31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лучшее время для велотура по Берлину - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно комфортно передвигаться на велосипеде и наслаждаться видами города. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным дождям. В зимние месяцы туры возможны, но стоит учитывать холод и ранние сумерки.

Берлин - город контрастов, где Запад и Восток сливаются в одно целое. Этот велотур предлагает уникальную возможность увидеть оба лица столицы Германии. Путешественники смогут насладиться архитектурными шедеврами, узнать о жизни берлинцев и посетить знаковые места, которые оставили след в истории. В завершение экскурсии вас ждёт отдых в одном из модных районов с множеством кафе и ресторанов

Описание экскурсии

Город со всех сторон

На западе города вы погрузитесь как в имперскую, так и в типичную современную жизнь берлинцев и побываете там, где большинство туристов на обзорных экскурсиях не останавливается. Я расскажу, как устроены изнутри знаменитые берлинские домовладения альтбау и их внутренние дворики. Покажу одно из самых толерантных и безопасных мест Европы, где Марлен Дитрих впервые появилась в брючном костюме.

Вы посетите последний берлинский адрес Томаса Манна и старинные улицы, где жили мировые знаменитости во время Холодной войны. В историческом центре на востоке я познакомлю вас с восстановленной «парадной» столицей Германии и современными кварталами нового Берлина.

По полученным впечатлениям вы сможете составить собственное мнение о сходстве и отличиях бывших Западного и Восточного секторов, и о том, насколько действительно объединился Берлин спустя уже несколько десятилетий после падения стены.

В конце велотура подскажу, что ещё стоит посетить в Берлине, и мы расстанемся в модном райончике с множеством кафе, пивных и ресторанов, где вы легко сможете выбрать место на ваш вкус, чтобы быстро восстановить силы и приятно провести остаток дня.

В маршруте велотура:

Архитектурные шедевры Шинкеля, Штюлера и Шлютера эпохи Прусского королевства и уцелевшие постройки времен национал-социализма.

Место проведения первых Берлинских кинофестивалей во времена Холодной войны и театр, где борются за «Золотого медведя» сейчас.

Знаменитые Камни преткновения и другие мемориалы жертвам национал-социалистического режима.

и другие мемориалы жертвам национал-социалистического режима. Имперская Колонна победы, площадь Большая Звезда и Президентский дворец «Бельвю» .

. «Прыжок через Шпрее», «Дворцовый», «Орлиный» и другие знаменитые мосты Берлина.

Крупнейший музыкальный инструмент Европы с 68 колоколами и место, где заседал парламент нацисткой Германии.

Здание Бундестага , реконструированное сэром Норманом Фостером, впечатляющая современная архитектура Правительственного квартала и Главный вокзал Берлина в стиле Hi-Tech.

, реконструированное сэром Норманом Фостером, впечатляющая современная архитектура Правительственного квартала и в стиле Hi-Tech. Официальный символ Берлина — Бранденбургские ворота и восстановленная часть бульвара Унтер ден Линден .

и восстановленная часть . Современное творение значительнейших архитекторов мира — Потсдамская площадь и главная витрина Восточного Берлина — Фридрихштрассе .

и главная витрина Восточного Берлина — . Самый респектабельный торговый бульвар Запада — Курфюрстендамм и типичные улицы кайзеровской эпохи.

и типичные улицы кайзеровской эпохи. Одна из самых красивых площадей Германии — Жандарменмаркт — и не менее помпезная, но печально знаменитая «площадь сожжённых книг».

— и не менее помпезная, но печально знаменитая «площадь сожжённых книг». Вечно закрытый строительными лесами Музейный остров и восстановленный Берлинский королевский Дворец.

и восстановленный Берлинский королевский Дворец. Популярный у туристов Хакешермаркт, знаменитый KaDeWe, руины Церкви Памяти, Новая синагога, Берлинский Кафедральный Собор и все, что стоит увидеть, но пешком не обойти.

Оптимальный формат экскурсии

Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на S-/U-Bahn (метро). Если вы пришли на место встречи без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идет дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.

Кому подойдёт экскурсия

Велолюбителям старше 18 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Вы должны уверенно управлять велосипедом, иметь навыки и опыт передвижения в условиях города.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Старт: на площади станции Виттенбергплатц (U-Bahnhof Wittenbergplatz). Финиш: на площади вокзала Хаккешер-Маркт (S-Bahnhof Hackescher Markt)

Общая длина маршрута: около 20 км. Больше 30 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 40/60

Формат велотура не предусматривает посещения музеев, храмов, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.

В зависимости от сезона, примерно на полпути предусмотрена короткая остановка с возможностью приобрести неалкогольные напитки навынос или воспользоваться питьевыми фонтанами

Дополнительные расходы