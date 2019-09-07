3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Фонтенбло — это богатый, сложный, удивительный дворец, являющий собой настоящее резюме истории Франции. Почти все великие монархи оставили в Фонтенбло свой след: Франциск Первый, Генрих Наварский, Екатерина Медичи, Людовик Четырнадцатый, Наполеон Бонапарт.

Своим появлением замок Фонтенбло обязан страсти французских королей к охоте, а своим убранством и размахом — тому удовольствию, с которым французские короли собирали коллекцию предметов искусства в стенах семейной резиденции.

Именно в Фонтенбло короли когда-то любовались знаменитой Моной Лизой. Бесчисленные комнаты дворца, которым, кажется, нет конца, хранят память о мастерах, которые когда-то здесь работали, прибывших во Францию по приглашению Франциска Первого и Генриха Второго: Россо (ученик Микелланжело), Приматиче, Челлини, Серлио, Амбруаз Дюбуа, Туссен Дюбрей, Антуан Карон.

Программа

Мы увидим:

музей Наполеона и некоторые из вещей, которые когда-то принадлежали Наполеону и членам его семьи;

роскошные и удивительные аппартаменты эпохи Ренессанс, расписанные фресками Россо и Приматиччо — бальный зал и галерею Франциска I;

поражающий своей изысканной утонченностью будуар Марии Антуанетты;

комнату, где Наполеон подписал свое отречение от престола;

зал, где Мария Медичи в присутствии толпы придворных и короля Генриха Наварского родила Людовика XIII ;

; церковь, где венчались Людовик XV и Мария Лещинская.

Вы узнаете много интересного: например, почему Генрих Наварский говорил, что за ширинкой у него находится кость и почему Марию Лещинскую принято сравнивать с Золушкой. Или что Екатерина Медичи была первой королевой, которая, сопровождая мужчин на охоту, садилась на лошадь, будучи вооруженной арбалетом и в позиции “амазонки”.