Заведения с несколькими танцполами в подвале в районах Фридрихсхайн и Кройцберг
Скажи «Prost» в Берлине!
Андеграундные места, модные бары 🍹 с видом на город 🏙️, заведения с несколькими танцполами в подвале в районах Фридрихсхайн и Кройцберг: мы покажем вам лучшие заведения Берлина! Вы прогуляетесь 👣 по уютным улочкам города и узнаете, чем живет местная молодежь и творческая богема, заведете новые знакомства и попробуете самые вкусные коктейли. Мы расскажем, где проходят лучшие вечеринки и фестивали, что еще стоит посмотреть любителям тусовок, моды и стрит-арта.
Летом, в хорошую погоду, мы бываем в местах на открытом воздухе с видом на Шпрее и великолепный закат.
Что входит
Welcome-дринк в первом баре включен в стоимость тура
Что не входит
Напитки и еда в стоимость не включены
Начало и место завершения
🚩 Фридрисхайн
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.