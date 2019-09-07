3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Фонтенбло — ослепительный дворец

История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов

Александра
Задать вопрос
Александра – ваш гид
Церковь, где венчались Людовик XV и Мария Лещинская, поражающий своей изысканной утонченностью будуар Марии Антуанетты, комната, где Наполеон подписал свое отречение от престола, и другие интригующие красоты Фонтенбло.
338 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец

Фонтенбло — это богатый, сложный, удивительный дворец, являющий собой настоящее резюме истории Франции. Почти все великие монархи оставили в Фонтенбло свой след: Франциск Первый, Генрих Наварский, Екатерина Медичи, Людовик Четырнадцатый, Наполеон Бонапарт.

Своим появлением замок Фонтенбло обязан страсти французских королей к охоте, а своим убранством и размахом — тому удовольствию, с которым французские короли собирали коллекцию предметов искусства в стенах семейной резиденции.

Именно в Фонтенбло короли когда-то любовались знаменитой Моной Лизой. Бесчисленные комнаты дворца, которым, кажется, нет конца, хранят память о мастерах, которые когда-то здесь работали, прибывших во Францию по приглашению Франциска Первого и Генриха Второго: Россо (ученик Микелланжело), Приматиче, Челлини, Серлио, Амбруаз Дюбуа, Туссен Дюбрей, Антуан Карон.

Программа

Мы увидим:

  • музей Наполеона и некоторые из вещей, которые когда-то принадлежали Наполеону и членам его семьи;
  • роскошные и удивительные аппартаменты эпохи Ренессанс, расписанные фресками Россо и Приматиччо — бальный зал и галерею Франциска I;
  • поражающий своей изысканной утонченностью будуар Марии Антуанетты;
  • комнату, где Наполеон подписал свое отречение от престола;
  • зал, где Мария Медичи в присутствии толпы придворных и короля Генриха Наварского родила Людовика XIII;
  • церковь, где венчались Людовик XV и Мария Лещинская.

Вы узнаете много интересного: например, почему Генрих Наварский говорил, что за ширинкой у него находится кость и почему Марию Лещинскую принято сравнивать с Золушкой. Или что Екатерина Медичи была первой королевой, которая, сопровождая мужчин на охоту, садилась на лошадь, будучи вооруженной арбалетом и в позиции “амазонки”.

Организационные детали

  • Экскурсия вместе с дорогой Париж — Фонтенбло — Париж занимает по времени 7 часов.
  • Встреча с гидом происходит на Лионском вокзале, откуда мы добираемся до замка на комфортном электропоезде и автобусе. Дорога в одну сторону занимает 1.15 минут. Отправление поезда из Парижа обычно в 10.15 или в 11.15. Возвращение в Париж к 17.00 – 18.00.
  • Проезд туда и обратно стоит 18 евро (проездной на день). Если у Вас есть проездной на неделю Navigo (36 евро) , то проезд для Вас – бесплатный.
  • Билет в замок стоит 12 евро. Детям до 18 лет – вход бесплатный.
  • На обед – мы делаем перерыв. Летом – можно устроить пикник в парке.
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец
Фонтенбло — ослепительный дворец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александра
Александра
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 сентября 2019
Очень благодарна Александре за советы! Экскурсия была прекрасной! Одно неприятное обстоятельство: настолько ярко выраженая русофобия, что пришлось делать замечание. Если это не смущает, то в остальном - все просто великолепно!
2 мая 2019
Если бы можно было поставить "великолепно" я бы поставила, а так просто "отлично" . Если вы оказались на страничке Александры- выбирайте любую экскурсию, она будет "вишенкой" на торте вашего путешествия, и желательно, чтобы вы познакомились с Францией , историей и менталитетом французов с Александрой в первые же дни. То что во дворец пришлось ехать на поезде даже добавило изюминку путешествию. И я редко встречаю таких интересных и профессиональных гидов :). Все таки образование+ харизма+жизнь во французской среде дает очень много нам, как слушателям. Когда меня занесет еще раз в Париж, я обязательно обращусь к Александре.
Надежда
18 октября 2017
Большое спасибо за интересную экскурсию! Александра супер профессиональный гид и прекрасный рассказчик! Узнали много интересных подробностей. В Фонтенбло мы ездили на электричке и уже по дороге слушали рассказ Александры. История французских монархов, великолепный дворец и парк запомнится надолго, как волшебная сказка! В следующий приезд хочется пойти с Александрой в Версаль.

