Каждый день тура — это новые открытия, вкусы, истории и впечатления, вплетённые в роскошную мозаику
Описание тура
Организационные детали
Для рейсов, прибывающих в аэропорт Бове, встреча осуществляется на автобусной станции Парижа Port Maillot (трансфер из аэропорта Бове до Парижа — самостоятельно на шаттле). В аэропортах Орли и Шарль-де-Голь туристов встречают представители компании.
Программа тура по дням
Прибытие, автобусная экскурсия по Парижу, размещение в отеле
По прибытии в Париж вас встретит представитель компании. Для прилетающих утренними рейсами будет организована обзорная автобусная экскурсия по городу. Вы сможете увидеть легендарные достопримечательности французской столицы — Лувр, Площадь Бастилии, Оперу Гарнье, Собор Парижской Богоматери и другие знаковые места. Также посетите парфюмерную фабрику Фрагонар, где познакомитесь с искусством создания ароматов. После экскурсии — размещение в отеле Парижа или пригороде.
Свободный день в Париже или дополнительные экскурсии
После завтрака начнём день, посвящённый знакомству с Парижем. По желанию можно присоединиться к экскурсии по Нотр-Даму и Латинскому кварталу — месту дуэлей мушкетёров и вдохновения поэтов. Вы посетите знаменитый Собор Парижской Богоматери, увидите Сорбонну, термы Клюни, прогуляетесь по Люксембургскому саду с фонтанами и дворцом Марии Медичи, а также осмотрите Пантеон.
Далее возможно участие в прогулке по Елисейским полям: от моста Александра III с позолоченными скульптурами и видом на Эйфелеву башню вы проследуете мимо Большого и Малого дворцов, резиденции президента — Елисейского дворца, театра Мариньи и роскошных бутиков авеню Монтень. Завершением прогулки станет Триумфальная арка с Вечным огнём.
Дополнительно можно отправиться в круиз по Сене или в Версаль — королевскую резиденцию с великолепными залами, включая знаменитую Зеркальную галерею.
Вечером для желающих предлагается экскурсия «Вечерний Париж»: город откроется в сиянии огней — Триумфальная арка, площадь Согласия, Вандомская колонна и сверкающая Эйфелева башня создадут атмосферу подлинного волшебства. Возвращение и ночь в отеле.
Свободный день или факультативная экскурсия в Онфлер и Этрету
Этот день вы так же можете провести на своё усмотрение или поехать на факультативную экскурсию в Онфлер и Этрету — живописные города на берегу Атлантики. Здесь творили импрессионисты, а белые алебастровые скалы стали символом Нормандии. В Этрете когда-то находилась устричная ферма Марии-Антуанетты: будет возможность попробовать свежие морепродукты, любуясь океаном. Возвращение и ночь в отеле Парижа.
Долина Луары, переезд в Анже и знакомство с городом
Сегодня отправимся в знаменитую долину Луары, где посетим два королевских замка и продегустируем местные вина. Затем переедем в город Анже — столицу древнего Анжуйского графства, стоящую в месте слияния четырёх рек. Его прозвище «Чёрный Анже» связано с цветом местного камня, использовавшегося для строительства со времён Средневековья. Вас ждёт прогулка по старинному центру и осмотр замка Анже, окружённого садами в бывшем рве. Размещение в отеле в окрестностях города.
Свободное время в Анже или экскурсия в Мон-Сен-Мишель и Сен-Мало
После завтрака — свободное время в Анже или экскурсия в Мон-Сен-Мишель и Сен-Мало. Мон-Сен-Мишель — остров-аббатство, известный уникальными приливами и отливами. Это место называют восьмым чудом света, ежегодно сюда приезжают миллионы путешественников. Затем вы посетите морской город Сен-Мало, окружённый мощными стенами. Его жители гордятся своей независимостью, а прогулка по бастионам подарит панорамные виды на Атлантику. Возвращение и ночь в отеле.
