K Khabarova Аббатство Мон-Сен-Мишель Елена забрала нас на авто из отеля в г. Канкаль. Экскурсия прошла в комфортном темпе. Узнали много интересного. Рассказ не перегружен датами и именами… Все так, как было нужно для нас. Остались очень приятные эмоции и впечатление. Спасибо большое.

И Ирина Вольный город Сен-Мало Очень хороший гид, прекрасная прогулка, не прошли маршрут за 3 часа, часть состава устала. Но самое главное -город сказочный!!!

Л Лариса Вольный город Сен-Мало Елена-терпелива и доброжелательна! Спокойна и коммуникативна! Подача материала информативна.

E Elena Вольный город Сен-Мало Хорошая экскурсия по Сен-Мало с Еленой. Познавательно, интересно и без лишней информационной нагрузки, чудесный город со своей историей! Время пролетело незаметно!

В Валерий Аббатство Мон-Сен-Мишель Мы прекрасно провели экскурсию в Сан Мишель. Экскурсовод Елена очень подробно и интересно нам все рассказала и показала. Большое спасибо.