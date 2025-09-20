Побываем в Париже, где мы посетим известную парфюмерную мануфактуру, а у желающих будет возможность прогуляться
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобные одежду и обувь.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительные экскурсии
По прибытии в столицу Франции в аэропорту вас встретит представитель принимающей компании. Далее — трансфер в гостиницу, размещение, свободное время. Для тех, кто прилетит в утренние часы, будут организованы дополнительные экскурсии: прогулка по знаменитым Елисейским полям, а также экскурсия к собору Нотр-Дам-де-Пари и в Латинский квартал — именно здесь в прошлом происходили дуэли между мушкетёрами.
Также будет возможность прокатиться на катере по Сене. После обеда состоится факультативная поездка в замок Шантийи — один из самых изысканных и элегантных дворцов страны.
Обзорная экскурсия по Парижу
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по городу, в ходе которой посетим известную парфюмерную мануфактуру Fragonard. После — свободное время. По желанию можно присоединиться к дополнительной прогулке по Монмартру — возвышенной части Парижа, где находится величественная белоснежная базилика Сакре-Кёр. Мы увидим памятник Человеку, проходящему сквозь стену, Стену любви, дом певицы Далиды, старинные ветряные мельницы и знаменитое кабаре Мулен Руж.
Во второй половине дня — факультативная экскурсия в Версаль — бывшую королевскую резиденцию и ныне музейный комплекс.
Прогулка по Руану
Сегодня выезжаем в Руан. По прибытии вас ждёт прогулка с сопровождающим или, по желанию, экскурсия с лицензированным гидом с посещением величественного Руанского собора и площади, где была казнена Жанна д’Арк. Дополнительно возможна поездка в живописный город Этрета на берегу Атлантики, вдохновивший многих художников-импрессионистов.
Заселение в отель на территории Франции, ночь в отеле.
Брюгге и Брюссель
Позавтракав, направимся в один из самых романтичных городов Европы — Брюгге. Здесь состоится обзорная экскурсия с прогулкой по историческому центру.
Затем переедем в Брюссель, культурный и политический центр Бельгии, сердце франкоязычного региона. Вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями: Ратушей и домами цехов на Гран-Плас — одной из красивейших площадей Европы, знаменитой бронзовой статуэткой «Писающий мальчик», церковью Богоматери Саблон и другими выдающимися памятниками архитектуры.
Переезд в Амстердам, дополнительные экскурсии
В этот день едем в Амстердам, столицу Нидерландов. Здесь у вас будет возможность познакомиться с городом с воды во время прогулки на катере по живописным каналам (оплачивается дополнительно). Также желающие смогут посетить Гаагу — столицу правительства Нидерландов — и увидеть её знаковые места (факультативно).
Свободное время или поездка в деревни, переезд в Антверпен
После завтрака — свободное время или, по желанию, поездка в традиционные нидерландские деревни: Волендам и музейный комплекс Заансе Сханс. Здесь, на берегах Заана, можно полюбоваться пятью старинными ветряными мельницами, когда-то определявшими ритм жизни местных жителей.
Далее — переезд в бельгийский Антверпен. По прибытии — пешеходная экскурсия с сопровождающим или, при желании, с гидом. Заселение и ночёвка в отеле.
Возвращение в Париж, свободное время
Утром отправимся обратно во французскую столицу. По прибытии — размещение в отеле и свободное время для отдыха или самостоятельных прогулок.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€870
|1-местное размещение
|€1350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по прибытии и отъезду (в пределах указанного времени)
- Автобусное сопровождение по маршруту
- Услуги русскоязычного сопровождающего
- Обзорные экскурсии с лицензированными гидами в Париже, Брюгге, Брюсселе и Амстердаме
- Посещение Руана и Антверпена с сопровождающим
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Парижа и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - точная цена в билете
- Для трансферов в отличное от указанного в программе время доплата - €40 в одну сторону
- Виза
- Наушники на весь период - €20
- Прогулка на кораблике по каналам Амстердама - €15
- Туристические налоги в отелях - от €1 до €5 в сутки
- Экологический сбор при въезде в Амстердам - от €1,5
- Чаевые водителю - €10
- Входные билеты в музеи
- Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - €50, второй ряд - €40, третий ряд - €30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - €10/чел
- Дополнительные экскурсии:
- Елисейские поля - €35
- Нотр-Дам и Латинский квартал - €35
- Кораблик по Сене - €15
- Замок Шантийи - €55 + €18 (вход)
- Монмартр - €35
- Версаль - €57 + €21 (вход)
- Экскурсия по Руану - €15
- Поездка в Этрета - €40
- Гаага - €40
- Волендам + Заансе Сханс - €70
- Экскурсия по Антверпену - €15