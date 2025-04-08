Руанский музей изящных искусств - это настоящая находка для ценителей искусства.Здесь представлена самая крупная во Франции коллекция православных икон, а также значительное собрание импрессионистов. Полотна Жерара Давида, Караваджо, Веласкеса и

других мастеров ждут вас. Особое внимание уделено импрессионизму, ведь именно Нормандия стала его колыбелью. Клод Моне, Огюст Ренуар и другие великие художники оживут перед вами на этой экскурсии. Идеально для тех, кто уже знаком с Лувром и Орсе

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Описание экскурсии

Коллекция Руанского музея изящных искусств

Руанский музей изящных искусств известен не только своей крупнейшей во Франции коллекцией православных икон, но и значительным собранием произведений импрессионистов. Это собрание занимает третье место после музея Орсе в Париже и Музея современного искусства в Гавре.

Шедевры старой школы

Во время экскурсии по музею вы сможете насладиться главными шедеврами, созданными мастерами «старой школы». В числе выдающихся художников:

Жерар Давид

Караваджо

Веласкес

Веронезе

Рубенс

Французские живописцы

Кроме того, вы познакомитесь с творчеством самобытных французских живописцев, таких как:

Жан-Батист Одри

Франсуа Буше

Жан-Оноре Фрагонар

Убер Робер

Теодор Жерико

Эжен Делакруа

Импрессионизм в Нормандии

Особое внимание будет уделено импрессионизму, ведь именно Нормандия стала колыбелью этого живописного направления. Вы узнаете о причинах, по которым импрессионизм мог возникнуть только в этой провинции, и сможете запомнить уникальные черты стиля таких мастеров, как:

Клод Моне

Огюст Ренуар

Эдгар Дега

Камиль Писсарро

Гюстав Кайботт

Альфред Сислей

Для всех ценителей искусства

Экскурсия будет интересна всем ценителям искусства, особенно тем, кто уже успел посетить такие знаменитые музеи, как Лувр и Орсе. Это прекрасная возможность прикоснуться к великолепию искусства и открыть для себя новые грани художественного наследия.