Мои заказы

Выездные туры из Парижа

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Париже на русском языке, цены от €1249. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
На машине
2 дня
Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
Посетить остров-крепость, полюбоваться готической архитектурой и живописными ландшафтами
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
€1400 за всё до 4 чел.
Неделя французского шарма в мини-группе: знаковые места Парижа и Нормандии, Бретани и долины Луары
На машине
7 дней
Неделя французского шарма в мини-группе: знаковые места Парижа и Нормандии, Бретани и долины Луары
Посетить 10 городов и полюбоваться природой и архитектурой, вдохновлявшими художников
Начало: Париж, аэропорт Шарль-де-Голль в 9:00-9:30
25 мая в 09:00
17 авг в 08:00
236 000 ₽ за человека
Двухдневное путешествие в живописную Нормандию
На машине
На автобусе
2 дня
Двухдневное путешествие в живописную Нормандию
Начало: От вашего отеля в Париже
€1249 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Париже
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша;
  2. Неделя французского шарма в мини-группе: знаковые места Парижа и Нормандии, Бретани и долины Луары;
  3. Двухдневное путешествие в живописную Нормандию.
Какие места ещё посмотреть в Париже
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Нормандия;
  2. Нотр-Дам;
  3. Лувр;
  4. Собор Парижской Богоматери;
  5. Монмартр.
Сколько стоит тур в Париже в январе 2026
Сейчас в Париже в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 1249 до 236 000.
Туры по окрестностям Парижа и местам Франции в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции