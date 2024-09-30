Сладкий мастер-класс в Руане

Хотите научиться готовить классические французские десерты? Присоединяйтесь к сладкому мастер-классу в Руане и создайте шедевры кондитерского искусства
Попробовать себя в роли шеф-кондитера и создать классический французский десерт легко на этом мастер-классе! Подходит всем, кто любит кулинарию и Францию.

В непринуждённой обстановке участники приготовят выбранный десерт, узнают о технических
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тонкостях, истории страны, её гастрономии и культуре. Варианты десертов включают шоколадный макарон, мини-шу, яблочный тарт и шоколадные мадленки. Готовый десерт можно продегустировать на месте или забрать с собой. В подарок - технологические карты для повторения рецептов дома

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎂 Научитесь готовить классические французские десерты
  • 🍫 Получите проверенные рецептуры и технологические карты
  • 👨‍🍳 Работайте под руководством профессионального гида-кондитера
  • ☕ Продегустируйте свои творения с чашечкой кофе
  • 🎁 Заберите готовый десерт с собой в подарок
    • Сладкий мастер-класс в Руане
    Сладкий мастер-класс в Руане
    Сладкий мастер-класс в Руане
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

    Что можно увидеть

  • Руан

    • Описание мастер-класса

    Выберите традиционный французский десерт, который вы всегда мечтали научиться делать, и приготовьте его в компании профессионального гида-кондитера! Мои предложения:

    • Шоколадный макарон с пониженным содержанием сахара на итальянской меренге
    • Аппетитные мини-шу с кракелином, заварным ванильным кремом и солёной карамелью
    • Ароматный яблочный тарт с домашним песочным тестом, яблочным «компотом» с кальвадосом, дольками яблок и штрейзелем с корицей
    • Шоколадные мадленки с домашней солёной карамелью

    Готовый десерт вы сможете продегустировать прямо на месте с чашечкой кофе или забрать с собой. Вдобавок к новым знаниям вы получите в подарок подробные технологические карты — проверенные идеальные рецептуры, чтобы по возвращении домой без проблем повторить понравившийся десерт на своей кухне.

    Кому подойдёт программа

    Мои мастер-классы будут интересны как тем, кто просто интересуется кондитерским делом, так и тем, кто уже неплохо готовит, но нужно немного «поставить руку». Я уже три года принимаю участие как член жюри в региональных экзаменах новоиспечённых кондитеров, поэтому вижу и знаю, что именно представляет для начинающих самую большую сложность.

    Организационные детали

    • Мастер-класс будет интересен взрослым и детям с 10 лет
    • Вы сможете приготовить один из десертов на выбор
    • Все инструменты и ингредиенты входят в стоимость

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В кондитерском ателье в центре города
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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