Александра проводит ещё 8 экскурсий

Лувр: полное погружениеЛувр: полное погружениеЛувр: полное погружение
299 за экскурсию
4 часа
9 отзывов
Академическая экскурсия с уклоном в историю по самым интересным залам
Лувр — музей, про который всегда говорят «самый»: самый большой в мире, самый главный в Париже, с самыми значимыми коллекциями... Ходить по этому универсальному музею можно годами, и все равно не увидеть всего. Если вы чувствуете, что хотите посмотреть больше и «проголодались» по музеям до такой степени, что сможете «кушать», то есть слушать гида в течение четырех часов, то эта большая экскурсия для вас. Вы познакомитесь не только с самыми главными символами Лувра, но и пройдёте по залам искусства этрусков, Древней Греции и Древнего Рима, научитесь ориентироваться в огромном музее-дворце.
Лувр для детейЛувр для детейЛувр для детей
175 за экскурсию
2 часа
50 отзывов
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Для детей в Лувре целое раздолье: подземелья, подвесные мосты, горгульи, короны и даже настоящие мумии и сфинксы! А также креативные занятия по расшифровке древних иероглифов!
Главные шедевры ЛувраГлавные шедевры ЛувраГлавные шедевры Лувра
170 за экскурсию
2 часа
42 отзыва
Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
Я — сертифицированный гид, который любит и хорошо знает свою работу. Во время экскурсии по Лувру расскажу секреты и подробности создания трех главных шедевров музея, которые по давней традиции принято называть «Три дамы Лувра» (картина Мона Лиза, статуя богини победы Ники и статуя Венеры Милосской). Кроме того, вы узнаете детали насыщенной истории Лувра и посетите залы, посвященные крупным полотнам французских и итальянских художников.
Шедевры музея ОрсеШедевры музея ОрсеШедевры музея Орсе
170 за экскурсию
2 часа
25 отзывов
О художниках, стилях и школах на экскурсии по огромной коллекции живописи второй половины 19 века
В Орсе собраны десятки работ таких мэтров импрессионизма, как Ренуар, Моне, Мане, Писсаро, Сезанн, Дега. Поход начнется с реализма, барбизонской школы и импрессионизма, а закончим символизмом, дивизионизмом и фовизмом.
Помпиду — самый необычный музей ПарижаПомпиду — самый необычный музей ПарижаПомпиду — самый необычный музей Парижа
175 за экскурсию
2 часа
15 отзывов
Увидеть и понять искусство нашего времени
На 2 часа вы погрузитесь в неизменно впечатляющий мир современного искусства. Выставки здесь постоянно меняются. Вечной остается необыкновенная архитектура. Вы увидите лучшие шедевры нового искусства, узнаете о его темах и поймете, почему разбирающиеся в нем люди не менее умные, чем микробиологи.
Бесподобный ВерсальБесподобный ВерсальБесподобный Версаль
250 за экскурсию
4 часа
36 отзывов
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
Почему ни одна женщина не могла устоять от ухаживаний короля-солнца, а Версаль и по сей день остается гордостью Франции? Дворец во всем своем великолепии с чудесным парком во французском стиле и знаменитыми версальскими фонтанами.
В гости к художнице по имени НеллиВ гости к художнице по имени НеллиВ гости к художнице по имени Нелли
175 за экскурсию
1.5 часа
2 отзыва
Богатая коллекция и дорогие интерьеры некогда роскошного особняка знатной семьи XIX века, ныне музея
Про этот музей мало кто знает, поэтому в отличие от Лувра — здесь нет толп. Зато есть Рембрандт, Рубенс, фрески из Венеции, фламандские шпалеры с золотыми и серебряными нитями, египетские амулеты, комод, принадлежавший одной из любовниц Людовика XIV. Предлагаю вам познакомиться с богатой коллекцией музея, его интерьерами и целой эпохой в жизни Парижа!
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болотуКвартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болотуКвартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
180 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей
Прогулка по кварталу Маре предназначена для тех, кто желает пройтись по лабиринту старых узеньких улочек с неровными, часто мило обшарпанными домами, фасады которых почернели от выхлопных газов и на дверях, воротах и окнах которых давно потрескалась краска.

Экскурсии по музеям Парижа

Главные сокровища Лувра за 2 часаГлавные сокровища Лувра за 2 часаГлавные сокровища Лувра за 2 часа
37 за человека
2 часа
370 отзывов
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
Лувр в первый разЛувр в первый разЛувр в первый раз
38 за человека
2 часа
74 отзыва
Погрузиться в историю дворца-музея и «прочитать» главные шедевры
За 2 часа вы не только увидите великие произведения искусства, но и узнаете контекст их создания и включения в коллекции музея. Прикоснётесь к истории старинного замка, взглянете на слияние античного и «современного искусства» в XVII веке, восхититесь королевскими сокровищами и полюбуетесь потолочными росписями. В итоге экскурсия станет одновременно и общим, и детальным знакомством с Лувром — идеальное первое свидание, чтобы после встретиться вновь.
Лувр утром. Билеты гарантированы!Лувр утром. Билеты гарантированы!Лувр утром. Билеты гарантированы!
46 за человека
2.5 часа
37 отзывов
Два часа в компании великих шедевров и без туристических толп на экскурсии в мини-группе
Лувр не нуждается в долгом представлении. Но чтобы вы действительно оценили масштабы дворца и увидели Мону Лизу, приглашаю вас на утреннюю прогулку по музею. Венера Милосская, крылатая Ника, скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, полотна французских художников и другие экспонаты — об их истории и значении в мировой культуре я расскажу легко и увлекательно.
Первое посещение Лувра: вечер в музееПервое посещение Лувра: вечер в музееПервое посещение Лувра: вечер в музее
46 за человека
2.5 часа
85 отзывов
Познакомиться с главными шедеврами и историей королевского дворца без толп
Первое знакомство с грандиозным Лувром — мероприятие ответственное: экскурсия в небольшой группе в вечернее время позволит сделать его комфортным и увлекательным. Вы, конечно, встретите трёх известных дам — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу, а также увидите скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, картины французских живописцев и другие великолепные экспонаты: я расскажу об их истории, особенностях и значении.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часаШедевры коллекций музея Орсе за 2 часаШедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
37 за человека
2 часа
55 отзывов
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
В отличие от многогранного Лувра музей Орсе собрал очень узкую, но не менее ценную коллекцию — работы импрессионистов, ставшие визитной карточкой французской живописи. Перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников. В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевстваВерсаль — от карточного дворца до столицы французского королевстваВерсаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
195 за экскурсию
3 часа
23 отзыва
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
На экскурсии я познакомлю вас с историей дворца и его обитателей, расскажу о повседневной жизни французских королей и их придворных, живших в стенах дворца в 17 и 18 веках, и о главных событиях Версаля, оказавших кардинальное влияние на историю Французского государства.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыНа велосипедеЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи