По Франции большой вояж: калейдоскоп городов и факультативные экскурсии

Посетить Коньяк и Бордо, посмотреть на тот самый замок Иф и заглянуть на парфюмерную фабрику
Приглашаем в насыщенное путешествие, в котором вы увидите всё: от утончённого Парижа до сияющего Лазурного берега.

Каждый день тура — это новые открытия, вкусы, истории и впечатления, вплетённые в роскошную мозаику
читать дальше

Франции. Мы посетим более 9 городов, каждый со своим особым шармом.

Вас ждут Анже и Лион, Марсель и Ним, Ницца и Бурж, Коньяк и Бордо, где вы сможете попробовать знаменитые напитки и познакомиться с процессом производства. А на парфюмерных фабриках вы узнаете секреты создания ароматов.

Мы также предлагаем факультативные экскурсии, чтобы вы могли дополнить поездку по своему усмотрению.

Описание тура

Организационные детали

Для рейсов, прибывающих в аэропорт Бове, встреча осуществляется на автобусной станции Парижа Port Maillot (трансфер из аэропорта Бове до Парижа — самостоятельно на шаттле). В аэропортах Орли и Шарль-де-Голь туристов встречают представители компании.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, автобусная экскурсия по Парижу, размещение в отеле

По прибытии в Париж вас встретит представитель компании. Для прилетающих утренними рейсами будет организована обзорная автобусная экскурсия по городу. Вы сможете увидеть легендарные достопримечательности французской столицы — Лувр, Площадь Бастилии, Оперу Гарнье, Собор Парижской Богоматери и другие знаковые места. Также посетите парфюмерную фабрику Фрагонар, где познакомитесь с искусством создания ароматов. После экскурсии — размещение в отеле Парижа или пригороде.

2 день

Свободный день в Париже или дополнительные экскурсии

После завтрака начнём день, посвящённый знакомству с Парижем. По желанию можно присоединиться к экскурсии по Нотр-Даму и Латинскому кварталу — месту дуэлей мушкетёров и вдохновения поэтов. Вы посетите знаменитый Собор Парижской Богоматери, увидите Сорбонну, термы Клюни, прогуляетесь по Люксембургскому саду с фонтанами и дворцом Марии Медичи, а также осмотрите Пантеон.

Далее возможно участие в прогулке по Елисейским полям: от моста Александра III с позолоченными скульптурами и видом на Эйфелеву башню вы проследуете мимо Большого и Малого дворцов, резиденции президента — Елисейского дворца, театра Мариньи и роскошных бутиков авеню Монтень. Завершением прогулки станет Триумфальная арка с Вечным огнём.

Дополнительно можно отправиться в круиз по Сене или в Версаль — королевскую резиденцию с великолепными залами, включая знаменитую Зеркальную галерею.

Вечером для желающих предлагается экскурсия «Вечерний Париж»: город откроется в сиянии огней — Триумфальная арка, площадь Согласия, Вандомская колонна и сверкающая Эйфелева башня создадут атмосферу подлинного волшебства. Возвращение и ночь в отеле.

3 день

Свободный день или факультативная экскурсия в Онфлер и Этрету

Этот день вы так же можете провести на своё усмотрение или поехать на факультативную экскурсию в Онфлер и Этрету — живописные города на берегу Атлантики. Здесь творили импрессионисты, а белые алебастровые скалы стали символом Нормандии. В Этрете когда-то находилась устричная ферма Марии-Антуанетты: будет возможность попробовать свежие морепродукты, любуясь океаном. Возвращение и ночь в отеле Парижа.

4 день

Долина Луары, переезд в Анже и знакомство с городом

Сегодня отправимся в знаменитую долину Луары, где посетим два королевских замка и продегустируем местные вина. Затем переедем в город Анже — столицу древнего Анжуйского графства, стоящую в месте слияния четырёх рек. Его прозвище «Чёрный Анже» связано с цветом местного камня, использовавшегося для строительства со времён Средневековья. Вас ждёт прогулка по старинному центру и осмотр замка Анже, окружённого садами в бывшем рве. Размещение в отеле в окрестностях города.

5 день

Свободное время в Анже или экскурсия в Мон-Сен-Мишель и Сен-Мало

После завтрака — свободное время в Анже или экскурсия в Мон-Сен-Мишель и Сен-Мало. Мон-Сен-Мишель — остров-аббатство, известный уникальными приливами и отливами. Это место называют восьмым чудом света, ежегодно сюда приезжают миллионы путешественников. Затем вы посетите морской город Сен-Мало, окружённый мощными стенами. Его жители гордятся своей независимостью, а прогулка по бастионам подарит панорамные виды на Атлантику. Возвращение и ночь в отеле.

