Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

Городок из «сказки о спящей красавице». Даже в Баварии, где немало старинных городов и памятников истории 📖, он является совершенным уникатом, так как с момента окончания тридцатилетней войны и до наших дней город 🏙️ не претерпел никаких внешних изменений. Его весь можно обойти по крепостной стене 16 века. Чудесным образом, и об этом рассказывают не только его жители, но и свидетельствуют документы Федерального архива, он уцелел во время Второй мировой. Благодаря бесчисленному количеству старинных домовых знаков, вывесок, маленьких, пряничных домиков, узеньких улочек и переулков всякий, оказавшись здесь, чувствует себя в сказках своего детства. Трактир господ советников с часами и фигурами генерала фон Тилли и бургомистра Нуша, представляют каждый час главную городскую легенду Волшебный напиток Знаменитые плюшевые Тедди-мишки пускают мыльные пузыри из окна второго этажа. Здесь проголодавшиеся путешественники утоляют голод поджаренной полуметровой колбасой, а жажду выжатым в ручном прессе яблочным соком. Помимо прочего Ротенбург знаменит тем, что рождественские игрушки и украшения (ручная работа) продаются здесь круглый год и даже в июле можно полюбоваться удивительно красивой елкой. Магазин этот вполне заслуженно называют музеем. Кроме того в городе есть музей 🖼 кукол, музей щелкунчиков, а также музей криминалистики с печально известной железной девой. Это на сегодняшний день единственный в мире уцелевший экземпляр.