Пешая 4 часа 6 отзывов Водная прогулка Аббатство Мон-Сен-Мишель Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья €410 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 12 отзывов Водная прогулка Вольный город Сен-Мало Крепость внутри и снаружи, панорамный вид на пляжи, мощные волны, корсары и свободолюбивые горожане €294 за всё до 5 чел. Пешая 1 час Билеты Билет в аббатство Мон-Сен-Мишель в Нормандии Из Сен-Мало - на остров-крепость (без гида) Начало: На острове Мон-Сен-Мишель €16 за билет Другие экскурсии Сена-Мало

