Мои заказы

Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор

Посетить не менее 6 городов, осмотреть аутентичную архитектуру и увидеть место казни Жанны д’Арк
Этот маршрут — настоящий праздник для тех, кто мечтает своими глазами увидеть главные жемчужины Западной Европы.

Побываем в Париже, где мы посетим известную парфюмерную мануфактуру, а у желающих будет возможность прогуляться
читать дальше

по Елисейским полям, осмотреть Нотр-Дам и прокатиться по Сене на катере.

Посетим Руан и Брюгге, Брюссель, Амстердам и Антверпен и познакомимся с их главными достопримечательностями.

Дополнительно вы сможете съездить в Версаль, Гаагу и традиционные нидерландские деревушки, заглянуть в музейные комплексы и замки. Прочувствуйте за одну поездку дух старого континента и запаситесь впечатлениями надолго!

5
1 отзыв
Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор
Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор
Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобные одежду и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительные экскурсии

По прибытии в столицу Франции в аэропорту вас встретит представитель принимающей компании. Далее — трансфер в гостиницу, размещение, свободное время. Для тех, кто прилетит в утренние часы, будут организованы дополнительные экскурсии: прогулка по знаменитым Елисейским полям, а также экскурсия к собору Нотр-Дам-де-Пари и в Латинский квартал — именно здесь в прошлом происходили дуэли между мушкетёрами.

Также будет возможность прокатиться на катере по Сене. После обеда состоится факультативная поездка в замок Шантийи — один из самых изысканных и элегантных дворцов страны.

Встреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительные экскурсииВстреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительные экскурсииВстреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительные экскурсииВстреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительные экскурсииВстреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительные экскурсииВстреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительные экскурсииВстреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительные экскурсии
2 день

Обзорная экскурсия по Парижу

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по городу, в ходе которой посетим известную парфюмерную мануфактуру Fragonard. После — свободное время. По желанию можно присоединиться к дополнительной прогулке по Монмартру — возвышенной части Парижа, где находится величественная белоснежная базилика Сакре-Кёр. Мы увидим памятник Человеку, проходящему сквозь стену, Стену любви, дом певицы Далиды, старинные ветряные мельницы и знаменитое кабаре Мулен Руж.

Во второй половине дня — факультативная экскурсия в Версаль — бывшую королевскую резиденцию и ныне музейный комплекс.

Обзорная экскурсия по ПарижуОбзорная экскурсия по ПарижуОбзорная экскурсия по ПарижуОбзорная экскурсия по Парижу
3 день

Прогулка по Руану

Сегодня выезжаем в Руан. По прибытии вас ждёт прогулка с сопровождающим или, по желанию, экскурсия с лицензированным гидом с посещением величественного Руанского собора и площади, где была казнена Жанна д’Арк. Дополнительно возможна поездка в живописный город Этрета на берегу Атлантики, вдохновивший многих художников-импрессионистов.

Заселение в отель на территории Франции, ночь в отеле.

Прогулка по РуануПрогулка по РуануПрогулка по Руану
4 день

Брюгге и Брюссель

Позавтракав, направимся в один из самых романтичных городов Европы — Брюгге. Здесь состоится обзорная экскурсия с прогулкой по историческому центру.

Затем переедем в Брюссель, культурный и политический центр Бельгии, сердце франкоязычного региона. Вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями: Ратушей и домами цехов на Гран-Плас — одной из красивейших площадей Европы, знаменитой бронзовой статуэткой «Писающий мальчик», церковью Богоматери Саблон и другими выдающимися памятниками архитектуры.

Брюгге и БрюссельБрюгге и БрюссельБрюгге и Брюссель
5 день

Переезд в Амстердам, дополнительные экскурсии

В этот день едем в Амстердам, столицу Нидерландов. Здесь у вас будет возможность познакомиться с городом с воды во время прогулки на катере по живописным каналам (оплачивается дополнительно). Также желающие смогут посетить Гаагу — столицу правительства Нидерландов — и увидеть её знаковые места (факультативно).

