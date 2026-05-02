Мои заказы

Париж и Шампань

Франция - это не единое целое
Париж и ШампаньФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Париж и ШампаньФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Париж и ШампаньФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Франция — это не единое целое, а набор совершенно разных настроений и характеров. В рамках этого путешествия мы увидим контраст между столицей и провинцией: динамичный, насыщенный искусством Париж и спокойную, живописную Шампань.

С одной стороны — город с многовековой историей, архитектурой и культурой, с другой — регион виноградников, старинных городов и природных ландшафтов. Всё это объединено в формате умного тура: разумный баланс цены и уровня комфорта.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Париж

Чтобы увидеть настоящую Францию, в этом путешествии мы познакомимся не только со столицей, но и отправимся в соседний регион. Но для начала — ужин в проверенном французом бистро у Эйфелевой Башни (нам ведь нужны фото с ней в первый день тура:))

Добро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в Париж
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Сердце города

Второй день начнем экскурсией с гидом в сердце Парижа — на острове Сите. Именно здесь расположен Нотр-Дам-Де-Пари. Продолжим прогулкой по Латинскому кварталу, посмотрим на Лувр и Пале-Рояль. Завершим экскурсию обителью Призрака оперы — Оперой Гарнье. Прервемся на местную кухню. А после обеда продолжим изучать Париж: погуляем по одной из самых красивых площадей города — Вандомской и попьем кофе на закате в садах Тюильри.

Сердце городаСердце городаСердце города
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

По знаменитым улицам

В этот день посетим самый французский район Парижа — Монмартр с его романтичными бульварами и знаменитыми кабаре. Потом отправимся в главный Тц страны — Галерею Лафайет. И, конечно, не пропустим Елисейские поля — самую красивую улицу не только Франции, но, возможно, и всего мира.

По знаменитым улицамПо знаменитым улицамПо знаменитым улицам
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Левый берег

Левый берег — место, где Париж становится более спокойным, интеллектуальным и по-настоящему французским. Мы прогуляемся по Сен-Жермен-де-Пре с его атмосферными улицами, заглянем в знаковые кафе, увидим Люксембургский сад и почувствуем тот самый ритм города без суеты и туристического шума.

Левый берегЛевый берегЛевый берег
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Здравствуй, Шампань

Вот мы и в Шампани. Сначала изучим Реймс — официальную столицу региона. Именно здесь находится знаменитый Реймский собор, где короновались большинство французских правителей. После мы отправляемся на пикник с видом на виноградники, чтобы научиться делать сабраж и благодаря гиду узнать тонкости шампанского. А дальше отправимся в Эперне — столицу виноделен и штаб-квартир мировых игристых брендов.

Здравствуй, ШампаньЗдравствуй, ШампаньЗдравствуй, Шампань
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Наслаждаемся атмосферой

Шестой день — свободный. В Париже скучать точно не придется. Здесь находятся музеи мирового уровня: Лувр, центр Помпиду, музей Орсэ и множество других. А, может, отправиться в страну сказок и фильмов? В Диснейленде вы снова почувствуете себя ребенком, поверьте, вам не устоять. Если планов на этот день не найдется, организатор будет рад составить вам компанию и показать город.

Наслаждаемся атмосферойНаслаждаемся атмосферойНаслаждаемся атмосферой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Окончание тура

Финальный день тура проходит спокойно и без суеты: вы собираете вещи, завтракаете и выезжаете из отеля в комфортном ритме. Трансфер до аэропорта заранее организован с учётом вашего рейса, поэтому не нужно переживать за логистику или спешить. Если вылет позже, остаётся время на короткую прогулку или последний кофе в Париже. Это мягкое завершение путешествия — без стресса, с приятным послевкусием и ощущением, что всё было продумано.

