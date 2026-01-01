Водная прогулка
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
€410 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Вольный город Сен-Мало
Крепость внутри и снаружи, панорамный вид на пляжи, мощные волны, корсары и свободолюбивые горожане
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
€294 за всё до 5 чел.
Билеты
Билет в аббатство Мон-Сен-Мишель в Нормандии
Из Сен-Мало - на остров-крепость (без гида)
Начало: На острове Мон-Сен-Мишель
Завтра в 09:30
22 янв в 09:30
€16 за билет
