31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Путешественники смогут насладиться архитектурными шедеврами, узнать о жизни берлинцев и посетить знаковые места, которые оставили след в истории. В завершение экскурсии вас ждёт отдых в одном из модных районов с множеством кафе и ресторанов
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Уникальный велотур по Берлину
- 🏛 Архитектурные шедевры и история
- 🌆 Контрасты Западного и Восточного Берлина
- 🍽 Завершение в модном районе с кафе
- 📚 Погружение в культуру и быт берлинцев
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Бранденбургские ворота
- Музейный остров
- Потсдамская площадь
- Курфюрстендамм
- Жандарменмаркт
- Фридрихштрассе
- Здание Бундестага
Описание экскурсии
Город со всех сторон
На западе города вы погрузитесь как в имперскую, так и в типичную современную жизнь берлинцев и побываете там, где большинство туристов на обзорных экскурсиях не останавливается. Я расскажу, как устроены изнутри знаменитые берлинские домовладения альтбау и их внутренние дворики. Покажу одно из самых толерантных и безопасных мест Европы, где Марлен Дитрих впервые появилась в брючном костюме.
Вы посетите последний берлинский адрес Томаса Манна и старинные улицы, где жили мировые знаменитости во время Холодной войны. В историческом центре на востоке я познакомлю вас с восстановленной «парадной» столицей Германии и современными кварталами нового Берлина.
По полученным впечатлениям вы сможете составить собственное мнение о сходстве и отличиях бывших Западного и Восточного секторов, и о том, насколько действительно объединился Берлин спустя уже несколько десятилетий после падения стены.
В конце велотура подскажу, что ещё стоит посетить в Берлине, и мы расстанемся в модном райончике с множеством кафе, пивных и ресторанов, где вы легко сможете выбрать место на ваш вкус, чтобы быстро восстановить силы и приятно провести остаток дня.
В маршруте велотура:
- Архитектурные шедевры Шинкеля, Штюлера и Шлютера эпохи Прусского королевства и уцелевшие постройки времен национал-социализма.
- Место проведения первых Берлинских кинофестивалей во времена Холодной войны и театр, где борются за «Золотого медведя» сейчас.
- Знаменитые Камни преткновения и другие мемориалы жертвам национал-социалистического режима.
- Имперская Колонна победы, площадь Большая Звезда и Президентский дворец «Бельвю».
- «Прыжок через Шпрее», «Дворцовый», «Орлиный» и другие знаменитые мосты Берлина.
- Крупнейший музыкальный инструмент Европы с 68 колоколами и место, где заседал парламент нацисткой Германии.
- Здание Бундестага, реконструированное сэром Норманом Фостером, впечатляющая современная архитектура Правительственного квартала и Главный вокзал Берлина в стиле Hi-Tech.
- Официальный символ Берлина — Бранденбургские ворота и восстановленная часть бульвара Унтер ден Линден.
- Современное творение значительнейших архитекторов мира — Потсдамская площадь и главная витрина Восточного Берлина — Фридрихштрассе.
- Самый респектабельный торговый бульвар Запада — Курфюрстендамм и типичные улицы кайзеровской эпохи.
- Одна из самых красивых площадей Германии — Жандарменмаркт — и не менее помпезная, но печально знаменитая «площадь сожжённых книг».
- Вечно закрытый строительными лесами Музейный остров и восстановленный Берлинский королевский Дворец.
- Популярный у туристов Хакешермаркт, знаменитый KaDeWe, руины Церкви Памяти, Новая синагога, Берлинский Кафедральный Собор и все, что стоит увидеть, но пешком не обойти.
Оптимальный формат экскурсии
Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.
Прокат велосипеда
В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на S-/U-Bahn (метро). Если вы пришли на место встречи без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).
Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.
Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идет дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.
Кому подойдёт экскурсия
Велолюбителям старше 18 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Вы должны уверенно управлять велосипедом, иметь навыки и опыт передвижения в условиях города.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Старт: на площади станции Виттенбергплатц (U-Bahnhof Wittenbergplatz). Финиш: на площади вокзала Хаккешер-Маркт (S-Bahnhof Hackescher Markt)
- Общая длина маршрута: около 20 км. Больше 30 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 40/60
- Формат велотура не предусматривает посещения музеев, храмов, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.
- В зависимости от сезона, примерно на полпути предусмотрена короткая остановка с возможностью приобрести неалкогольные напитки навынос или воспользоваться питьевыми фонтанами
Дополнительные расходы
- Шесть часов проката обходятся в среднем ≈ €8-12; сутки ≈ €15-25
- Провоз одного велосипеда на метро — €2,50. В метро пользуйтесь лифтом и велосипедным вагоном
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
|Студенты
|€60
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Как указано в описании, примерно на полпути, на месте съемок фильма «Кабаре» всем участникам было предложено купить