Тур в Нормандию и Мон-Сен-Мишель на 2 дня с проживанием в курортном городе Довиль. Во время экскурсии вы посещаете города Нормандии: Руан, Этрета, Онфлер, Довиль и Мон-Сен-Мишель.
Описание тураТур в регион Нормандия и Мон-Сен-Мишель начинается из Парижа. 1 день: посещение города Руана Вы посетите Руанский собор, прогуляетесь по узким улочкам старого Руана и, конечно же, вам расскажут про героиню Столетней войны, а ныне героиню Франции – Жанну д’Арк. После посещения одного из самых старых городов Франции вы направляетесь в рыбацкий городок Этрета со своими красивейшими скалами, выходящими в океан. Прогулка по городку и холмам. Обед и свободное время. После рыбацкого городка вы посетите город Онфлер с самой старой бухтой севера Франции, откуда отправлялись корабли для открытия новых земель. Деревянная церковь Святой Катерины, датируемая XVI веком, привлечёт ваше внимание в центре города. Помимо живописных пейзажей, регион Нормандия славится своими напитками, которые вы сможете продегустировать здесь же. В завершение первого дня вы посетите ещё два города: Тровиль и Довиль. Первый известен своим рыбным рынком. В фешенебельном Довиле, который так же называют Северное Монте-Карло, взглянуть на роскошные пляжи, центр города и, конечно же, самое популярное казино на севере Франции. Ночь в Довиле. 2 день: выезд из Довиля Дорога к границе региона Нормандии и Бретань, где и находится одно из самых посещаемых мест во Франции, гора Святого Михаила. В глубине красивейшей бухты, живущей в ритме приливов и отливов, на острове величественно возвышается бенедиктинское аббатство. История возникновения Мон-Сен-Мишель относится к 708 году, когда епископ Обер повелел построить на острове Монт Табор храм архангела Михаила. Вы сможете посетить аббатство, важнейший центр паломничества христиан. Важная информация: Перед резервацией тура обязательно свяжитесь с гидом. Тур проводится от 2 до 8 человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Руан (Руанский собор)
- Город Этрета
- Город Онфлер (бухта, Деревянная церковь Святой Катерины)
- Город Довиль (пляж, центр города, казино)
- Город Тровиль (рыбный рынок)
- Мон-Сен-Мишель (гора Святого Михаила)
Что включено
- Проживание в гостинице 3* с завтраками
- Услуги гида-водителя
- Входные билеты и дегустации
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Трокадеро, Париж
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и воскресеньям в 08:00.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Перед резервацией тура обязательно свяжитесь с гидом. Тур проводится от 2 до 8 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
23 июл 2025
Экскурсия прошла прекрасно) было комфортно, интересно слушать) мы посетили прекрасные места, восхитительные виды) обязательно надо брать зонтики или дождевики. Погода меняется: то дождь, то солнце и тепла я одежда, дуют ветра
Гид хороший: все толково рассказывал, показывал и давал советы
Ю
Юлия
22 июл 2025
Очень приятная размеренная поездка. Руслан интересно рассказывает. На местах всегда есть время для небольшой самостоятельной прогулки. Большое спасибо за экскурсию!
Погода очень переменчивая, так что вооружайтесь не только дождевиком, зонтом, но и санскрином (мне очень пригодился, я легко сгораю на солнце) с солнечными очками.
Р
Ренета
21 июл 2025
Ю
Юрий
15 июн 2025
Очень понравилась экскурсия по этим замечательным местам,этому способствовала работа экскурсовода,его информация по маршруту. Спасибо!
А
Александр
2 июн 2025
Очень интересная и познавательная поездка, гид - профессионал. Спасибо за экскурсию. Рекомендую на 100%
