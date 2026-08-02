Руанский собор - это не только шедевр готической архитектуры, но и место, вдохновившее Моне и Флобера. Здесь покоится сердце Ричарда Львиное Сердце.Во время экскурсии вы узнаете о строительстве собора, значении

горгулий, символике витражей и многом другом. Узнайте, как готические соборы перестанут быть загадкой и откроют свои тайны. Вход в собор бесплатный, место встречи - центральная площадь перед собором. Экскурсия может быть дополнена обзорной прогулкой по историческому центру Руана

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Во время прогулки мы тщательно изучим Руанский собор как изнутри, так и снаружи: полюбуемся на живописный западный и довольно скромный, но тем не менее оригинально выполненный северный фасад здания, которое, к счастью, уцелело во время бомбежки 1944 года.

После детального осмотра собора Богоматери в Руане вы узнаете:

как на практике осуществлялось строительство готического храма в Средние века;

почему готические сооружения всегда украшены горгульями и откуда идет эта традиция;

как нужно прожить жизнь, чтобы стать Святым (на примере защитника Руана Святого Ромэна и Святой Жанны д’Арк, сожженной на площади Старого рынка в Руане);

по какой причине западный фасад всех готических соборов всегда великолепно выполнен;

как правильно читать витраж на библейскую тему, а также почему в соборах можно увидеть витражи на «гражданскую, бытовую» темы;

о какой грустной и одновременно жизнеутверждающей истории повествует самый старый витраж собора, выполненный в «шартрском голубом»;

какое место в соборе было любимым у Гюстава Флобера, а также откуда «первый и единственный импрессионист» Клод Моне писал свой цикл «Руанский собор»;

как «северные люди» своими жестокими набегами укрепили государственность Французского Королевства и почему саркофаг викинга Роллона, похороненного в храме, такой внушительный по размеру;

как устроен быстроходный драккар викингов (мы увидим макет в одном из пределов храма), а также узнаем, как мореплаватель родом из Руана дал название целому американскому штату.

После этой часовой прогулки (а, возможно, и полуторачасовой) величественные готические соборы перестанут навевать на вас грусть (а, порой, и страх), а «пламенеющая» готика, которой по праву гордится Руан, пополнит список любимых стилей архитектуры.

Организационные детали