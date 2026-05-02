Описание тура
Франция — это не единое целое, а набор совершенно разных настроений и характеров. В рамках этого путешествия мы увидим контраст между столицей и провинцией: динамичный, насыщенный искусством Париж и спокойную, живописную Шампань.
С одной стороны — город с многовековой историей, архитектурой и культурой, с другой — регион виноградников, старинных городов и природных ландшафтов. Всё это объединено в формате умного тура: разумный баланс цены и уровня комфорта.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Париж
Чтобы увидеть настоящую Францию, в этом путешествии мы познакомимся не только со столицей, но и отправимся в соседний регион. Но для начала — ужин в проверенном французом бистро у Эйфелевой Башни (нам ведь нужны фото с ней в первый день тура:))
Сердце города
Второй день начнем экскурсией с гидом в сердце Парижа — на острове Сите. Именно здесь расположен Нотр-Дам-Де-Пари. Продолжим прогулкой по Латинскому кварталу, посмотрим на Лувр и Пале-Рояль. Завершим экскурсию обителью Призрака оперы — Оперой Гарнье. Прервемся на местную кухню. А после обеда продолжим изучать Париж: погуляем по одной из самых красивых площадей города — Вандомской и попьем кофе на закате в садах Тюильри.
По знаменитым улицам
В этот день посетим самый французский район Парижа — Монмартр с его романтичными бульварами и знаменитыми кабаре. Потом отправимся в главный Тц страны — Галерею Лафайет. И, конечно, не пропустим Елисейские поля — самую красивую улицу не только Франции, но, возможно, и всего мира.
Левый берег
Левый берег — место, где Париж становится более спокойным, интеллектуальным и по-настоящему французским. Мы прогуляемся по Сен-Жермен-де-Пре с его атмосферными улицами, заглянем в знаковые кафе, увидим Люксембургский сад и почувствуем тот самый ритм города без суеты и туристического шума.
Здравствуй, Шампань
Вот мы и в Шампани. Сначала изучим Реймс — официальную столицу региона. Именно здесь находится знаменитый Реймский собор, где короновались большинство французских правителей. После мы отправляемся на пикник с видом на виноградники, чтобы научиться делать сабраж и благодаря гиду узнать тонкости шампанского. А дальше отправимся в Эперне — столицу виноделен и штаб-квартир мировых игристых брендов.
Наслаждаемся атмосферой
Шестой день — свободный. В Париже скучать точно не придется. Здесь находятся музеи мирового уровня: Лувр, центр Помпиду, музей Орсэ и множество других. А, может, отправиться в страну сказок и фильмов? В Диснейленде вы снова почувствуете себя ребенком, поверьте, вам не устоять. Если планов на этот день не найдется, организатор будет рад составить вам компанию и показать город.
Окончание тура
Финальный день тура проходит спокойно и без суеты: вы собираете вещи, завтракаете и выезжаете из отеля в комфортном ритме. Трансфер до аэропорта заранее организован с учётом вашего рейса, поэтому не нужно переживать за логистику или спешить. Если вылет позже, остаётся время на короткую прогулку или последний кофе в Париже. Это мягкое завершение путешествия — без стресса, с приятным послевкусием и ощущением, что всё было продумано.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтраки
- Сопровождение русско - и франкоговорящим турлидером на протяжении всей поездки
- Поездка в регион Шампань на индивидуальном транспорте
- 3 экскурсии с гидом: обзорная по Парижу, по Монмартру, вводная лекция о шампанском с сомелье и экскурсия по Эперне
- Пикник в Шампани
- Мастер-класс по сабражу
- Консультации по авиабилетам, визе, а также рекомендации по подготовке к путешествию
Что не входит в цену
- Авиабилеты (50-70 тыс. руб.)
- Шенгенская виза (25 тыс. руб.)
- Питание вне завтраков (примерно 50-60 евро в день)
О чём нужно знать до поездки
Базовая программа, отлично подходящая для первого визита во Францию. Вы качественно познакомитесь с Парижем, минуя опасные и непрезентабельные районы, очереди и туристические ловушки. При этом вы так же посмотрите региональную Францию таким образом у вас сложится более полное впечатление о стране, ведь судить только по столице нельзя.
Немаловажным фактором является квалификация турлидера и факт его проживания в стране.
Визы
Для посещения Франции требуется шенгенская виза. Если у вас есть любой шенген отлично! Если нет, то необходимо оформить визу. Мы помогаем в оформлении шенгенских виз под ключ. Документы для визы:
Заграничный паспорт
Одна (1 экз.) заполненная и подписанная анкета
Две (2 шт.) одинаковые цветные фотографии студийного качества
Справка с места работы (если вы не оформлены официально необходимо спонсорское письмо)
Подтверждение бронирования отеля
Билеты (выкупать не обязательно, можно написать маршрутный лист в свободной форме)
Наличие денежных средств/финансовые гарантии (справка из банка об остатке средств на счету)
Медицинская страховка
Копия страниц гражданского паспорта
Копия основной страницы загранпаспорта
Копии всех шенгенских виз за последние 3 года
Согласие на обработку персональных данных