Однако, каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем церкви, монастыри, мосты, дворцы, пивоварни, собор, резиденцию и одну из самых фотографируемых ратуш в мире.

Вспомним сказочника Гофмана и найдем его "следы" в городе на семи холмах, пронизанном витиеватыми улочками и бесконечными спусками и подъемами. Успеем заглянуть в "секретные" уголки и дворики!

Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Бамбергу - отличный вариант знакомства с городом! После нее вы точно будете знать, что такое Бамберг, "с чем его едят" и что здесь едят! Ведь гастрономическим предпочтениям будет посвящена отдельная глава нашей "инструкции по применению".