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Бар хоппинг в Берлине

City H.
City H. – Гид из Берлина
Познакомьтесь с барной жизнью города: пройдите по самым модным и андеграундным барам, заведите новые знакомства и попробуйте лучшие коктейли.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €50 за человека

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Бар хоппинг в Берлине
Бар хоппинг в Берлине

Что вы увидите

  • Андеграундные места
  • Модные бары с видом на город
  • Заведения с несколькими танцполами в подвале в районах Фридрихсхайн и Кройцберг
Скажи «Prost» в Берлине!
Андеграундные места, модные бары 🍹 с видом на город 🏙️, заведения с несколькими танцполами в подвале в районах Фридрихсхайн и Кройцберг: мы покажем вам лучшие заведения Берлина! Вы прогуляетесь 👣 по уютным улочкам города и узнаете, чем живет местная молодежь и творческая богема, заведете новые знакомства и попробуете самые вкусные коктейли. Мы расскажем, где проходят лучшие вечеринки и фестивали, что еще стоит посмотреть любителям тусовок, моды и стрит-арта.
Летом, в хорошую погоду, мы бываем в местах на открытом воздухе с видом на Шпрее и великолепный закат.
Что входит
  • Welcome-дринк в первом баре включен в стоимость тура
Что не входит
  • Напитки и еда в стоимость не включены
Начало и место завершения
🚩 Фридрисхайн
Бар хоппинг в Берлине
Бар хоппинг в Берлине
Бар хоппинг в Берлине
Бар хоппинг в Берлине
Бар хоппинг в Берлине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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City H.
City H.
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