Здесь представлена самая крупная во Франции коллекция православных икон, а также значительное собрание импрессионистов. Полотна Жерара Давида, Караваджо, Веласкеса и
7 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная коллекция икон
- 🖼️ Шедевры импрессионистов
- 🇫🇷 Французская живопись
- 🖌️ Итальянские мастера
- 🖼️ Голландская школа
- 🏛️ Историческое значение
- 🎨 Индивидуальный подход
Описание экскурсии
Коллекция Руанского музея изящных искусств
Руанский музей изящных искусств известен не только своей крупнейшей во Франции коллекцией православных икон, но и значительным собранием произведений импрессионистов. Это собрание занимает третье место после музея Орсе в Париже и Музея современного искусства в Гавре.
Шедевры старой школы
Во время экскурсии по музею вы сможете насладиться главными шедеврами, созданными мастерами «старой школы». В числе выдающихся художников:
- Жерар Давид
- Караваджо
- Веласкес
- Веронезе
- Рубенс
Французские живописцы
Кроме того, вы познакомитесь с творчеством самобытных французских живописцев, таких как:
- Жан-Батист Одри
- Франсуа Буше
- Жан-Оноре Фрагонар
- Убер Робер
- Теодор Жерико
- Эжен Делакруа
Импрессионизм в Нормандии
Особое внимание будет уделено импрессионизму, ведь именно Нормандия стала колыбелью этого живописного направления. Вы узнаете о причинах, по которым импрессионизм мог возникнуть только в этой провинции, и сможете запомнить уникальные черты стиля таких мастеров, как:
- Клод Моне
- Огюст Ренуар
- Эдгар Дега
- Камиль Писсарро
- Гюстав Кайботт
- Альфред Сислей
Для всех ценителей искусства
Экскурсия будет интересна всем ценителям искусства, особенно тем, кто уже успел посетить такие знаменитые музеи, как Лувр и Орсе. Это прекрасная возможность прикоснуться к великолепию искусства и открыть для себя новые грани художественного наследия.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Входной билет.
Что не входит в цену
- Личные расходы.