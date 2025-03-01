Проживание. Не входит в стоимость. Ночёвка запланирована в городе Онфлёр. При необходимости порекомендуем хороший отель.

Питание. Не входит в стоимость. Мы порекомендуем кафе и рестораны с традиционной кухней Нормандии, где можно попробовать устрицы, сидр и нормандские сыры.

Транспорт. Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Touran, Renault Espace 5 или Mercedes Vito. Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.