2 дня
Нормандия и Мон-Сен-Мишель (на 2 дня)
Начало: Площадь Трокадеро, Париж
Расписание: По средам и воскресеньям в 08:00.
19 мар в 08:00
23 мар в 08:00
€300 за человека
2 дня
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Увидеть место казни Жанны д’Арк, полюбоваться меловыми арками и посетить курорт парижской знати
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
Завтра в 08:30
3 мар в 08:00
€1200 за всё до 4 чел.
7 дней
Девичник по-французски: фотосессия в Париже, ночь в шато 16 века, дегустации в Шампани и Нормандии
Отведать шампанского, сыров и кальвадоса на их родине, покататься по ночной Сене и сходить в Лувр
Начало: Аэропорт Парижа, до 16:00
7 апр в 16:00
€2950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Руан»
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