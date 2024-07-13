13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €975 за всё до 3 чел.
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: У вашего отеля в Париже
Расписание: ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€285 за человека
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
€850 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 июля 2024Спасибо огромное Ольге за великолепную экскурсию. Интересно, исторические факты доступны и не перегружены. Экскурсия прошла легко и весело. Ольга профессионал своего дела! Рекомендую её обязательно всем!!!
- ВВероника27 июня 2024Прекрасный экскурсовод Валентин! Интересно, живо, непринуждённо🙌
- ААлександра7 июня 2024Брюгге, влюбивший в себя с первой улочки, с первого дома! Его нужно смотреть не только гуляя по улицам, но и с воды. Отдельное спасибо водителю Роману за комфортную поездку!
- ААлександр13 мая 2024все хорошо!
- ТТатьяна30 апреля 2024Большое спасибо за удивительную экскурсию. Столько интересной исторической информации: о Париже, о культуре страны, о каждом замке, о виноделии во Франции. Невероятное удовольствие, красота и погружение в значимые события страны.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Однодневные»
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