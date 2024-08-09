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узнали не только о городе, но и о Франции, о знаменитых личностях того времени. Даже ребенок (12 лет) был увлечен экскурсией, с интересом и увлечением слушал, задавал вопросы. Много получили дополнительных лайфхаков и подсказок относительно Нормандии, красивых и интересных мест для посещения. Спасибо за приятные сюрпризы! Руан и экскурсия с Татьяной - отличное сочетание для старта и знакомства с Нормандией! Буду рекомендовать всем друзьям, кто собирается в Нормандию)