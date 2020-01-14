31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Город со всех сторон

На западе города вы погрузитесь как в имперскую, так и в типичную современную жизнь берлинцев и побываете там, где большинство туристов на обзорных экскурсиях не останавливается. Я расскажу, как устроены изнутри знаменитые берлинские домовладения альтбау и их внутренние дворики. Покажу одно из самых толерантных и безопасных мест Европы, где Марлен Дитрих впервые появилась в брючном костюме. В историческом центре Берлина на востоке я познакомлю вас с классической «парадной» столицей Германии. В конце велотура подскажу, что еще стоит посетить в Берлине, и мы расстанемся в модном райончике с множеством кафе, пивных и ресторанов, где вы легко сможете выбрать место на ваш вкус, чтобы быстро восстановить силы и приятно провести остаток дня.

Бонус: если у вас возникнет желание и позволит время, я с удовольствием, как дополнение к велотуру, покажу Николай-квартал и другие обломки средневекового Берлина.

В нашем маршруте:

Архитектурные шедевры Шинкеля, Штюлера и Шлютера эпохи Прусского королевства и уцелевшие постройки времен национал-социализма.

Место проведения первых Берлинских кинофестивалей во времена Холодной войны и театр, где борются за «Золотого медведя» сейчас.

Знаменитые Камни преткновения и другие мемориалы жертвам национал-социалистического режима.

и другие мемориалы жертвам национал-социалистического режима. Имперская Колонна победы, площадь Большая Звезда и Президентский дворец «Бельвю» .

. «Прыжок через Шпрее», «Дворцовый», «Орлиный» и другие знаменитые мосты Берлина.

Крупнейший музыкальный инструмент Европы с 68 колоколами и место, где заседал парламент нацисткой Германии.

Здание Бундестага , реконструированное сэром Норманом Фостером, впечатляющая современная архитектура Правительственного квартала и Главный вокзал Берлина в стиле Hi-Tech.

, реконструированное сэром Норманом Фостером, впечатляющая современная архитектура Правительственного квартала и в стиле Hi-Tech. Официальный символ Берлина — Бранденбургские ворота и парадная часть бульвара Унтер ден Линден .

и парадная часть . Современное творение значительнейших архитекторов мира — Потсдамская площадь и главная витрина Восточного Берлина — Фридрихштрассе .

и главная витрина Восточного Берлина — . Самый респектабельный торговый бульвар Запада — Курфюрстендамм со спрятанными от глаз туристов птичьими клетками.

со спрятанными от глаз туристов птичьими клетками. Одна из самых красивых площадей Германии — Жандарменмаркт — и не менее помпезная, но печально знаменитая «площадь сожжённых книг».

— и не менее помпезная, но печально знаменитая «площадь сожжённых книг». Никогда не спящий Хакешермаркт и его популярный лабиринт из восьми внутренних дворов.

и его популярный лабиринт из восьми внутренних дворов. Вечно закрытый строительными лесами Музейный остров и восстановленный Берлинский королевский Дворец.

и восстановленный Берлинский королевский Дворец. Самый знаменитый магазин Германии KaDeWe, руины церкви Поминовения императора Вильгельма, Новая синагога, Берлинский Кафедральный Собор и все, что стоит увидеть, но пешком не обойти.

Оптимальный формат экскурсии

Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно больше, чем средне подготовленный пешеход способен обойти. Вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но и открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: примерно 50% прогулки — короткие паузы для ознакомления с достопримечательностями. Я проведу вас оптимальным путем и покажу все самое интересное. С удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат взять велосипед на прокат в самом отеле или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, всегда есть возможность воспользоваться разбросанными по Берлину т.н. мобильными байками. Наиболее распространенные варианты — это Donkey и Lidl Bike, но есть и много других, в т.ч. мобильные электробайки JUMP и Lime-E..

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции, но если возникнут какие-то сложности или ни один из вариантов вам не подходит, я с удовольствием постараюсь помочь арендовать велосипед недалеко от места встречи: на это уйдет примерно 30 минут от времени велопрогулки.

В среднем 6 часов проката обходятся примерно в 6-8 EUR; сутки — 12-16 EUR (не входит в стоимость велопрогулки). Если вы приезжаете на место встречи без велосипеда, обычно есть возможность найти велосипед через мобильное приложение непосредственно где-то рядом. В этом случае, пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велопрогулки.

Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Летом желательны солнцезащитные очки и кепка. В холодное время года шапка, шарф и перчатки обязательны!

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой, если выпадает снег — расстраиваться не стоит! Экскурсия состоится обязательно в разумно сокращенном пешем формате.