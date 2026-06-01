Описание тураОтправьтесь в увлекательное двухдневное путешествие из Парижа в самые живописные города Бельгии – Брюгге и Гент. Вас ждут уютные мощёные улочки, живописные каналы, средневековая архитектура и атмосфера старинной Европы. 🔹 День 1 – Очаровательный Брюгге 🔹 День 2 – Гент – город средневековых замков и величественных соборов Ощутите дух настоящей Фландрии и насладитесь гастрономическими изысками – от бельгийских вафель до знаменитого пива. Незабываемые впечатления и фотографии гарантированы!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 76 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Парижа
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