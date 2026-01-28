Описание тура
Посетить королевские дворцы и замки, насладиться местным вином и прогуляться по столице.
Программа тура по дням
Встреча в Париже
Прилет в Париж. В аэропорту встреча с представителем компании c табличкой. Факультативная экскурсия Елисейские поля. Начнём с самого роскошного моста Александра Iii, украшенного изысканной лепниной, величественными статуями и ангельскими фигурами. С него открывается захватывающий вид, в котором, словно драгоценный камень, сияет Эйфелева башня. Прогуляемся вдоль Гран Пале и Пти Пале Большого и Малого дворцов. Пти Пале, бесплатный музей изящных искусств, напоминает миниатюрный Лувр, предлагая сокровищницу художественных шедевров. Далее наш путь лежит мимо Елисейского дворца, резиденции президента Франции, и театра Мариньи, созданного по проекту архитектора Гарнье. Обязательно увидим особняк скандально известной маркизы де Пайвы и пройдёмся по авеню Монтень, самой молодой улице Парижа, где блистают витрины модных бутиков. Прогуливаясь по Елисейским полям, увидим ресторан Fouquets, любимое место встречи звезд кино, и завершим наш маршрут у Триумфальной арки, где горит Вечный огонь. Так же факультативно предлагаются билеты на круиз по Сене. Посещение парфюмерной фабрики Фрагонар. Трансфер и размещение в отеле Парижа или его окрестностях.
Свободное время. Ночь в отеле Парижа.
Париж - (Версаль)
Завтрак в отеле. Свободное время. Обзорная экскурсия по Парижу, где вы сможете полюбоваться Лувром, Площадью Бастилии, Оперой, Собор Парижской Богоматери и другими достопримечательностями Парижа. Во второй половине дня организуется факультативно экскурсия в Версаль - бывшая резиденция французских королей. Мы увидим апартаменты короля-солнца и королевы, салоны Геркулеса, Венеры, Марса, Дианы и Аполлона, великолепную королевскую часовню и, конечно же, шедевр архитектора Ардуэна-Мансара — Зеркальную Галерею. Наша дополнительная факультативная экскурсия Вечерний Париж подарит вам незабываемые впечатления. Мы отправимся в путешествие по городу, где каждый уголок оживает в свете тысяч огней: полюбуемся Триумфальной Аркой, залитой волшебным светом, пройдемся по легендарным Елисейским полям, ощутим дыхание истории на площади Согласия, восхитимся изысканностью Вандомской площади и ее величественной колонной, исследуем самый роскошный квартал Парижа, где расположен легендарный отель Риц, посетим место захоронения великого Наполеона и, конечно, насладимся захватывающим видом со смотровой площадки, где Эйфелева башня предстанет перед нами во всей своей красе, сверкая, словно брызги шампанского. Не упустите шанс окунуться в магию и романтику Парижа!
Ночь в отеле Парижа.
Париж - (Нормандия Онфлер-Этрета)
Завтрак в отеле. Свободный день в городе либо факультативная экскурсия в Онфлер и Этрета город на берегу Атлантического океана, где знаменитые художники импрессионисты писали свои картины. Алебастровые скалы, украшающие эти берега, являются визитной карточкой Нормандии. Именно здесь была расположена собственная устричная ферма Марии Антуанетты, последней королевы Франции. По сей день в Этрете можно полакомиться устрицами и всевозможными морепродуктами, наслаждаясь пейзажами этого живописного места. Ночь в отеле Парижа.
Замки Луары-Бурж
Завтрак в отеле. Поездка в долину Луары. Посещение знаменитых замков некогда принадлежащих королям Франции. Дегустация вин долины Луара. Переезд в г. Бурж. Прогулка по историческому центру с сопровождающим группы. Размещение в отеле г. Бурж. Ночь в отеле.
Лион-Дижон
Завтрак в отеле. Переезд в г. Лион. Обзорная экскурсия по старому Лиону (15-17в.). Исторический экскурс, комментарии и посещение трабулей, пешеходных улиц, здания обмена, дома розовой башни, дома Генриха Iv, фасада галерей Делорме, собора и площади Иоанна Крестителя, церкви Святого Поля и святого Георгия (фасады), дома адвокатов, еврейской улицы, здания вокзала, дома Томасана, фасадов в стиле пламенеющей готики 16 века, львиного дома, дома Майэ, дворца Гадань и т. д.. Свободное время в городе. Переезд в Дижон. Прогулка по городу с сопровождающим группы. Размещение в отеле. Ночь в отеле г. Дижон.
Кольмар - (Страсбург)
Завтрак в отеле. Переезд в г. Кольмар. Размещение в отеле. Свободное время в городе. Факультативно предлагается экскурсия в г. Страсбургстолица объединенной Европы - потрясающе красивый и прекрасно сохранившийся старинный город. Исторический центр Страсбурга расположен на острове, образованном рекой Иль, что впадает в Рейн. Город Страсбург, известный в истории еще римского времени под названием Аргенторатум, римские воины выбрали для своего военного лагеря. Весь исторический центра города является объектом всемирного наследия Юнеско. Возвращение в отель. Факультативно организуется экскурсия по г. Кольмар. Ночь в отеле.
