскурсию. Интересно, исторические факты доступны и не перегружены. Экскурсия прошла легко и весело. Ольга профессионал своего дела! Рекомендую её обязательно всем!!!

А Александра Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа) Брюгге, влюбивший в себя с первой улочки, с первого дома! Его нужно смотреть не только гуляя по улицам, но и с воды. Отдельное спасибо водителю Роману за комфортную поездку!

А Александр Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа) все хорошо!