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Бамберг - инструкция по применению

Анна Х.
Анна Х. – Гид из Бамберга
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии 🧭 по Бамбергу.

Список достопримечательностей 🏛️ варьируется в зависимости от выбранного Вами времени продолжения экскурсии и места начала экскурсионного маршрута.
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Бамберг - инструкция по применению
Бамберг - инструкция по применению

Что вы увидите

  • Городская ратуша
  • Выбор достопримечательностей обговаривается на месте
Однако, каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем церкви, монастыри, мосты, дворцы, пивоварни, собор, резиденцию и одну из самых фотографируемых ратуш в мире.
Вспомним сказочника Гофмана и найдем его "следы" в городе на семи холмах, пронизанном витиеватыми улочками и бесконечными спусками и подъемами. Успеем заглянуть в "секретные" уголки и дворики!
Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Бамбергу - отличный вариант знакомства с городом! После нее вы точно будете знать, что такое Бамберг, "с чем его едят" и что здесь едят! Ведь гастрономическим предпочтениям будет посвящена отдельная глава нашей "инструкции по применению".
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Бамберг - инструкция по применению
Бамберг - инструкция по применению

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна Х.
Анна Х.
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