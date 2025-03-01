Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур

Увидеть место казни Жанны д’Арк, полюбоваться меловыми арками и посетить курорт парижской знати
Откройте для себя Нормандию, живописно протянувшуюся вдоль пролива Ла-Манш.

Здесь бескрайние сельские ландшафты соседствуют со скалистыми берегами, а на улочках провинциальных городков словно оживает Средневековье. Это будет недолгое, но насыщенное локациями
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путешествие.

В Руане вы увидите площадь, на которой казнили Орлеанскую деву, в Этрета — впечатляющие меловые арки, вдохновлявшие Клода Моне, в Онфлёре — крупнейшую деревянную церковь Франции. А также побываете на курорте парижской знати — в Довиле, где есть собственная «аллея звёзд».

Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
1
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мар10
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Время начала: 08:00, 08:30

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Не входит в стоимость. Ночёвка запланирована в городе Онфлёр. При необходимости порекомендуем хороший отель.

Питание. Не входит в стоимость. Мы порекомендуем кафе и рестораны с традиционной кухней Нормандии, где можно попробовать устрицы, сидр и нормандские сыры.

Транспорт. Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Touran, Renault Espace 5 или Mercedes Vito. Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Руан и Этрета

Заберём вас от парижского отеля и поедем в Руан. Осмотрим визитную карточку города — готический католический собор. Прогуляемся по средневековым улочкам и посетим старую рыночную площадь, где казнили Жанну д’Арк. Можем зайти в Музей изящных искусств, в котором собрана одна из лучших во Франции коллекция работ импрессионистов.

Далее отправимся в Этрета (около 1,5 часа в пути). Этот город на побережье Ла-Манша известен благодаря живописным меловым скалам, образующим многочисленные природные арки. Здесь находили вдохновение многие великие творцы, например, Клод Моне. Будет время, чтобы прогуляться по пляжу, наслаждаясь видами и свежим бризом.

Доберёмся в Онфлёр, где останемся ночевать (около 1 часа в пути). После размещения в отеле — вечерняя прогулка по старинному порту. Рекомендуем попробовать местные деликатесы: нормандские сыры, устрицы, сидр.

Руан и ЭтретаРуан и ЭтретаРуан и ЭтретаРуан и ЭтретаРуан и ЭтретаРуан и ЭтретаРуан и ЭтретаРуан и Этрета
2 день

Онфлёр и Довиль

Начнём день с более близкого знакомства с Онфлёром. Пройдёмся по улочкам Старого города, заглянем в крупнейшую деревянную церковь страны. Можем посетить художественные галереи и перекусить в кафе.

Продолжим путешествие, отправившись в Довиль (около 30 минут в пути). Издавна этот город с бескрайними пляжами, роскошной набережной и многочисленными казино являлся курортом для парижской знати.

Мы прогуляемся по побережью и «аллее звёзд» — улочке с домиками-раздевалками, на которых указаны имена известных артистов. Будет время пройтись по главному бульвару с бутиками и кафе. К вечеру вернёмся в Париж.

Онфлёр и ДовильОнфлёр и ДовильОнфлёр и ДовильОнфлёр и Довиль

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги водителя-сопровождающего
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Париж и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Виза
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по договорённости
Завершение: Ваш отель в Париже, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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