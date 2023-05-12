Жемчужина готической архитектуры, Руанский собор, — не только излюбленное место импрессиониста Клода Моне (вспомните его цикл из 30 полотен, посвященный храму) и писателя Гюстава Флобера, не раз запечатлевшего собор на страницах «Мадам Бовари», но и последнее пристанище английского короля, приказавшего оставить свое сердце «в любимой Нормандии», — Ричарда Львиное Сердце. На моей экскурсии вы услышите истории старинного собора и научитесь «читать» символику любого готического храма независимо от того, где он построен. Тайные символы и зашифрованные смыслы величественных готических сооружений наконец-то перестанут быть загадкой!

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Описание

Программа

Во время прогулки мы тщательно изучим Руанский собор как изнутри, так и снаружи: полюбуемся на живописный западный и довольно скромный, но тем не менее оригинально выполненный северный фасад здания, которое, к счастью, уцелело во время бомбежки 1944 года.

После детального осмотра собора Богоматери в Руане вы узнаете:

как на практике осуществлялось строительство готического храма в Средние века;

почему готические сооружения всегда украшены горгульями и откуда идет эта традиция;

как нужно прожить жизнь, чтобы стать Святым (на примере защитника Руана Святого Ромэна и Святой Жанны д’Арк, сожженной на площади Старого рынка в Руане);

по какой причине западный фасад всех готических соборов всегда великолепно выполнен;

как правильно читать витраж на библейскую тему, а также почему в соборах можно увидеть витражи на «гражданскую, бытовую» темы;

о какой грустной и одновременно жизнеутверждающей истории повествует самый старый витраж собора, выполненный в «шартрском голубом»;

какое место в соборе было любимым у Гюстава Флобера, а также откуда «первый и единственный импрессионист» Клод Моне писал свой цикл «Руанский собор»;

как «северные люди» своими жестокими набегами укрепили государственность Французского Королевства и почему саркофаг викинга Роллона, похороненного в храме, такой внушительный по размеру;

как устроен быстроходный драккар викингов (мы увидим макет в одном из пределов храма), а также узнаем, как мореплаватель родом из Руана дал название целому американскому штату.

После этой часовой прогулки (а, возможно, и полуторачасовой) величественные готические соборы перестанут навевать на вас грусть (а, порой, и страх), а «пламенеющая» готика, которой по праву гордится Руан, пополнит список любимых стилей архитектуры.

Организационные детали