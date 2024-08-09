2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия в Руане: погрузитесь в историю средневековой Франции и узнайте тайны Жанны д’Арк
Сегодня в 16:00
14 сен в 16:00
€200 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Руанский собор. Средневековые тайны готического храма
Жемчужина готической архитектуры, Руанский собор, - место, где история оживает. Узнайте о строительстве, символике и тайнах этого величественного храма
Начало: Руанский собор
Сегодня в 12:00
14 сен в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным шедеврам музея Руана
Откройте для себя шедевры руанского Музея изящных искусств на индивидуальной экскурсии. Насладитесь работами Давида, Караваджо, Моне и других мастеров
Начало: Перед центральным входом в музей
Сегодня в 10:00
14 сен в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по приготовлению французских десертов с профессионалом
Хотите научиться готовить классические французские десерты? Присоединяйтесь к сладкому мастер-классу в Руане и создайте шедевры кондитерского искусства
Начало: В кондитерском ателье в центре города
14 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от €280 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana9 августа 2024Спасибо Татьяне за приятную, несмотря на дождь, прогулку и интересную информацию о городе и его истории.
- ЮЮлия22 августа 2023Татьяна, спасибо огромное за увлекательную вечернюю экскурсию по городу Руан! Время пролетело совсем незаметно, при этом столько нового и интересного
- ММария19 июля 2023Остались очень довольны экскурсией по Руану с Татьяной! Были с ребёнком 9 лет, было не скучно, а очень даже увлекательно. Спасибо! Очаровались Руаном и узнали много нового:)
Ответы на вопросы от путешественников по Руану в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Руану в сентябре 2024
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