Скажи «Prost» в Берлине!

Андеграундные места, модные бары 🍹 с видом на город 🏙️, заведения с несколькими танцполами в подвале в районах Фридрихсхайн и Кройцберг: мы покажем вам лучшие заведения Берлина! Вы прогуляетесь 👣 по уютным улочкам города и узнаете, чем живет местная молодежь и творческая богема, заведете новые знакомства и попробуете самые вкусные коктейли. Мы расскажем, где проходят лучшие вечеринки и фестивали, что еще стоит посмотреть любителям тусовок, моды и стрит-арта.

Летом, в хорошую погоду, мы бываем в местах на открытом воздухе с видом на Шпрее и великолепный закат.