Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

БАЙРОЙТ город 🏙️ Вагнера и Листа. Всего несколько десятков шагов отделяют дом Листа от виллы Вагнера. Главным событием в культурной жизни города по-прежнему является ежегодный оперный Вагнеровский фестиваль;на Зеленом холме;. Именно там находится театр, выстроенный специально для композитора, с учетом всех его пожеланий, по распоряжению сказочного короля Баварии Людвига Второго. Билеты 🎫 на фестивальные спектакли стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч евро и они распроданы на несколько лет вперед. Доминирующий стиль в архитектуре города — барокко и немалая заслуга в этом принадлежит хрупкой и принцессе Вильгельмине, родной сестре Фридриха Великого (Прусского). Еще с середины 18в. город получил европейскую известность своим Маркграфским оперным театром, который считается одной из красивейших построек своего времени, его ставят наравне с венской и парижской операми. Театр является культурным наследием ЮНЕСКО. Сад Эрмитаж — прекрасный образец парковой архитектуры 18в. Мало в чем уступающий своим французским и итальянским конкурентам. Безусловный интерес представляют Маркграфская резиденция с парком и оранжереей, а также ведущая к ней улица с домами придворных. Вместе они составляют законченый архитектурный ансамбль. В самой резиденции находится обширная коллекция мебели, фарфора и предметов быта 17-18вв. Есть в городе еще одна достопримечательность 🏛️ — музей 🖼 пивоварения. Если верить книге рекордов Гиннеса, то это самый полный музей пивоварения в мире