Переезд в Амстердам, дополнительные экскурсииПереезд в Амстердам, дополнительные экскурсииПереезд в Амстердам, дополнительные экскурсииПереезд в Амстердам, дополнительные экскурсии
6 день

Свободное время или поездка в деревни, переезд в Антверпен

После завтрака — свободное время или, по желанию, поездка в традиционные нидерландские деревни: Волендам и музейный комплекс Заансе Сханс. Здесь, на берегах Заана, можно полюбоваться пятью старинными ветряными мельницами, когда-то определявшими ритм жизни местных жителей.

Далее — переезд в бельгийский Антверпен. По прибытии — пешеходная экскурсия с сопровождающим или, при желании, с гидом. Заселение и ночёвка в отеле.

Свободное время или поездка в деревни, переезд в АнтверпенСвободное время или поездка в деревни, переезд в АнтверпенСвободное время или поездка в деревни, переезд в АнтверпенСвободное время или поездка в деревни, переезд в Антверпен
7 день

Возвращение в Париж, свободное время

Утром отправимся обратно во французскую столицу. По прибытии — размещение в отеле и свободное время для отдыха или самостоятельных прогулок.

Возвращение в Париж, свободное времяВозвращение в Париж, свободное времяВозвращение в Париж, свободное времяВозвращение в Париж, свободное время
8 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€870
1-местное размещение€1350
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по прибытии и отъезду (в пределах указанного времени)
  • Автобусное сопровождение по маршруту
  • Услуги русскоязычного сопровождающего
  • Обзорные экскурсии с лицензированными гидами в Париже, Брюгге, Брюсселе и Амстердаме
  • Посещение Руана и Антверпена с сопровождающим
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Парижа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - точная цена в билете
  • Для трансферов в отличное от указанного в программе время доплата - €40 в одну сторону
  • Виза
  • Наушники на весь период - €20
  • Прогулка на кораблике по каналам Амстердама - €15
  • Туристические налоги в отелях - от €1 до €5 в сутки
  • Экологический сбор при въезде в Амстердам - от €1,5
  • Чаевые водителю - €10
  • Входные билеты в музеи
  • Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - €50, второй ряд - €40, третий ряд - €30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - €10/чел
  • Дополнительные экскурсии:
  • Елисейские поля - €35
  • Нотр-Дам и Латинский квартал - €35
  • Кораблик по Сене - €15
  • Замок Шантийи - €55 + €18 (вход)
  • Монмартр - €35
  • Версаль - €57 + €21 (вход)
  • Экскурсия по Руану - €15
  • Поездка в Этрета - €40
  • Гаага - €40
  • Волендам + Заансе Сханс - €70
  • Экскурсия по Антверпену - €15
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, групповой трансфер аэропорт-отель предоставляется на все прилёты с 10:30 до 13:00
Завершение: Париж, групповой трансфер отель-аэропорт предоставляется на все вылеты с 13:00 до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
н
наталия
21 сен 2025
Подойдёт и молодежи и зрелым людям. Немного скомкано пребывание в Антаверпене.

Тур входит в следующие категории Парижа

Похожие туры из Парижа

Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
На машине
7 дней
3 отзыва
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Попробовать Францию на вкус, устроить пикник у Эйфелевой башни и отведать сидра в Нормандии
Начало: Париж, 13:00
8 дек в 14:00
€2690 за человека
Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки
Пешая
1 день
7 отзывов
Билеты
Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки
Начало: Вход на Триумфальную арку
Расписание: ежедневно с 10:00 до 22:30
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
€22 за билет
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
На машине
2 дня
2 отзыва
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Увидеть место казни Жанны д’Арк, полюбоваться меловыми арками и посетить курорт парижской знати
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
28 ноя в 08:30
30 ноя в 08:30
€1250 за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Париже
Все туры из Парижа