Франция: классика - 6 городов и факультативные экскурсии (заезд в субботу)

Посетите королевские дворцы и замки, насладитесь местным вином и прогуляйтесь по столице
Франция: классика - 6 городов и факультативные экскурсии (заезд в субботу)
Описание тура

Посетить королевские дворцы и замки, насладиться местным вином и прогуляться по столице.

Программа тура по дням

1 день

Bonjour, France

По прибытии в аэропорту вас встретит представитель принимающей стороны. Затем — трансфер, заселение в отель, свободное время.

Париж, 12:00 (возможна корректировка времени по согласованию).

Важно: при прилёте в аэропорт Бове трансфер не предоставляется, гости самостоятельно добираются до автостанции Порт Майо в Париже. Трансфер только от аэропортов Орли и Шарль-де-Голль

2 день

Свободный день в Париже или поездка в Нормандию

Завтрак в отеле. Днём можно либо свободно гулять по городу, либо отправиться на факультативную экскурсию в Онфлёр и Этрета — живописные города на берегу Атлантического океана, где работали знаменитые художники-импрессионисты.

Алебастровые скалы, обрамляющие побережье, стали символом Нормандии. Здесь находилась устричная ферма Марии Антуанетты, последней королевы Франции. В Этрета до сих пор можно попробовать устриц и другие морепродукты, любуясь захватывающими видами. Вечером — возвращение в отель в Париже.

3 день

Замки Луары-Бурж

После завтрака в отеле мы отправились в живописную долину Луары, где посетим знаменитые замки, когда-то принадлежавшие королям Франции. После экскурсии по замкам мы насладимся дегустацией вин, которые славятся на всю страну.

После насыщенного дня мы поедем в город Бурж. Там нас будет ждать прогулка по историческому центру в сопровождении местного гида. По завершении экскурсии, мы заселимся в отель, где проведём ночь.

4 день

Лион - Дижон

Завтрак в отеле, затем переезд в Лион. Обзорная экскурсия по историческому центру Лиона, охватывающая период с Xv по Xvii века. В ходе экскурсии мы посетим узкие улочки и трабули, здание старинного обмена, дом розовой башни, дом Генриха Iv, фасады галерей Делорме, собор и площадь Иоанна Крестителя, церкви Святого Поля и Святого Георгия, дом адвокатов, еврейскую улицу, вокзал, дом Томасана, здания с фасадами в стиле пламенеющей готики Xvi века, львиный дом, дом Майэ и дворец Гадань. После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с городом. Вечером переезд в Дижон. Групповая прогулка по городу с гидом. Ночь в отеле города Дижон.

5 день

Кольмар - Страсбург

Завтрак в отеле. Затем переезд в город Кольмар. По прибытии — размещение в гостинице. После заселения у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по городу. В качестве дополнительной услуги предлагается экскурсия в Страсбург. Столицу Европы, которая славится своей потрясающей архитектурой и хорошо сохранившимся историческим обликом. Исторический центр этого города расположен на острове, образованном рекой Иль, впадающей в Рейн. Страсбург, известный еще с римских времен как Аргенторатум, был выбран римскими легионерами для своего лагеря. Весь исторический центр города включен в список объектов всемирного наследия Юнеско. Вечером — возвращение в отель. Факультативно организуется экскурсия по городу Кольмар. Ночь в гостинице.

6 день

Шампань: Реймс - столица игристого вина

Завтрак в отеле. Переезд в город Реймс. Прогулка по историческому центру города с ассистентом группы или обзорная экскурсия с лицензированным гидом. Реймс столица французских шампанских вин и региона Шампань - город с двухтысячелетней историей. Средневековое, римское и готическое искусства живы в Реймсе в прекрасных творениях, таких как Базилика Сэнт-Реми или, конечно же, Собор Нотр-Дам де Реймс. Факультативно организуется экскурсия по историческому центру Реймса с экскурсоводом. Переезд в Париж. Размещение в отеле Парижа или его окрестностях. Ночь в отеле.

7 день

Париж

Завтрак в отеле. Свободное время. Факультативно организуется экскурсия по району Монмартр, а также знаменитый Нотр Дам де Пари и Латинский квартал. В этом квартале сражались королевские мушкетёры на дуэлях. На данной экскурсии мы посетим главный символ Парижа Собор Парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари). Увидим знаменитый университет Сорбонну, термы Клюни, Люксембургский парк с фонтанами, беломраморными статуями и дворцом Марии Медичи, Пантеон. Обзорная экскурсия по городу, где вы сможете полюбоваться Лувром, Площадью Бастилии, Оперой, Собор Парижской Богоматери и другими достопримечательностями Парижа. Посещение парфюмерной фабрики Фрагонар. Свободное время или факультативная экскурсия в замок Шантийи: это действительно один их самых роскошных замков Франции, обрамлённых прекрасным парком, который разбил великий Андрэ Ленотр! Вы будете покорены красотой и элегантностью этого великолепного замка, его паркового ансамбля и богатством его истории и коллекции! Возвращение в отель. Ночь в отеле Парижа.

