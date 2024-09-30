🎂 Научитесь готовить классические французские десерты 🍫 Получите проверенные рецептуры и технологические карты 👨‍🍳 Работайте под руководством профессионального гида-кондитера ☕ Продегустируйте свои творения с чашечкой кофе 🎁 Заберите готовый десерт с собой в подарок

Попробовать себя в роли шеф-кондитера и создать классический французский десерт легко на этом мастер-классе! Подходит всем, кто любит кулинарию и Францию.В непринуждённой обстановке участники приготовят выбранный десерт, узнают о технических

тонкостях, истории страны, её гастрономии и культуре. Варианты десертов включают шоколадный макарон, мини-шу, яблочный тарт и шоколадные мадленки. Готовый десерт можно продегустировать на месте или забрать с собой. В подарок - технологические карты для повторения рецептов дома

за 1-2 человека или €120 за человека, если вас больше

от €280 за 1-2 человека или €120 за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Выберите традиционный французский десерт, который вы всегда мечтали научиться делать, и приготовьте его в компании профессионального гида-кондитера! Мои предложения:

Шоколадный макарон с пониженным содержанием сахара на итальянской меренге

Аппетитные мини-шу с кракелином, заварным ванильным кремом и солёной карамелью

Ароматный яблочный тарт с домашним песочным тестом, яблочным «компотом» с кальвадосом, дольками яблок и штрейзелем с корицей

Шоколадные мадленки с домашней солёной карамелью

Готовый десерт вы сможете продегустировать прямо на месте с чашечкой кофе или забрать с собой. Вдобавок к новым знаниям вы получите в подарок подробные технологические карты — проверенные идеальные рецептуры, чтобы по возвращении домой без проблем повторить понравившийся десерт на своей кухне.

Кому подойдёт программа

Мои мастер-классы будут интересны как тем, кто просто интересуется кондитерским делом, так и тем, кто уже неплохо готовит, но нужно немного «поставить руку». Я уже три года принимаю участие как член жюри в региональных экзаменах новоиспечённых кондитеров, поэтому вижу и знаю, что именно представляет для начинающих самую большую сложность.

Организационные детали