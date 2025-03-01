Здесь бескрайние сельские ландшафты соседствуют со скалистыми берегами, а на улочках провинциальных городков словно оживает Средневековье. Это будет недолгое, но насыщенное локациями
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Не входит в стоимость. Ночёвка запланирована в городе Онфлёр. При необходимости порекомендуем хороший отель.
Питание. Не входит в стоимость. Мы порекомендуем кафе и рестораны с традиционной кухней Нормандии, где можно попробовать устрицы, сидр и нормандские сыры.
Транспорт. Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Touran, Renault Espace 5 или Mercedes Vito. Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Руан и Этрета
Заберём вас от парижского отеля и поедем в Руан. Осмотрим визитную карточку города — готический католический собор. Прогуляемся по средневековым улочкам и посетим старую рыночную площадь, где казнили Жанну д’Арк. Можем зайти в Музей изящных искусств, в котором собрана одна из лучших во Франции коллекция работ импрессионистов.
Далее отправимся в Этрета (около 1,5 часа в пути). Этот город на побережье Ла-Манша известен благодаря живописным меловым скалам, образующим многочисленные природные арки. Здесь находили вдохновение многие великие творцы, например, Клод Моне. Будет время, чтобы прогуляться по пляжу, наслаждаясь видами и свежим бризом.
Доберёмся в Онфлёр, где останемся ночевать (около 1 часа в пути). После размещения в отеле — вечерняя прогулка по старинному порту. Рекомендуем попробовать местные деликатесы: нормандские сыры, устрицы, сидр.
Онфлёр и Довиль
Начнём день с более близкого знакомства с Онфлёром. Пройдёмся по улочкам Старого города, заглянем в крупнейшую деревянную церковь страны. Можем посетить художественные галереи и перекусить в кафе.
Продолжим путешествие, отправившись в Довиль (около 30 минут в пути). Издавна этот город с бескрайними пляжами, роскошной набережной и многочисленными казино являлся курортом для парижской знати.
Мы прогуляемся по побережью и «аллее звёзд» — улочке с домиками-раздевалками, на которых указаны имена известных артистов. Будет время пройтись по главному бульвару с бутиками и кафе. К вечеру вернёмся в Париж.
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Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Услуги водителя-сопровождающего
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Париж и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Виза
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты