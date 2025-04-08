Шедевры руанского Музея изящных искусств

Вас ждет уникальная экскурсия по Руанскому музею изящных искусств, где собраны шедевры итальянской, французской и голландской школ живописи
Руанский музей изящных искусств - это настоящая находка для ценителей искусства.

Здесь представлена самая крупная во Франции коллекция православных икон, а также значительное собрание импрессионистов. Полотна Жерара Давида, Караваджо, Веласкеса и
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других мастеров ждут вас. Особое внимание уделено импрессионизму, ведь именно Нормандия стала его колыбелью. Клод Моне, Огюст Ренуар и другие великие художники оживут перед вами на этой экскурсии. Идеально для тех, кто уже знаком с Лувром и Орсе

7 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная коллекция икон
  • 🖼️ Шедевры импрессионистов
  • 🇫🇷 Французская живопись
  • 🖌️ Итальянские мастера
  • 🖼️ Голландская школа
  • 🏛️ Историческое значение
  • 🎨 Индивидуальный подход
Шедевры руанского Музея изящных искусств
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Коллекция Руанского музея изящных искусств

Руанский музей изящных искусств известен не только своей крупнейшей во Франции коллекцией православных икон, но и значительным собранием произведений импрессионистов. Это собрание занимает третье место после музея Орсе в Париже и Музея современного искусства в Гавре.

Шедевры старой школы

Во время экскурсии по музею вы сможете насладиться главными шедеврами, созданными мастерами «старой школы». В числе выдающихся художников:

  • Жерар Давид
  • Караваджо
  • Веласкес
  • Веронезе
  • Рубенс

Французские живописцы

Кроме того, вы познакомитесь с творчеством самобытных французских живописцев, таких как:

  • Жан-Батист Одри
  • Франсуа Буше
  • Жан-Оноре Фрагонар
  • Убер Робер
  • Теодор Жерико
  • Эжен Делакруа

Импрессионизм в Нормандии

Особое внимание будет уделено импрессионизму, ведь именно Нормандия стала колыбелью этого живописного направления. Вы узнаете о причинах, по которым импрессионизм мог возникнуть только в этой провинции, и сможете запомнить уникальные черты стиля таких мастеров, как:

  • Клод Моне
  • Огюст Ренуар
  • Эдгар Дега
  • Камиль Писсарро
  • Гюстав Кайботт
  • Альфред Сислей

Для всех ценителей искусства

Экскурсия будет интересна всем ценителям искусства, особенно тем, кто уже успел посетить такие знаменитые музеи, как Лувр и Орсе. Это прекрасная возможность прикоснуться к великолепию искусства и открыть для себя новые грани художественного наследия.

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входной билет.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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