Окончание тура
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтраки
  • Сопровождение русско - и франкоговорящим турлидером на протяжении всей поездки
  • Поездка в регион Шампань на индивидуальном транспорте
  • 3 экскурсии с гидом: обзорная по Парижу, по Монмартру, вводная лекция о шампанском с сомелье и экскурсия по Эперне
  • Пикник в Шампани
  • Мастер-класс по сабражу
  • Консультации по авиабилетам, визе, а также рекомендации по подготовке к путешествию
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (50-70 тыс. руб.)
  • Шенгенская виза (25 тыс. руб.)
  • Питание вне завтраков (примерно 50-60 евро в день)
О чём нужно знать до поездки

Базовая программа, отлично подходящая для первого визита во Францию. Вы качественно познакомитесь с Парижем, минуя опасные и непрезентабельные районы, очереди и туристические ловушки. При этом вы так же посмотрите региональную Францию таким образом у вас сложится более полное впечатление о стране, ведь судить только по столице нельзя.

Немаловажным фактором является квалификация турлидера и факт его проживания в стране.

Визы

Для посещения Франции требуется шенгенская виза. Если у вас есть любой шенген отлично! Если нет, то необходимо оформить визу. Мы помогаем в оформлении шенгенских виз под ключ. Документы для визы:

  • Заграничный паспорт

  • Одна (1 экз.) заполненная и подписанная анкета

  • Две (2 шт.) одинаковые цветные фотографии студийного качества

  • Справка с места работы (если вы не оформлены официально необходимо спонсорское письмо)

  • Подтверждение бронирования отеля

  • Билеты (выкупать не обязательно, можно написать маршрутный лист в свободной форме)

  • Наличие денежных средств/финансовые гарантии (справка из банка об остатке средств на счету)

  • Медицинская страховка

  • Копия страниц гражданского паспорта

  • Копия основной страницы загранпаспорта

  • Копии всех шенгенских виз за последние 3 года

  • Согласие на обработку персональных данных

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Анастасия, я основатель компании и организатор туров, живу в Париже. Моя компания является принимающей стороной во Франции, поэтому с нами путешествовать по этой стране качественнее и выгоднее. Люблю открывать
читать дальшеуменьшить

туристам не только Францию, но и разные уголки этого мира. В моей тревел-жизни (я посетила 55 стран) было всё: премиальные круизы и каучсерфинг, роскошные отели и хостелы, путешествия в одиночку. Я самостоятельно получала визу D во Францию, британскую и американскую туристические визы. С опытом у меня сформировался собственный взгляд на путешествия, который я транслирую в своих групповых турах. Мои ценности: не перегруженный маршрут, адекватная логистика; знакомство с историей, культурой, бытом и национальной кухней; внимание к деталям и тщательная подготовка к поездке.

Тур входит в следующие категории Парижа

Похожие туры на «Париж и Шампань»

Париж для гурманов в мини-группе: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
На машине
На микроавтобусе
6 дней
3 отзыва
Париж для гурманов в мини-группе: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Попробовать Францию на вкус, устроить пикник у Эйфелевой башни и отведать сидра в Нормандии
Начало: Париж, 13:00
7 июн в 13:00
€2850 за человека
Французский вояж: 6 городов и факультативные экскурсии
На автобусе
8 дней
4 отзыва
Французский вояж: 6 городов и факультативные экскурсии
Осмотреть королевские замки, продегустировать местное вино и погулять по столице
Начало: Париж, 12:00 (возможна корректировка времени по со...
6 июн в 08:00
11 июл в 08:00
€725 за человека
По Франции большой вояж: калейдоскоп городов и факультативные экскурсии
На автобусе
13 дней
5 отзывов
По Франции большой вояж: калейдоскоп городов и факультативные экскурсии
Посетить Коньяк и Бордо, посмотреть на тот самый замок Иф и заглянуть на парфюмерную фабрику
Начало: Париж, аэропорт, 8:00
24 июл в 08:00
25 июл в 08:00
€985 за человека
Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор
Посетить не менее 6 городов, осмотреть аутентичную архитектуру и увидеть место казни Жанны д’Арк
Начало: Париж, групповой трансфер аэропорт-отель предостав...
13 июн в 08:00
18 июл в 08:00
€780 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Париже
Все туры из Парижа
от 134 985 ₽ за человека