10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были в Париже компанией в количестве 4-х человек, за 5 дней хотелось посмотреть по максимуму, в том числе и Версаль. Остались очень довольны.Взяли индивидуальную экскурсию.Гид Дмитрий провел экскурсию просто замечательно. Интересный рассказ начался еще в электричке, дорога пролетела незаметно. Рассказывал много и интересно, но не перегрузил историческими подробностями. Не было спешки ( как бывает в массовых экскурсиях). Все динамично, но не затянуто.

Отвечал на все наши вопросы, за несколько часов мы подружились и узнали много интересного.

Рекомендую всем, особенно небольшим компаниям. Единственное, чего не хватило- это прогулки по парку, но мы были в конце ноября.

Ехать в Версаль надо на целый день и после экскурсии оставаться гулять по паркам.

Но это уже в другой раз, когда погода позволит. Спасибо!!!!