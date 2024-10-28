5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья
6 ноя в 13:00
8 ноя в 09:00
€410 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вольный город Сен-Мало
Крепость внутри и снаружи, панорамный вид на пляжи, мощные волны, корсары и свободолюбивые горожане
Сегодня в 13:00
6 ноя в 13:00
€227 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Мон-Сен-Мишель, Канкаль и Сен-Мало
Начало: По договорённости
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKhabarova28 октября 2024Елена забрала нас на авто из отеля в г. Канкаль. Экскурсия прошла в комфортном темпе. Узнали много интересного. Рассказ не перегружен датами и именами… Все так, как было нужно для нас. Остались очень приятные эмоции и впечатление. Спасибо большое.
- ИИрина16 августа 2024Очень хороший гид, прекрасная прогулка, не прошли маршрут за 3 часа, часть состава устала. Но самое главное -город сказочный!!!
- ЛЛариса16 августа 2024Елена-терпелива и доброжелательна! Спокойна и коммуникативна! Подача материала информативна.
- EElena15 июля 2024Хорошая экскурсия по Сен-Мало с Еленой. Познавательно, интересно и без лишней информационной нагрузки, чудесный город со своей историей! Время пролетело незаметно!
- ВВалерий20 февраля 2024Мы прекрасно провели экскурсию в Сан Мишель. Экскурсовод Елена очень подробно и интересно нам все рассказала и показала. Большое спасибо.
- ИИгорь12 ноября 2023Отличная локальная экскурсия, проблема в том, что нет гидов, которые готовы провести экскурсию на месте. В большинстве случаев, вам предлагаю
Ответы на вопросы от путешественников по Сену-Мало в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Сену-Мало в ноябре 2024
Сейчас в Сене-Мало в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 227 до 410. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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