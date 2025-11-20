После завтрака начнём день, посвящённый знакомству с Парижем. По желанию можно присоединиться к экскурсии по Нотр-Даму и Латинскому кварталу — месту дуэлей мушкетёров и вдохновения поэтов. Вы посетите знаменитый Собор Парижской Богоматери, увидите Сорбонну, термы Клюни, прогуляетесь по Люксембургскому саду с фонтанами и дворцом Марии Медичи, а также осмотрите Пантеон.

Далее возможно участие в прогулке по Елисейским полям: от моста Александра III с позолоченными скульптурами и видом на Эйфелеву башню вы проследуете мимо Большого и Малого дворцов, резиденции президента — Елисейского дворца, театра Мариньи и роскошных бутиков авеню Монтень. Завершением прогулки станет Триумфальная арка с Вечным огнём.

Дополнительно можно отправиться в круиз по Сене или в Версаль — королевскую резиденцию с великолепными залами, включая знаменитую Зеркальную галерею.

Вечером для желающих предлагается экскурсия «Вечерний Париж»: город откроется в сиянии огней — Триумфальная арка, площадь Согласия, Вандомская колонна и сверкающая Эйфелева башня создадут атмосферу подлинного волшебства. Возвращение и ночь в отеле.