По прибытии в столицу Франции в аэропорту вас встретит представитель принимающей компании. Далее — трансфер в гостиницу, размещение, свободное время. Для тех, кто прилетит в утренние часы, будут организованы дополнительные экскурсии: прогулка по знаменитым Елисейским полям, а также экскурсия к собору Нотр-Дам-де-Пари и в Латинский квартал — именно здесь в прошлом происходили дуэли между мушкетёрами.

Также будет возможность прокатиться на катере по Сене. После обеда состоится факультативная поездка в замок Шантийи — один из самых изысканных и элегантных дворцов страны.