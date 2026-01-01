Увидеть живописные панорамы Люксембурга, пройтись по вечернему Брюсселю, когда Гран-Плас сияет золотом, а наутро оказаться среди средневековых башен и каналов Фландрии, где Гент удивляет строгой красотой, а Брюгге будто замедлился во времени.
Здесь старинные крепости, готические соборы и уютные площади складываются в насыщенное, но гармоничное путешествие.
Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой:
удобную обувь (много ходьбы по булыжным мостовым в Брюгге и Генте, холмы в Люксембурге);
дождевик или небольшой зонт (погода в Бенилюксе непредсказуемая, дождь может быть в любой момент);
паспорт или ID-карту (обязательно, пересекаем границы);
зарядку для телефона + power bank (будет много фото, навигации, Wi-Fi в минивэне);
лёгкую куртку/кофту (вечером может быть прохладно, особенно у каналов);
деньги/карту (евро, везде принимают карты, но мелочь на кофе/туалеты пригодится);
перекус и бутылку воды (на случай пробок или если проголодаетесь в дороге).
Программа тура по дням
Люксембург и Брюссель
Встречаемся и едем в Люксембург, где прогуляемся по Старому городу. Мы осмотрим исторические кварталы, посетим казематы Бок — уникальную систему подземных укреплений, увидим дворец Великого герцога и остановимся на смотровых точках с панорамами живописной долины.
После переедем в Брюссель. Вечером запланирована прогулка по центру бельгийской столицы. Мы выйдем на Гран-Плас, увидим здание Ратуши, пройдём по Галереям Сен-Юбер и подойдём к знаменитому фонтану Манекен Пис.
Гент, Брюгге и возвращение в Париж
Утром переедем в Гент и познакомимся с городом. В программе — осмотр средневекового замка Гравенстен, посещение собора Святого Бавона, а также прогулка вдоль живописных набережных Граслей и Коренлей.
Затем отправимся в Брюгге. Прогуляемся по историческому центру: увидим Рыночную площадь, поднимемся к Беффруа, пройдём вдоль каналов и посетим церковь Богоматери.
После завершения программы вернёмся в Париж.
Что включено
- Трансферы по программе
- Сопровождение с общими историческими комментариями по маршруту
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Парижа и обратно
- Проживание (в среднем €150-250 за номер на двоих)
- Питание (в среднем €20-40 с человека)
- Билеты в музеи
- Дегустации