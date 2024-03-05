31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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«Два Берлина» на велосипеде

Берлин на велосипеде: уникальный маршрут через историю и современность, Запад и Восток в одном туре
Берлин - город контрастов, где Запад и Восток сливаются в одно целое. Этот велотур предлагает уникальную возможность увидеть оба лица столицы Германии.

Путешественники смогут насладиться архитектурными шедеврами, узнать о жизни берлинцев и посетить знаковые места, которые оставили след в истории. В завершение экскурсии вас ждёт отдых в одном из модных районов с множеством кафе и ресторанов
4.8
53 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Уникальный велотур по Берлину
  • 🏛 Архитектурные шедевры и история
  • 🌆 Контрасты Западного и Восточного Берлина
  • 🍽 Завершение в модном районе с кафе
  • 📚 Погружение в культуру и быт берлинцев

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для велотура по Берлину - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно комфортно передвигаться на велосипеде и наслаждаться видами города. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным дождям. В зимние месяцы туры возможны, но стоит учитывать холод и ранние сумерки.
Сейчас август — это идеальное время.
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде

Что можно увидеть

  • Бранденбургские ворота
  • Музейный остров
  • Потсдамская площадь
  • Курфюрстендамм
  • Жандарменмаркт
  • Фридрихштрассе
  • Здание Бундестага

Описание экскурсии

Город со всех сторон

На западе города вы погрузитесь как в имперскую, так и в типичную современную жизнь берлинцев и побываете там, где большинство туристов на обзорных экскурсиях не останавливается. Я расскажу, как устроены изнутри знаменитые берлинские домовладения альтбау и их внутренние дворики. Покажу одно из самых толерантных и безопасных мест Европы, где Марлен Дитрих впервые появилась в брючном костюме.
Вы посетите последний берлинский адрес Томаса Манна и старинные улицы, где жили мировые знаменитости во время Холодной войны. В историческом центре на востоке я познакомлю вас с восстановленной «парадной» столицей Германии и современными кварталами нового Берлина.
По полученным впечатлениям вы сможете составить собственное мнение о сходстве и отличиях бывших Западного и Восточного секторов, и о том, насколько действительно объединился Берлин спустя уже несколько десятилетий после падения стены.

В конце велотура подскажу, что ещё стоит посетить в Берлине, и мы расстанемся в модном райончике с множеством кафе, пивных и ресторанов, где вы легко сможете выбрать место на ваш вкус, чтобы быстро восстановить силы и приятно провести остаток дня.

В маршруте велотура:

  • Архитектурные шедевры Шинкеля, Штюлера и Шлютера эпохи Прусского королевства и уцелевшие постройки времен национал-социализма.
  • Место проведения первых Берлинских кинофестивалей во времена Холодной войны и театр, где борются за «Золотого медведя» сейчас.
  • Знаменитые Камни преткновения и другие мемориалы жертвам национал-социалистического режима.
  • Имперская Колонна победы, площадь Большая Звезда и Президентский дворец «Бельвю».
  • «Прыжок через Шпрее», «Дворцовый», «Орлиный» и другие знаменитые мосты Берлина.
  • Крупнейший музыкальный инструмент Европы с 68 колоколами и место, где заседал парламент нацисткой Германии.
  • Здание Бундестага, реконструированное сэром Норманом Фостером, впечатляющая современная архитектура Правительственного квартала и Главный вокзал Берлина в стиле Hi-Tech.
  • Официальный символ Берлина — Бранденбургские ворота и восстановленная часть бульвара Унтер ден Линден.
  • Современное творение значительнейших архитекторов мира — Потсдамская площадь и главная витрина Восточного Берлина — Фридрихштрассе.
  • Самый респектабельный торговый бульвар Запада — Курфюрстендамм и типичные улицы кайзеровской эпохи.
  • Одна из самых красивых площадей Германии — Жандарменмаркт — и не менее помпезная, но печально знаменитая «площадь сожжённых книг».
  • Вечно закрытый строительными лесами Музейный остров и восстановленный Берлинский королевский Дворец.
  • Популярный у туристов Хакешермаркт, знаменитый KaDeWe, руины Церкви Памяти, Новая синагога, Берлинский Кафедральный Собор и все, что стоит увидеть, но пешком не обойти.

Оптимальный формат экскурсии

Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на S-/U-Bahn (метро). Если вы пришли на место встречи без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идет дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.

Кому подойдёт экскурсия

Велолюбителям старше 18 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Вы должны уверенно управлять велосипедом, иметь навыки и опыт передвижения в условиях города.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Старт: на площади станции Виттенбергплатц (U-Bahnhof Wittenbergplatz). Финиш: на площади вокзала Хаккешер-Маркт (S-Bahnhof Hackescher Markt)
  • Общая длина маршрута: около 20 км. Больше 30 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 40/60
  • Формат велотура не предусматривает посещения музеев, храмов, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.
  • В зависимости от сезона, примерно на полпути предусмотрена короткая остановка с возможностью приобрести неалкогольные напитки навынос или воспользоваться питьевыми фонтанами

Дополнительные расходы

  • Шесть часов проката обходятся в среднем ≈ €8-12; сутки ≈ €15-25
  • Провоз одного велосипеда на метро — €2,50. В метро пользуйтесь лифтом и велосипедным вагоном

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€80
Студенты€60
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Wittenbergplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 941 туриста
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком.
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При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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Agata
Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но благодаря Игорю мое мнение полностью переменилось! Открыла для себя Берлин и ВЛЮБИЛАСЬ бесповоротно! Оказалось
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он такой разный, красивый, с кучей истории! Игорь просто дал ключ к городу! Захотелось даже прочитать какие-то книги с иллюстрациями про город.