Шампань (Реймс) - Париж
Завтрак в отеле. Переезд в г. Реймс. Прогулка по историческому центру города с ассистентом группы или обзорная экскурсия с лицензированным гидом. Реймс столица французских шампанских вин и региона Шампань - город с двухтысячелетней историей. Средневековое, римское и готическое искусства живы в Реймсе в прекрасных творениях, таких как Базилика Сэнт-Реми или, конечно же, Собор Нотр-Дам де Реймс. Факультативно организуется экскурсия по историческому центру Реймса с экскурсоводом. Переезд в Париж. Размещение в отеле Парижа или его окрестностях. Ночь в отеле.
До новых встреч
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Что включено
- Проживание
- Континентальный завтрак
- Групповой трансфер аэропортотельаэропорт (с 10:30 до 13:00 на прилёт и с 13:00 до 18:00 на вылет)
- Обслуживание на автобусе по программе
- Сопровождение русскоговорящего ассистента
- Экскурсии с лицензированным русскоговорящим гидом в Париже и Лионе
- Посещение Буржа, Дижона, Реймса с ассистентом
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Парижа и обратно
- Обеды и ужины
- Шенгенская виза (требуется биометрический паспорт)
- Страховка
- Стоимость тура с 1-местным размещением указана в разделе Важная Информация
- При необходимости трансфера вне указанного времени - доплата 40 евро в одну сторону
- Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - 50, второй ряд - 40, третий ряд - 30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - 10/чел
- Наушники на весь тур - 20 евро
- Городской налог в отелях - от 1 до 3,5 евро в сутки на человека
- Чаевые ассистенту и водителю - 10 евро
- Входные билеты в музеи
- Факультативные экскурсии
О чём нужно знать до поездки
Путешествовать компанией не только веселее, но и Выгоднее!
Стоимость тура
с 1-местным размещением: 1118 евро (за 1 чел.)
с 2-местным размещением: 1482 евро (за 2 чел.) 741 евро за одного человека из двух
Заказ на 1 человека = одноместное размещение
Подселение не практикуется!
Проведение тура возможно и для большего числа участников.
Заявки на аннуляцию принимаются только в течение рабочего времени (с 09.00 до 18.00 по итальянскому времени) в будние дни. В случае получения заявки в не рабочее время она будет принята в работу в следующий рабочий день, от которого будет вестись расчёт срока аннуляции.
Важно знать:
Включены континентальные завтраки: чай, кофе, круассан, булочка, масло, джем.
Обеды и ужины оплачиваются дополнительно (в среднем по 40-60 евро на человека в день)
Предоставление факультативных экскурсий в первые дни тура зависит от набора группы и компоновки автобуса, в связи с чем, количество мест может быть ограничено.
Порядок проведения экскурсий по техническим причинам может быть изменен (если группа не набралась, факультативная экскурсия может не состояться)
В случае, если в программе указаны два и более отеля одной и той же категории, компания оставляет за собой право окончательного выбора отеля, в котором будет проживать турист.
Возможна замена музеев в случае праздников.
Размещение может осуществляться в пригороде в период выставок или соревнований.
Данные ваших рейсов (туда и обратно) для организации трансфера необходимо отправить организатору до понедельника недели заезда.
Время трансфера может быть скорректировано с учётом рейсов. Для тех туристов, которым важно прибытие в аэропорт к определенному рейсу рекомендуем заказывать индивидуальный трансфер.
При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.
Групповой трансфер осуществляется только в дни начала и завершения программы. При бронировании доп. ночей необходимо бронировать индивидуальный трансфер или туристам добираться до отеля самостоятельно
В стоимость не включены услуги сопровождающего при индивидуальных трансферах или бронировании дополнительных ночей.
Возможно участие с детьми от 4 лет.
Пожелания к путешественнику
Важно!
Для туриста, который отправляется в тур один, подтверждается только одноместное размещение.
Заказ на 1 человека = одноместное размещение
Подселение не практикуется!
В двухместный номер можно оформить 3 человека: Dbl/Twin + доп место
(скидка на 3-го человека в номере 10 евро)
Предоплата при бронировании (помимо 15% на платформе) — 50%. Полная оплата не позднее, чем за 30 дней до заезда.
Доступные способы оплаты:
1. Банковский перевод (Eur) — на наш банковский счёт в евро.
2. Оплата картой по ссылке (Eur) — комиссия +3% к сумме счёта. Ссылка действительна 24 часа.
3. Перевод на расчётный счёт в Рф (Rub) — сумма к оплате рассчитывается по курсу Цб Рф на дату оплаты + 4%.
При оплате банковским переводом комиссии банка отправителя/корреспондентов — за счёт отправителя.
Визы
Для граждан Рф требуется шенгенская виза Франции. Также необходим биометрический паспорт.
Оформлением виз туристы занимаются самостоятельно.
Все детали и нюансы можно уточнить в визовых центрах.
После получения предоплаты (15% на платформе и 50% напрямую по счёту) мы предоставляем туристам визовую поддержку (каждому туристу по отдельности): приглашение в консульство и ваучер, в котором прописаны брони отелей по всему маршруту тура.
На получение визы (запись, подачу документов и ожидание) рекомендуем закладывать в среднем 60-90 дней.