8 день

A bientt

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Континентальный завтрак
  • Групповой трансфер аэропортотельаэропорт (с 10:30 до 13:00 на прилёт и с 13:00 до 18:00 на вылет)
  • Обслуживание на автобусе по программе
  • Сопровождение русскоговорящего ассистента
  • Экскурсии с лицензированным русскоговорящим гидом в Париже и Лионе
  • Посещение Буржа, Дижона, Реймса с ассистентом
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Парижа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Шенгенская виза (требуется биометрический паспорт)
  • Страховка
  • Стоимость тура с 1-местным размещением указана в разделе Важная Информация
  • При необходимости трансфера вне указанного времени - доплата 40 в одну сторону
  • Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - 50, второй ряд - 40, третий ряд - 30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - 10/чел
  • Наушники на весь тур - 20
  • Городской налог в отелях - от 1 до 3,5 в сутки на человека
  • Чаевые ассистенту и водителю - 10
  • Входные билеты в музеи
  • Факультативные экскурсии
О чём нужно знать до поездки

  • Путешествовать компанией не только веселее, но и Выгоднее!

Стоимость тура

с 1-местным размещением: 1118 евро (за 1 чел.)

с 2-местным размещением: 1482 евро (за 2 чел.) 741 евро за одного человека из двух

Заказ на 1 человека = одноместное размещение

Подселение не практикуется!

  • Проведение тура возможно и для большего числа участников.

  • Заявки на аннуляцию принимаются только в течение рабочего времени (с 09.00 до 18.00 по итальянскому времени) в будние дни. В случае получения заявки в не рабочее время она будет принята в работу в следующий рабочий день, от которого будет вестись расчёт срока аннуляции.

Важно знать:

1) Предоставление факультативных экскурсий в первые дни тура зависит от набора группы и компоновки автобуса, в связи с чем, количество мест может быть ограничено.

2) Порядок проведения экскурсий по техническим причинам может быть изменен (если группа не набралась, факультативная экскурсия может не состояться)

3) В случае, если в программе указаны два и более отеля одной и той же категории, компания оставляет за собой право окончательного выбора отеля, в котором будет проживать турист.

4) Возможна замена музеев в случае праздников.

5) Размещение может осуществляться в пригороде в период выставок или соревнований.

6) Данные ваших рейсов (туда и обратно) для организации трансфера необходимо отправить организатору до понедельника недели заезда.

7) Время трансфера может быть скорректировано с учётом рейсов. Для тех туристов, которым важно прибытие в аэропорт к определенному рейсу рекомендуем заказывать индивидуальный трансфер.

8) При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.

9) Групповой трансфер осуществляется только в дни начала и завершения программы. При бронировании доп. ночей необходимо бронировать индивидуальный трансфер или туристам добираться до отеля самостоятельно

10) В стоимость не включены услуги сопровождающего при индивидуальных трансферах или бронировании дополнительных ночей.

11) При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.

12) Возможно участие с детьми от 4 лет.

13) Включены континентальные завтраки: чай, кофе, круассан, булочка, масло, джем. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно (в среднем по 40-60 евро на человека в день)

Пожелания к путешественнику

  • Важно!

Для туриста, который отправляется в тур один, подтверждается только одноместное размещение.

Заказ на 1 человека = одноместное размещение

Подселение не практикуется!

В двухместный номер можно оформить 3 человека: Dbl/Twin + доп место

(скидка на 3-го человека в номере 10 евро)

  • Предоплата при бронировании (помимо 15% на платформе) — 50%. Полная оплата не позднее, чем за 30 дней до заезда.

Доступные способы оплаты:

1. Банковский перевод (Eur) — на наш банковский счёт в евро.

2. Оплата картой по ссылке (Eur) — комиссия +3% к сумме счёта. Ссылка действительна 24 часа.

3. Перевод на расчётный счёт в Рф (Rub) — сумма к оплате рассчитывается по курсу Цб Рф на дату оплаты + 4%.

При оплате банковским переводом комиссии банка отправителя/корреспондентов — за счёт отправителя.

Визы

  • Для граждан Рф требуется шенгенская виза Франции. Также необходим биометрический паспорт.

  • Оформлением виз туристы занимаются самостоятельно.

  • Все детали и нюансы можно уточнить в визовых центрах.

  • После получения предоплаты (15% на платформе и 50% напрямую по счёту) мы предоставляем туристам визовую поддержку (каждому туристу по отдельности): приглашение в консульство и ваучер, в котором прописаны брони отелей по всему маршруту тура.

  • На получение визы (запись, подачу документов и ожидание) рекомендуем закладывать в среднем 60-90 дней.

Экскурсия длится около 8 дней
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Darya
Darya — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю европейского туроператора (принимающая компания), который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

