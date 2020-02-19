10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Версаль великолепный и его истории
Королевская резиденция — место, где вершились судьбоносные события. Вы пройдёте по центральной аллее и через Золотые ворота, побываете в Зале коронации и Тронном зале, насладитесь видом из опочивальни Короля-Солнце и разгадаете символизм архитектурного решения комнаты. Вас поразит легендарный Зеркальный зал, где время словно остановилось: здесь вы услышите историю о промышленном шпионаже, рассмотрите первые французские зеркала и «прогуляетесь по саду» внутри дворца. Версаль откроется вам, как драгоценная шкатулка, ещё в XIX веке ставшая музеем и призванная демонстрировать могущество Франции.
Как проходит экскурсия
Дополнительные расходы
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате (до 4 человек). Стоимость — 240 евро (транспортные расходы и билеты те же — они оплачиваются дополнительно).