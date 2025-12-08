По прибытии в аэропорту вас встретит представитель принимающей стороны. Затем — трансфер, заселение в отель, свободное время.

Во второй половине дня желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию в знаменитый дворцово-парковый ансамбль Версаль, некогда являвшийся резиденцией французских монархов. Вечером также будет предложена прогулка по Парижу — очаровательному и загадочному в лучах подсветки.