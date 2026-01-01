Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
Посетить остров-крепость, полюбоваться готической архитектурой и живописными ландшафтами
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
€1400 за всё до 4 чел.
Неделя французского шарма в мини-группе: знаковые места Парижа и Нормандии, Бретани и долины Луары
Посетить 10 городов и полюбоваться природой и архитектурой, вдохновлявшими художников
Начало: Париж, аэропорт Шарль-де-Голль в 9:00-9:30
25 мая в 09:00
17 авг в 08:00
236 000 ₽ за человека
Двухдневное путешествие в живописную Нормандию
Начало: От вашего отеля в Париже
€1249 за всё до 4 чел.
