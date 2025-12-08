Описание тура
Организационные детали
Тур начинается и заканчивается в Париже.
Групповой трансфер предоставляется в строго обозначенные временные интервалы.
При необходимости трансфера вне этого времени — доплата 40 € в одну сторону.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительные экскурсии
По прибытии в аэропорту вас встретит представитель принимающей стороны. Затем — трансфер, заселение в отель, свободное время.
Во второй половине дня желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию в знаменитый дворцово-парковый ансамбль Версаль, некогда являвшийся резиденцией французских монархов. Вечером также будет предложена прогулка по Парижу — очаровательному и загадочному в лучах подсветки.
Свободный день или поездка в Онфлёр и Этрету
Сегодня предусмотрен свободный день в Париже, а желающие смогут отправиться в дополнительную поездку по Нормандии. Мы посетим Онфлёр — живописный портовый город, вдохновлявший многих импрессионистов, и город Этрета с впечатляющими меловыми скалами над Атлантикой. Вечером будет возможность посетить легендарное кабаре «Мулен Руж».
Долина Луары и Бурж
После завтрака отправимся в живописную долину Луары, где расположены величественные замки французских королей. В программе также винная дегустация: вы познакомитесь с сортами вин, производимыми в этом регионе.
Далее нас ждёт переезд в Бурж — старинный город с богатым наследием. Пройдёмся по историческому центру в сопровождении гида. Размещение и ночь в местном отеле.
Очарование Лиона и прогулка по Дижону
Позавтракав, отправимся в Лион. Вас ждёт обзорная экскурсия по старой части города, где сохранилась архитектура 15-17 веков: трабули (узкие крытые проходы между домами), пешеходные улицы, фасады в стиле пламенеющей готики, здания биржи, особняки с богатой историей — включая дом Генриха IV, дом Розовой башни, дворец Гадань и церкви Святого Поля и Святого Георгия.
Затем будет немного свободного времени, после чего мы переедем в Дижон. Здесь пройдёмся по центру города и разместимся в отеле.
Кольмар и Страсбург по желанию
Утром переедем в город Кольмар. Здесь вы можете провести время по своему усмотрению. А мы предлагаем дополнительную экскурсию в Страсбург — город, где располагается Европарламент и другие институты ЕС. Этот великолепный старинный город, чей центр находится на острове, образованном рекой Иль, хранит память о римской эпохе, когда здесь был военный лагерь Аргенторатум. Вся центральная часть признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также можно присоединиться к дополнительной прогулке по самому Кольмару.
Реймс - столица игристого вина, возвращение в Париж
После завтрака в отеле переедем в Реймс — центр региона Шампань и историческое место коронации французских монархов. Во время прогулки с ассистентом вы увидите выдающиеся памятники архитектуры: собор Нотр-Дам де Реймс, базилику Сэнт-Реми и другие шедевры готики и римского периода.
В свободное время при желании можно посетить один из известных Домов шампанских вин и продегустировать продукцию. После мы вернёмся в Париж и разместимся в отеле. Во второй половине дня возможно дополнительное посещение Лувра.
Заключительный день в Париже
Сегодня проведём день в столице Франции. Для желающих предлагается экскурсия по Монмартру, району художников и кабаре, а также осмотр собора Парижской Богоматери и Латинского квартала.
Во время обзорной экскурсии по городу вы увидите главные достопримечательности и посетите знаменитую парфюмерную мануфактуру Fragonard.
Завершение тура, отъезд
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€740
|1-местное размещение
|€1200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (с 10:30 до 13:00 на прилёт и с 13:00 до 18:00 на вылет)
- Обслуживание на автобусе по программе
- Сопровождение русскоговорящего ассистента
- Экскурсии с лицензированным русскоговорящим гидом в Париже и Лионе
- Посещение Буржа, Дижона, Реймса с ассистентом
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Парижа и обратно
- Обеды и ужины
- Виза
- Страховка
- При необходимости трансфера вне указанного времени - доплата €40 в одну сторону
- Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - €50, второй ряд - €40, третий ряд - €30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - €10/чел
- Наушники на весь тур - €20
- Городской налог в отелях - от €1 до 3,5 в сутки на человека
- Чаевые ассистенту и водителю - €10
- 1-местное размещение - точная цена указана в билете
- Факультативные экскурсии:
- Экскурсия «Вечерний Париж» - €30
- Ужин и шоу в кабаре «Мулен-Руж» - по меню
- Экскурсия в Лувр с гидом - €45 + входной билет
- Экскурсия в Версаль - €57 + билет €21 €
- Кораблик по Сене - €15
- Билеты в замки Луары - €15-16
- Экскурсия Нотр-Дам-де-Пари - €35
- Экскурсия Монмартр - €35
- Экскурсия Нормандия (Онфлёр, Этрета) - €75
- Экскурсия в Страсбург - €60
- Экскурсия по Кольмару - €20