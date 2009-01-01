Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер

Алла С.
Алла С. – Гид из Бамберга
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
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Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Городок из «сказки о спящей красавице». Даже в Баварии, где немало старинных городов и памятников истории 📖, он является совершенным уникатом, так как с момента окончания тридцатилетней войны и до наших дней город 🏙️ не претерпел никаких внешних изменений. Его весь можно обойти по крепостной стене 16 века. Чудесным образом, и об этом рассказывают не только его жители, но и свидетельствуют документы Федерального архива, он уцелел во время Второй мировой. Благодаря бесчисленному количеству старинных домовых знаков, вывесок, маленьких, пряничных домиков, узеньких улочек и переулков всякий, оказавшись здесь, чувствует себя в сказках своего детства. Трактир господ советников с часами и фигурами генерала фон Тилли и бургомистра Нуша, представляют каждый час главную городскую легенду Волшебный напиток Знаменитые плюшевые Тедди-мишки пускают мыльные пузыри из окна второго этажа. Здесь проголодавшиеся путешественники утоляют голод поджаренной полуметровой колбасой, а жажду выжатым в ручном прессе яблочным соком. Помимо прочего Ротенбург знаменит тем, что рождественские игрушки и украшения (ручная работа) продаются здесь круглый год и даже в июле можно полюбоваться удивительно красивой елкой. Магазин этот вполне заслуженно называют музеем. Кроме того в городе есть музей 🖼 кукол, музей щелкунчиков, а также музей криминалистики с печально известной железной девой. Это на сегодняшний день единственный в мире уцелевший экземпляр.
Начало и место завершения
🚩 Bamberg
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер

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Алла С.
Алла С.
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