Экскурсия очень долгая, но на велосипеде всего 14 км, чистой езды 1 час и 20 минут. Скорее тут велосипед нужен чтобы охватить сразу и много.

Сам Игорь роскошно эрудированный экскурсовод, знает все и даже больше. Четко поставленная речь и огромная база знаний не только прошлого, но и настоящего.

Очень советую экскурсию всем, кто не понимает Берлин и хочет наконец-то его раскрыть для себя!

Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но
Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но
Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но
Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но
Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но
Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но
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N
Спасибо большое Игорю за экскурсию и энтузиазм! Было супер информативно и интересно. Берлин очень красивый и разнообразный город и Игорь помогает это понять и раскрывает его со всех возможных сторон. Если у вас есть возможность посетить любую из экскурсий - обязательно сделайте это и вы точно не пожалеете!
Спасибо большое Игорю за экскурсию и энтузиазм! Было супер информативно и интересно. Берлин очень красивый и
Спасибо большое Игорю за экскурсию и энтузиазм! Было супер информативно и интересно. Берлин очень красивый и
Спасибо большое Игорю за экскурсию и энтузиазм! Было супер информативно и интересно. Берлин очень красивый и
Спасибо большое Игорю за экскурсию и энтузиазм! Было супер информативно и интересно. Берлин очень красивый и
Спасибо большое Игорю за экскурсию и энтузиазм! Было супер информативно и интересно. Берлин очень красивый и
Спасибо большое Игорю за экскурсию и энтузиазм! Было супер информативно и интересно. Берлин очень красивый и
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A
Здравствуйте! Нам с друзьями очень понравилась экскурсия «Два Берлина на велосипеде». Экскурсовод Игорь подробно и многослойно рассказал о Берлине, затронув геополитические, архитектурные, художественные и социальные аспекты. Было очень интересно знакомиться с Берлином на велосипеде, и поездка доставила огромное удовольствие… P.S. Замечание на будущее - в пятичасовой экскурсии желательно предусмотреть «технический перерыв» для личных нужд участников…
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв.
Как указано в описании, примерно на полпути, на месте съемок фильма «Кабаре» всем участникам было предложено купить
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напитки и воспользоваться туалетом в кафе, если необходимо. Поскольку все отказались, позже в Тиргартене на площади Большой звезды, я напомнил о возможности воспользоваться общественными туалетами в павильонах Шпеера. В конце маршрута в районе кафе и ресторанов я еще раз пояснил, что можно зайти в туалет в любом кафе. К сожалению, вы часто отходили, снимая фото или видео, возможно, не обратили на это внимания. Если же под «техническим перерывом» имеется ввиду что-то другое, то просто надо было сказать – я всегда стараюсь по возможности подстроиться под участников и удовлетворить разумные потребности, не важно будет ли это дополнительная остановка или ответы на вопросы, не имеющие непосредственного отношения к теме маршрута.
Будете в Берлине, с удовольствием покажу вам другие, не менее интересные его части.

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Н
Так как до этого в Берлине не были, то знали очень мало о достопремичательностях и секретах города. Благодаря этой экскурсии смогли увидеть в общих чертах, что из себя представляет город.
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Сама экскурсия является обзорной и не подразумевает детальный рассказ про каждое посещённое место, но вырисовывает общую картину города, после чего хочется узнать больше информации. Гид - хороший рассказчик и приятный собеседник, отвечал на всё наши любопытные вопросы. Маршрут выбран отличный, получается посетить много мест за столь короткий период времени. Экскурсия очень насыщенна информацией и подходит для тех, кто ещё не знаком с городом и его достопремичательностями

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Сергей
С энтузиазмом воспользовались предложением в очень сжатом, насыщенном, но абсолютно посильном для любого, формате познакомиться с Берлином на велосипеде. Спасибо гиду за пунктуальность, четкие инструкции и ценные рекомендации перед экскурсией!
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Знания Игоря по объему и подробностям поражают. Маршрут был построен гибко, удобно и без сбоев. Максимум полезной и интересной информации плюс хоть какая-то активность (велопрогулка). Любознательным предложу быть крайне бдительными. На любой, подчеркну, любой вопрос, Игорь отвечает настолько подробно и в деталях, что вас может унести вместе с ним на несколько драгоценных минут далеко от намеченной темы экскурсии). Благодарим Игоря за смелое предложение, по насыщенности и увлекательности, пожалуй, не имеющее альтернативы в Берлине на сегодня! Смело соглашайтесь и становитесь в очередь к нему!) Добавлю лишь, что инфраструктура города для передвижения на велосипеде крайне удобна и развита, но обладать навыками управления прокатным аппаратом все же важно)

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А
Были с подругой на экскурсии, которую проводил Игорь. Очень понравилось, Игорь любит Берлин и передал эту любовь нам. Показал основные достопримечательности, а также уголки, известные только местным (без велосипеда нам
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не удалось бы увидеть все это за столь ограниченное время). Оказался очень эрудированным человеком, смог ответить на все наши вопросы, даже те, которые не относились к сути экскурсии. Хотя экскурсия рассчитана на 5 часов, Игорь провел с нами целых 7, что нас приятно удивило и порадовало. Очень рекомендую эту экскурсию для тех кто хочет увидеть и изучить Берлин по максимуму и за 1 день.

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