Алла С. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия по Кобургу

Алла С.
Алла С. – Гид из Бамберга
Экскурсия по Кобургу
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Экскурсия по Кобургу
Небольшой город 🏙️ в Верхней Франконии, основанный в 1056 году. Нередко его называют короной Франконии. Известен, прежде всего, своей прекрасно сохранившейся крепостью Veste Courg, которая напротяжении веков служила резиденцией герцогам Заксен-Кобургским, сам город был столицей ⭐️ независимого герцогства Заксен-Кобург (Sachsen-Coburg). Кстати, в этой крепости в 1530 году скрывался от преследований Мартин Лютер. Комната, в которой он жил, сохранилась до сих пор. Во внутренних помещениях крепости находятся уникальные коллекции венецианского стекла, графики и оружия. Кобург называют племенной конюшней Европы, так как представители герцогского рода есть практически во всех королевских домах. Самой известной представительницей этого рода была английская королева Виктория. У подножия крепостной горы ⛰️ расположен замок 🏰 Эренбург, построенный в стиле английской неоготики. Замок славится своими интерьерами, обширной библиотекой и различными коллекциями.
Начало и место завершения
🚩 Bamberg

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Алла С.
Алла С.
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