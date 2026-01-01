В Бельгию из Парижа на авто премиум-класса: индивидуально по Люксембургу, Брюсселю, Генту и Брюгге

Погулять по историческим местам городов и осмотреть архитектурные достопримечательности
Этот маршрут — возможность всего за 2 дня прочувствовать сразу несколько европейских характеров.

Увидеть живописные панорамы Люксембурга, пройтись по вечернему Брюсселю, когда Гран-Плас сияет золотом, а наутро оказаться среди средневековых башен и каналов Фландрии, где Гент удивляет строгой красотой, а Брюгге будто замедлился во времени.

Здесь старинные крепости, готические соборы и уютные площади складываются в насыщенное, но гармоничное путешествие.
Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой:
удобную обувь (много ходьбы по булыжным мостовым в Брюгге и Генте, холмы в Люксембурге);
дождевик или небольшой зонт (погода в Бенилюксе непредсказуемая, дождь может быть в любой момент);
паспорт или ID-карту (обязательно, пересекаем границы);
зарядку для телефона + power bank (будет много фото, навигации, Wi-Fi в минивэне);
лёгкую куртку/кофту (вечером может быть прохладно, особенно у каналов);
деньги/карту (евро, везде принимают карты, но мелочь на кофе/туалеты пригодится);
перекус и бутылку воды (на случай пробок или если проголодаетесь в дороге).

Программа тура по дням

1 день

Люксембург и Брюссель

Встречаемся и едем в Люксембург, где прогуляемся по Старому городу. Мы осмотрим исторические кварталы, посетим казематы Бок — уникальную систему подземных укреплений, увидим дворец Великого герцога и остановимся на смотровых точках с панорамами живописной долины.

После переедем в Брюссель. Вечером запланирована прогулка по центру бельгийской столицы. Мы выйдем на Гран-Плас, увидим здание Ратуши, пройдём по Галереям Сен-Юбер и подойдём к знаменитому фонтану Манекен Пис.

2 день

Гент, Брюгге и возвращение в Париж

Утром переедем в Гент и познакомимся с городом. В программе — осмотр средневекового замка Гравенстен, посещение собора Святого Бавона, а также прогулка вдоль живописных набережных Граслей и Коренлей.

Затем отправимся в Брюгге. Прогуляемся по историческому центру: увидим Рыночную площадь, поднимемся к Беффруа, пройдём вдоль каналов и посетим церковь Богоматери.

После завершения программы вернёмся в Париж.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение с общими историческими комментариями по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Парижа и обратно
  • Проживание (в среднем €150-250 за номер на двоих)
  • Питание (в среднем €20-40 с человека)
  • Билеты в музеи
  • Дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, 7:00
Завершение: Париж, 21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам
Рустам — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 722 туристов
Я русскоязычный гид во Франции. Организую авторские автомобильные туры из Парижа по самым живописным уголкам Западной Европы. Вместе мы отправимся в Нормандию — увидим Этрета, Руан, Мон-Сен-Мишель, Живерни, познакомимся с
очаровательной Бретанью, а также посетим Бельгию и Люксембург. Мои экскурсии — это комфорт, душевная атмосфера и увлекательные истории. Если в день экскурсии я занят другим маршрутом, вас будет сопровождать мой надёжный коллега — опытный гид, который проведёт экскурсию с таким же вниманием и заботой о гостях, как и я сам.

