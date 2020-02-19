10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю детища Короля-Солнце и восхититься его интерьерами

Krista
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Krista – представитель гидов
Пожалуй, самый известный дворцово-парковый ансамбль Европы манит путешественников своим размахом и роскошью.

Этот архитектурный шедевр стал проектом всей жизни Людовика XIV и памятником целой эпохе.

Чтобы прочувствовать его гармоничное величие, вы пройдёте по залам дворца, узнаете, что происходило в парадных покоях, полюбуетесь изящными фонтанами в парке.

И погрезите об идее «рая на земле», которую воплощали в Версале по желанию Короля-Солнце.
62 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Saint-Michel
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Большое знакомство с Версалем
Большое знакомство с Версалем

Что вас ожидает

Версаль великолепный и его истории
Королевская резиденция — место, где вершились судьбоносные события. Вы пройдёте по центральной аллее и через Золотые ворота, побываете в Зале коронации и Тронном зале, насладитесь видом из опочивальни Короля-Солнце и разгадаете символизм архитектурного решения комнаты. Вас поразит легендарный Зеркальный зал, где время словно остановилось: здесь вы услышите историю о промышленном шпионаже, рассмотрите первые французские зеркала и «прогуляетесь по саду» внутри дворца. Версаль откроется вам, как драгоценная шкатулка, ещё в XIX веке ставшая музеем и призванная демонстрировать могущество Франции.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Из Парижа в Версаль добираемся на общественном транспорте (удобный и бюджетный способ)
  • Самостоятельно билеты покупать не нужно, гид резервирует групповые билеты с правом ведения экскурсии. Если Вы приобретёте билеты самостоятельно, то на экскурсию с гидом попасть не сможете.

Дополнительные расходы

  • Входной билет во дворец и сады: вторник, суббота, воскресенье — 27 евро с человека, четверг — 20 евро с человека. Детям до 18 лет — вход бесплатный.
  • Вход в Версальские сады детям по вторникам, субботам и воскресеньям платный — 10 евро
  • Проезд на комфортабельном общественном транспорте (туда-обратно) — 8 евро с человека

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате (до 4 человек). Стоимость — 240 евро (транспортные расходы и билеты те же — они оплачиваются дополнительно).

Большое знакомство с Версалем
Большое знакомство с Версалем
Большое знакомство с Версалем
Большое знакомство с Версалем
Большое знакомство с Версалем
Большое знакомство с Версалем

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 13:00, в воскресенье в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Saint-Michel.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Krista
Krista
Криста — ваш частный гид по Парижу! Историк архитектуры, идейный вдохновитель и разработчик туристических маршрутов для ведущих туристических компаний Парижа. Экскурсии провожу вместе с командой профессиональных гидов. Для каждой экскурсии мы стараемся создать идеальный микс из парижских компонентов: веселого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни города. А бьен то! До скорого!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Наталья очень ответственно и с любовью подходит к работе. Замечательный экскурсовод, всем советую посетить с ней Версаль.
5 декабря 2019
Были в Париже компанией в количестве 4-х человек, за 5 дней хотелось посмотреть по максимуму, в том числе и Версаль. Остались очень довольны.Взяли индивидуальную экскурсию.Гид Дмитрий провел экскурсию просто замечательно. Интересный рассказ начался еще в электричке, дорога пролетела незаметно. Рассказывал много и интересно, но не перегрузил историческими подробностями. Не было спешки ( как бывает в массовых экскурсиях). Все динамично, но не затянуто.
Отвечал на все наши вопросы, за несколько часов мы подружились и узнали много интересного.
Рекомендую всем, особенно небольшим компаниям. Единственное, чего не хватило- это прогулки по парку, но мы были в конце ноября.
Ехать в Версаль надо на целый день и после экскурсии оставаться гулять по паркам.
Но это уже в другой раз, когда погода позволит. Спасибо!!!!
1 ноября 2019
Это одна из лучших экскурсии, что я пробовала!
Однозначно рекомендую гида Дмитрия для знакомства с Версалем! Комфортно, познавательно, информативно насыщенно, но в то же время не напряжно, без лишней воды, и самое главное, Дмитрий настолько тактичный и внимательный к своим туристам, что всю экскурсию чувствовалась забота!
Благодарю!
25 октября 2019
экскурсия очень насыщенная, гид заинтересовал передаваемым материалом с первых минут общения, единственный минус это стоимость экскурсии не озвучена сразу. сначала была одна, по прибытию на место встречи увеличилась на 50 евро, как было сказано за билеты на РЕР и входные билеты, не очень понятна логика, ведь могли просто не взять определённое колличество денег с собой.
15 октября 2019
Огромное спасибо гиду Дмитрию за то, что был с нами в этот день! Нам повезло с погодой, а это значит, что впечатления еще более яркие! Организовано все четко: встреча, поездка на электричке, прогулка по дворцу, маршрут по парку, советы по возвращению домой. Информации много, но подается все в такой непринужденной форме, что это не кажется сложным. Конечно, одного дня мало, хочется вернуться и увидеть другие дворцы, покататься на лодке или велосипеде. Рекомендую от души.
14 октября 2019
Сама экскурсия была замечательная. А вот организация подкачала! Такое было первый раз за время пользования Трипстером!!! В билете на экскурсию была обозначена конечная цена, сколько надо было доплатить Гиду. По факту цифра оказалась больше на 35 евро!!!, включая стоимость проезда (на это я и так рассчитывала, т.к. нужен проезд на RER до места) и билеты в Версаль???!! Именно это вызвало непонимание, т.к. в билете, полученном при оплате аванса экскурсии, уже стояла конечная цена и комментария, что надо доплачивать за билеты НЕ было!!! Для сравнения, аналогично ходили в Лувр, где отдельно стояла стоимость экскурсии и + стоимость билета в музей Лувр!!!
1 октября 2019
Экскурсия понравилась, гид Дарья знает тему и маршрут. Прошли быстро через контроль, останавливались в интересных точках дворца и сада.
23 сентября 2019
Спасибо большое
6 сентября 2019
Вчера посетили Версаль с экскурсоводом Дарьей.Отличная Экскурсия!Получили удовольствие.Дарья преподнесла материал доступно,увлекательно,эмоционально!
Леонид
10 августа 2019
Экскурсия была отлично организована, Дмитрию и команде большое спасибо! Очень понравилось, рекомендую!

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