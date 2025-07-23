Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Тур в Нормандию и Мон-Сен-Мишель на 2 дня с проживанием в курортном городе Довиль. Во время экскурсии вы посещаете города Нормандии: Руан, Этрета, Онфлер, Довиль и Мон-Сен-Мишель. 5 5 отзывов

Описание тура Тур в регион Нормандия и Мон-Сен-Мишель начинается из Парижа. 1 день: посещение города Руана Вы посетите Руанский собор, прогуляетесь по узким улочкам старого Руана и, конечно же, вам расскажут про героиню Столетней войны, а ныне героиню Франции – Жанну д’Арк. После посещения одного из самых старых городов Франции вы направляетесь в рыбацкий городок Этрета со своими красивейшими скалами, выходящими в океан. Прогулка по городку и холмам. Обед и свободное время. После рыбацкого городка вы посетите город Онфлер с самой старой бухтой севера Франции, откуда отправлялись корабли для открытия новых земель. Деревянная церковь Святой Катерины, датируемая XVI веком, привлечёт ваше внимание в центре города. Помимо живописных пейзажей, регион Нормандия славится своими напитками, которые вы сможете продегустировать здесь же. В завершение первого дня вы посетите ещё два города: Тровиль и Довиль. Первый известен своим рыбным рынком. В фешенебельном Довиле, который так же называют Северное Монте-Карло, взглянуть на роскошные пляжи, центр города и, конечно же, самое популярное казино на севере Франции. Ночь в Довиле. 2 день: выезд из Довиля Дорога к границе региона Нормандии и Бретань, где и находится одно из самых посещаемых мест во Франции, гора Святого Михаила. В глубине красивейшей бухты, живущей в ритме приливов и отливов, на острове величественно возвышается бенедиктинское аббатство. История возникновения Мон-Сен-Мишель относится к 708 году, когда епископ Обер повелел построить на острове Монт Табор храм архангела Михаила. Вы сможете посетить аббатство, важнейший центр паломничества христиан. Важная информация: Перед резервацией тура обязательно свяжитесь с гидом. Тур проводится от 2 до 8 человек.

Обеды и ужины

Личные расходы

Площадь Трокадеро, Париж

По средам и воскресеньям в 08:00. Экскурсия длится около 2 дней

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала

Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.

Перед резервацией тура обязательно свяжитесь с гидом. Тур проводится от 2 до 8 человек