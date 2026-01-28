2 день

Париж - (Версаль)

Завтрак в отеле. Свободное время. Обзорная экскурсия по Парижу, где вы сможете полюбоваться Лувром, Площадью Бастилии, Оперой, Собор Парижской Богоматери и другими достопримечательностями Парижа. Во второй половине дня организуется факультативно экскурсия в Версаль - бывшая резиденция французских королей. Мы увидим апартаменты короля-солнца и королевы, салоны Геркулеса, Венеры, Марса, Дианы и Аполлона, великолепную королевскую часовню и, конечно же, шедевр архитектора Ардуэна-Мансара — Зеркальную Галерею. Наша дополнительная факультативная экскурсия Вечерний Париж подарит вам незабываемые впечатления. Мы отправимся в путешествие по городу, где каждый уголок оживает в свете тысяч огней: полюбуемся Триумфальной Аркой, залитой волшебным светом, пройдемся по легендарным Елисейским полям, ощутим дыхание истории на площади Согласия, восхитимся изысканностью Вандомской площади и ее величественной колонной, исследуем самый роскошный квартал Парижа, где расположен легендарный отель Риц, посетим место захоронения великого Наполеона и, конечно, насладимся захватывающим видом со смотровой площадки, где Эйфелева башня предстанет перед нами во всей своей красе, сверкая, словно брызги шампанского. Не упустите шанс окунуться в магию и романтику Парижа!

Ночь в отеле Парижа.