6 день

Достопримечательности и знаменитый напиток города Коньяк, переезд в Бордо

Завтрак и переезд в Коньяк. Здесь вы посетите замок Франциска I, прогуляетесь по старинным улицам с резными фасадами и узнаете историю города. В подвалах замка вам расскажут о процессе производства знаменитого коньяка, а затем состоится дегустация — классическая или в виде коктейля.

После переедем в Бордо — столицу Аквитании, известную готическими соборами, элегантными особняками 18 века и, конечно, лучшими винами Франции. Размещение и ночь в отеле.

7 день

Переезд в Ним

В этот день едем в Ним. По пути можно посетить Каркассон — город-крепость, где, кажется, оживают легенды о рыцарях и трубадурах. Его мощные стены и башни — настоящий памятник Средневековья. В Ниме вы разместитесь в отеле и сможете прогуляться по городу.

8 день

Переезд в Марсель и замок Иф

После завтрака — переезд в Марсель. Для желающих предусмотрена остановка в Авиньоне, который называют городом пап. Здесь сохранились Папский дворец 14 века и мост Сен-Бенезе — архитектурные шедевры Прованса.

В Марселе вас ждёт обзорная экскурсия по городу, известному как «французский Чикаго». Вы увидите Старый порт, средневековые кварталы и знаменитый замок Иф — ту самую крепость из романа о графе Монте-Кристо. Размещение и ночь в отеле Марселя.

9 день

Парфюмерная фабрика и переезд в Ниццу

Позавтракав, отправимся в Ниццу с остановкой на ещё одной парфюмерной фабрике Фрагонар, где мы снова поговорим о том, как рождаются ароматы. По желанию можно отправиться на экскурсию в княжество Монако и Монте-Карло: увидеть старинный дворец, казино и живописные улочки, где чувствуется дух роскоши. Размещение в отеле в окрестностях Ниццы.

10 день

Экскурсия по Старому городу в Лионе, переезд в курортный Виши

Сегодня переедем в Лион. Во время экскурсии по Старому городу (15-17 вв.) вы познакомитесь с его историей и архитектурой: пройдётесь по трабулям — скрытым проходам между домами, увидите собор Святого Иоанна Крестителя, старинные площади и фасады в стиле пламенеющей готики. После прогулки отправимся в Виши, знаменитый курорт Франции. Размещение в отеле.

11 день

Исторический центр Буржа, возвращение в Париж

В этот день едем в Бурж — бывшую резиденцию архиепископа Аквитании. Город славится собором Сент-Этьен, включённым в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы совершите прогулку по историческому центру со старинными зданиями и уютными улицами. Затем — возвращение в Париж и размещение в отеле.

12 день

Завершение тура, отъезд

Завтрак в отеле и завершение программы. Трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание€1050
1-местное проживание€1645
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (для прилётов с 10:30 до 13:00 и вылетов с 13:00 до 18:00)
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Русскоговорящий ассистент на протяжении всей поездки
  • Экскурсии с русскоязычными лицензированными гидами в Париже, Лионе и Марселе
  • Посещение городов Анже и Бурж с ассистентом
Что не входит в цену
  • Обязательно оплачивается:
  • Перелёт до Парижа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Наушники на весь период поездки - €35
  • Городской налог в отелях - €2-5,5 в сутки на человека
  • Чаевые водителю - €15
  • Дополнительно (по желанию):
  • Трансфер к рейсам с другим временем прилёта/вылета - €40 с человека в одну сторону
  • 1-местное проживание
  • Дополнительные ночи в Париже:
  • ½ DBL - €80 за ночь
  • SGL - €100 за ночь
  • Выбор места в автобусе:
  • 1-й ряд - €50
  • 2-й ряд - €40
  • 3-й ряд - €30
  • Остальные - €10
  • Факультативные экскурсии:
  • Нотр-Дам де Пари и Латинский квартал - €35
  • Елисейские поля - €35
  • Версаль - €81 (вход включён)
  • Кораблик по Сене - €15
  • Ночной Париж - €40
  • Нормандия (Онфлер и Этрета) - €70
  • Замки Луары - €15-16
  • Мон-Сен-Мишель и Сен-Мало - €100
  • Каркассон - €45
  • Авиньон - €45
  • Замок Иф - €60 (включая катер)
  • Монако-Монте-Карло - €70
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, аэропорт, 8:00
Завершение: Париж, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

