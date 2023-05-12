Научиться «читать» символику готических соборов на экскурсии по архитектурной доминанте Руана
Жемчужина готической архитектуры, Руанский собор, — не только излюбленное место импрессиониста Клода Моне (вспомните его цикл из 30 полотен, посвященный храму) и писателя Гюстава Флобера, не раз запечатлевшего собор на страницах «Мадам Бовари», но и последнее пристанище английского короля, приказавшего оставить свое сердце «в любимой Нормандии», — Ричарда Львиное Сердце.
На моей экскурсии вы услышите истории старинного собора и научитесь «читать» символику любого готического храма независимо от того, где он построен.
Тайные символы и зашифрованные смыслы величественных готических сооружений наконец-то перестанут быть загадкой!
На моей экскурсии вы услышите истории старинного собора и научитесь «читать» символику любого готического храма независимо от того, где он построен.
Тайные символы и зашифрованные смыслы величественных готических сооружений наконец-то перестанут быть загадкой!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа
Во время прогулки мы тщательно изучим Руанский собор как изнутри, так и снаружи: полюбуемся на живописный западный и довольно скромный, но тем не менее оригинально выполненный северный фасад здания, которое, к счастью, уцелело во время бомбежки 1944 года.
После детального осмотра собора Богоматери в Руане вы узнаете:
- как на практике осуществлялось строительство готического храма в Средние века;
- почему готические сооружения всегда украшены горгульями и откуда идет эта традиция;
- как нужно прожить жизнь, чтобы стать Святым (на примере защитника Руана Святого Ромэна и Святой Жанны д’Арк, сожженной на площади Старого рынка в Руане);
- по какой причине западный фасад всех готических соборов всегда великолепно выполнен;
- как правильно читать витраж на библейскую тему, а также почему в соборах можно увидеть витражи на «гражданскую, бытовую» темы;
- о какой грустной и одновременно жизнеутверждающей истории повествует самый старый витраж собора, выполненный в «шартрском голубом»;
- какое место в соборе было любимым у Гюстава Флобера, а также откуда «первый и единственный импрессионист» Клод Моне писал свой цикл «Руанский собор»;
- как «северные люди» своими жестокими набегами укрепили государственность Французского Королевства и почему саркофаг викинга Роллона, похороненного в храме, такой внушительный по размеру;
- как устроен быстроходный драккар викингов (мы увидим макет в одном из пределов храма), а также узнаем, как мореплаватель родом из Руана дал название целому американскому штату.
После этой часовой прогулки (а, возможно, и полуторачасовой) величественные готические соборы перестанут навевать на вас грусть (а, порой, и страх), а «пламенеющая» готика, которой по праву гордится Руан, пополнит список любимых стилей архитектуры.
Организационные детали
- Вход в собор бесплатный.
- Место встречи: центральная площадь перед Руанским собором (выход с улицы Больших часов; ориентир — магазин H&M). Время проведения экскурсии важно предварительно согласовать, так как собор в некоторые дни и часы закрыт (например, с 12:00 до 14:00 на обеденный перерыв, а по понедельникам открыт для посещения только с 14:00 до 18:00).
- Осмотр Руанского собора можно совместить с обзорной прогулкой по историческому центру Руана (+2 часа).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Руанский собор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Руане
Провела экскурсии для 615 туристов
Всем пламенный бонжур! Я Татьяна, экскурсовод с государственной лицензией гида, журналист, автор единственного русскоязычного путеводителя об усадьбе Клода Моне в Живерни и музейный гид (Лувр, Орсе, Версаль). Буду рада видеть вас в числе моих гостей на экскурсиях по Руану и Парижу!Задать вопрос
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