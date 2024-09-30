Хотите научиться готовить классические французские десерты? Присоединяйтесь к сладкому мастер-классу в Руане и создайте шедевры кондитерского искусства
Попробовать себя в роли шеф-кондитера и создать классический французский десерт легко на этом мастер-классе! Подходит всем, кто любит кулинарию и Францию.
В непринуждённой обстановке участники приготовят выбранный десерт, узнают о технических читать дальше
тонкостях, истории страны, её гастрономии и культуре. Варианты десертов включают шоколадный макарон, мини-шу, яблочный тарт и шоколадные мадленки. Готовый десерт можно продегустировать на месте или забрать с собой. В подарок - технологические карты для повторения рецептов дома
Выберите традиционный французский десерт, который вы всегда мечтали научиться делать, и приготовьте его в компании профессионального гида-кондитера! Мои предложения:
Шоколадный макарон с пониженным содержанием сахара на итальянской меренге
Аппетитные мини-шу с кракелином, заварным ванильным кремом и солёной карамелью
Ароматный яблочный тарт с домашним песочным тестом, яблочным «компотом» с кальвадосом, дольками яблок и штрейзелем с корицей
Шоколадные мадленки с домашней солёной карамелью
Готовый десерт вы сможете продегустировать прямо на месте с чашечкой кофе или забрать с собой. Вдобавок к новым знаниям вы получите в подарок подробные технологические карты — проверенные идеальные рецептуры, чтобы по возвращении домой без проблем повторить понравившийся десерт на своей кухне.
Кому подойдёт программа
Мои мастер-классы будут интересны как тем, кто просто интересуется кондитерским делом, так и тем, кто уже неплохо готовит, но нужно немного «поставить руку». Я уже три года принимаю участие как член жюри в региональных экзаменах новоиспечённых кондитеров, поэтому вижу и знаю, что именно представляет для начинающих самую большую сложность.
Организационные детали
Мастер-класс будет интересен взрослым и детям с 10 лет
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Руане
Провела экскурсии для 821 туриста
Всем пламенный бонжур! Я Татьяна, экскурсовод с государственной лицензией гида, журналист, автор единственного русскоязычного путеводителя об усадьбе Клода Моне в Живерни и музейный гид (Лувр, Орсе, Версаль). Буду рада видеть вас в числе моих гостей на экскурсиях по Руану и Парижу!