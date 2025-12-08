Мои заказы

Французский вояж: 6 городов и факультативные экскурсии

Осмотреть королевские замки, продегустировать местное вино и погулять по столице
Вы побываете в самом сердце Франции! Вас ждут соборы Парижа и винные погреба живописной долины Луары, средневековые улочки Буржа, Дижон — главный город Бургундского герцогства, а затем и провинции Бургундия,
читать дальше

готическая красота Реймса, где короновались французские короли, романтика Кольмара и величие Лиона.

Вы прогуляетесь по трабулям, увидите дом Генриха IV, сможете насладиться вкусом шампанского на его родине и ощутите дух времени и тысячелетней истории.

Желающие смогут посетить Страсбург, портовый Онфлёр, вдохновлявший импрессионистов, и Этрету с впечатляющими скалами над Атлантикой.

Описание тура

Организационные детали

Тур начинается и заканчивается в Париже.
Групповой трансфер предоставляется в строго обозначенные временные интервалы.
При необходимости трансфера вне этого времени — доплата 40 € в одну сторону.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительные экскурсии

По прибытии в аэропорту вас встретит представитель принимающей стороны. Затем — трансфер, заселение в отель, свободное время.

Во второй половине дня желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию в знаменитый дворцово-парковый ансамбль Версаль, некогда являвшийся резиденцией французских монархов. Вечером также будет предложена прогулка по Парижу — очаровательному и загадочному в лучах подсветки.

2 день

Свободный день или поездка в Онфлёр и Этрету

Сегодня предусмотрен свободный день в Париже, а желающие смогут отправиться в дополнительную поездку по Нормандии. Мы посетим Онфлёр — живописный портовый город, вдохновлявший многих импрессионистов, и город Этрета с впечатляющими меловыми скалами над Атлантикой. Вечером будет возможность посетить легендарное кабаре «Мулен Руж».

3 день

Долина Луары и Бурж

После завтрака отправимся в живописную долину Луары, где расположены величественные замки французских королей. В программе также винная дегустация: вы познакомитесь с сортами вин, производимыми в этом регионе.

Далее нас ждёт переезд в Бурж — старинный город с богатым наследием. Пройдёмся по историческому центру в сопровождении гида. Размещение и ночь в местном отеле.

4 день

Очарование Лиона и прогулка по Дижону

Позавтракав, отправимся в Лион. Вас ждёт обзорная экскурсия по старой части города, где сохранилась архитектура 15-17 веков: трабули (узкие крытые проходы между домами), пешеходные улицы, фасады в стиле пламенеющей готики, здания биржи, особняки с богатой историей — включая дом Генриха IV, дом Розовой башни, дворец Гадань и церкви Святого Поля и Святого Георгия.

Затем будет немного свободного времени, после чего мы переедем в Дижон. Здесь пройдёмся по центру города и разместимся в отеле.

5 день

Кольмар и Страсбург по желанию

Утром переедем в город Кольмар. Здесь вы можете провести время по своему усмотрению. А мы предлагаем дополнительную экскурсию в Страсбург — город, где располагается Европарламент и другие институты ЕС. Этот великолепный старинный город, чей центр находится на острове, образованном рекой Иль, хранит память о римской эпохе, когда здесь был военный лагерь Аргенторатум. Вся центральная часть признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также можно присоединиться к дополнительной прогулке по самому Кольмару.

6 день

Реймс - столица игристого вина, возвращение в Париж

После завтрака в отеле переедем в Реймс — центр региона Шампань и историческое место коронации французских монархов. Во время прогулки с ассистентом вы увидите выдающиеся памятники архитектуры: собор Нотр-Дам де Реймс, базилику Сэнт-Реми и другие шедевры готики и римского периода.

В свободное время при желании можно посетить один из известных Домов шампанских вин и продегустировать продукцию. После мы вернёмся в Париж и разместимся в отеле. Во второй половине дня возможно дополнительное посещение Лувра.

7 день

Заключительный день в Париже

Сегодня проведём день в столице Франции. Для желающих предлагается экскурсия по Монмартру, району художников и кабаре, а также осмотр собора Парижской Богоматери и Латинского квартала.

Во время обзорной экскурсии по городу вы увидите главные достопримечательности и посетите знаменитую парфюмерную мануфактуру Fragonard.

8 день

Завершение тура, отъезд

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€740
1-местное размещение€1200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (с 10:30 до 13:00 на прилёт и с 13:00 до 18:00 на вылет)
  • Обслуживание на автобусе по программе
  • Сопровождение русскоговорящего ассистента
  • Экскурсии с лицензированным русскоговорящим гидом в Париже и Лионе
  • Посещение Буржа, Дижона, Реймса с ассистентом
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Парижа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Страховка
  • При необходимости трансфера вне указанного времени - доплата €40 в одну сторону
  • Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - €50, второй ряд - €40, третий ряд - €30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - €10/чел
  • Наушники на весь тур - €20
  • Городской налог в отелях - от €1 до 3,5 в сутки на человека
  • Чаевые ассистенту и водителю - €10
  • 1-местное размещение - точная цена указана в билете
  • Факультативные экскурсии:
  • Экскурсия «Вечерний Париж» - €30
  • Ужин и шоу в кабаре «Мулен-Руж» - по меню
  • Экскурсия в Лувр с гидом - €45 + входной билет
  • Экскурсия в Версаль - €57 + билет €21 €
  • Кораблик по Сене - €15
  • Билеты в замки Луары - €15-16
  • Экскурсия Нотр-Дам-де-Пари - €35
  • Экскурсия Монмартр - €35
  • Экскурсия Нормандия (Онфлёр, Этрета) - €75
  • Экскурсия в Страсбург - €60
  • Экскурсия по Кольмару - €20
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, 12:00 (возможна корректировка времени по согласованию). Важно: при прилёте в аэропорт Бове трансфер не предоставляется, гости самостоятельно добираются до автостанции Порт Майо в Париже. Трансфер только от аэропортов Орли и Шарль-де-Голль
Завершение: Париж, ориентировочно в 12:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