Достопримечательности и знаменитый напиток города Коньяк, переезд в Бордо
Завтрак и переезд в Коньяк. Здесь вы посетите замок Франциска I, прогуляетесь по старинным улицам с резными фасадами и узнаете историю города. В подвалах замка вам расскажут о процессе производства знаменитого коньяка, а затем состоится дегустация — классическая или в виде коктейля.
После переедем в Бордо — столицу Аквитании, известную готическими соборами, элегантными особняками 18 века и, конечно, лучшими винами Франции. Размещение и ночь в отеле.
Переезд в Ним
В этот день едем в Ним. По пути можно посетить Каркассон — город-крепость, где, кажется, оживают легенды о рыцарях и трубадурах. Его мощные стены и башни — настоящий памятник Средневековья. В Ниме вы разместитесь в отеле и сможете прогуляться по городу.
Переезд в Марсель и замок Иф
После завтрака — переезд в Марсель. Для желающих предусмотрена остановка в Авиньоне, который называют городом пап. Здесь сохранились Папский дворец 14 века и мост Сен-Бенезе — архитектурные шедевры Прованса.
В Марселе вас ждёт обзорная экскурсия по городу, известному как «французский Чикаго». Вы увидите Старый порт, средневековые кварталы и знаменитый замок Иф — ту самую крепость из романа о графе Монте-Кристо. Размещение и ночь в отеле Марселя.
Парфюмерная фабрика и переезд в Ниццу
Позавтракав, отправимся в Ниццу с остановкой на ещё одной парфюмерной фабрике Фрагонар, где мы снова поговорим о том, как рождаются ароматы. По желанию можно отправиться на экскурсию в княжество Монако и Монте-Карло: увидеть старинный дворец, казино и живописные улочки, где чувствуется дух роскоши. Размещение в отеле в окрестностях Ниццы.
Экскурсия по Старому городу в Лионе, переезд в курортный Виши
Сегодня переедем в Лион. Во время экскурсии по Старому городу (15-17 вв.) вы познакомитесь с его историей и архитектурой: пройдётесь по трабулям — скрытым проходам между домами, увидите собор Святого Иоанна Крестителя, старинные площади и фасады в стиле пламенеющей готики. После прогулки отправимся в Виши, знаменитый курорт Франции. Размещение в отеле.
Исторический центр Буржа, возвращение в Париж
В этот день едем в Бурж — бывшую резиденцию архиепископа Аквитании. Город славится собором Сент-Этьен, включённым в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы совершите прогулку по историческому центру со старинными зданиями и уютными улицами. Затем — возвращение в Париж и размещение в отеле.
Завершение тура, отъезд
Завтрак в отеле и завершение программы. Трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|€1050
|1-местное проживание
|€1645
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (для прилётов с 10:30 до 13:00 и вылетов с 13:00 до 18:00)
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Русскоговорящий ассистент на протяжении всей поездки
- Экскурсии с русскоязычными лицензированными гидами в Париже, Лионе и Марселе
- Посещение городов Анже и Бурж с ассистентом
Что не входит в цену
- Обязательно оплачивается:
- Перелёт до Парижа и обратно
- Обеды и ужины
- Наушники на весь период поездки - €35
- Городской налог в отелях - €2-5,5 в сутки на человека
- Чаевые водителю - €15
- Дополнительно (по желанию):
- Трансфер к рейсам с другим временем прилёта/вылета - €40 с человека в одну сторону
- 1-местное проживание
- Дополнительные ночи в Париже:
- ½ DBL - €80 за ночь
- SGL - €100 за ночь
- Выбор места в автобусе:
- 1-й ряд - €50
- 2-й ряд - €40
- 3-й ряд - €30
- Остальные - €10
- Факультативные экскурсии:
- Нотр-Дам де Пари и Латинский квартал - €35
- Елисейские поля - €35
- Версаль - €81 (вход включён)
- Кораблик по Сене - €15
- Ночной Париж - €40
- Нормандия (Онфлер и Этрета) - €70
- Замки Луары - €15-16
- Мон-Сен-Мишель и Сен-Мало - €100
- Каркассон - €45
- Авиньон - €45
- Замок Иф - €60 (включая катер)
- Монако-Монте-Карло - €70