Руанский собор - это не только шедевр готической архитектуры, но и место, вдохновившее Моне и Флобера. Здесь покоится сердце Ричарда Львиное Сердце.
Во время экскурсии вы узнаете о строительстве собора, значении
Во время экскурсии вы узнаете о строительстве собора, значении
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Вдохновляющее место для любителей истории и архитектуры
- 🎨 Узнайте, что вдохновило Моне и Флобера
- 🕍 Погрузитесь в тайны готической символики
- 📜 Узнайте о жизни и подвигах Святых
- 💔 Посетите место покоя Ричарда Львиное Сердце
Что можно увидеть
- Руанский собор
- Западный фасад
- Северный фасад
- Витражи
- Саркофаг Роллона
Описание экскурсии
Программа
Во время прогулки мы тщательно изучим Руанский собор как изнутри, так и снаружи: полюбуемся на живописный западный и довольно скромный, но тем не менее оригинально выполненный северный фасад здания, которое, к счастью, уцелело во время бомбежки 1944 года.
После детального осмотра собора Богоматери в Руане вы узнаете:
- как на практике осуществлялось строительство готического храма в Средние века;
- почему готические сооружения всегда украшены горгульями и откуда идет эта традиция;
- как нужно прожить жизнь, чтобы стать Святым (на примере защитника Руана Святого Ромэна и Святой Жанны д’Арк, сожженной на площади Старого рынка в Руане);
- по какой причине западный фасад всех готических соборов всегда великолепно выполнен;
- как правильно читать витраж на библейскую тему, а также почему в соборах можно увидеть витражи на «гражданскую, бытовую» темы;
- о какой грустной и одновременно жизнеутверждающей истории повествует самый старый витраж собора, выполненный в «шартрском голубом»;
- какое место в соборе было любимым у Гюстава Флобера, а также откуда «первый и единственный импрессионист» Клод Моне писал свой цикл «Руанский собор»;
- как «северные люди» своими жестокими набегами укрепили государственность Французского Королевства и почему саркофаг викинга Роллона, похороненного в храме, такой внушительный по размеру;
- как устроен быстроходный драккар викингов (мы увидим макет в одном из пределов храма), а также узнаем, как мореплаватель родом из Руана дал название целому американскому штату.
После этой часовой прогулки (а, возможно, и полуторачасовой) величественные готические соборы перестанут навевать на вас грусть (а, порой, и страх), а «пламенеющая» готика, которой по праву гордится Руан, пополнит список любимых стилей архитектуры.
Организационные детали
- Вход в собор бесплатный.
- Место встречи: центральная площадь перед Руанским собором (выход с улицы Больших часов; ориентир — магазин H&M). Время проведения экскурсии важно предварительно согласовать, так как собор в некоторые дни и часы закрыт (например, с 12:00 до 14:00 на обеденный перерыв, а по понедельникам открыт для посещения только с 14:00 до 18:00).
- Осмотр Руанского собора можно совместить с обзорной прогулкой по историческому центру Руана (+2 часа).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Руанский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Руане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1070 туристов
Всем пламенный бонжур! Я Татьяна, экскурсовод с государственной лицензией гида, журналист, автор единственного русскоязычного путеводителя об усадьбе Клода Моне в Живерни и музейный гид (Лувр, Орсе, Версаль). Буду рада видеть вас в числе моих гостей на экскурсиях по Руану и Парижу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Татьяна провела нам отличную экскурсию. Много рассказала, на вопросы отвечала, даже подарки подарила! У нас были слушатели разных возрастов: от 11 до 50, и все остались очень довольны. Очень рекомендую погулять с Татьяной по Руану! Ну а Руанский собор - особенная любовь!
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