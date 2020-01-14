31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина

Игорь
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Игорь – ваш гид
Уже несколько десятилетий Берлин — самый быстроразвивающийся город Европы.

Путеводители не успевают за изменением списка достопримечательностей, а берлинцы и путешественники – за тенденциями.

Приглашаю прокатиться по узнаваемым, никогда не устаревающим местам и заглянуть в переулки, которых вы не найдете в справочниках для туристов.

Стена, разделявшая город, разрушена, но Западный и Восточный Берлин продолжают конкурировать.

Вы увидите все самое впечатляющее в двух центрах и соберете незабываемую коллекцию впечатлений!
От
€130
78 за экскурсию
скидка40%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На велосипеде
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Встреча на площади Виттенбергплатц
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У этой экскурсии31 отзыв
4.68
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде

Что вас ожидает

Город со всех сторон
На западе города вы погрузитесь как в имперскую, так и в типичную современную жизнь берлинцев и побываете там, где большинство туристов на обзорных экскурсиях не останавливается. Я расскажу, как устроены изнутри знаменитые берлинские домовладения альтбау и их внутренние дворики. Покажу одно из самых толерантных и безопасных мест Европы, где Марлен Дитрих впервые появилась в брючном костюме. В историческом центре Берлина на востоке я познакомлю вас с классической «парадной» столицей Германии. В конце велотура подскажу, что еще стоит посетить в Берлине, и мы расстанемся в модном райончике с множеством кафе, пивных и ресторанов, где вы легко сможете выбрать место на ваш вкус, чтобы быстро восстановить силы и приятно провести остаток дня.

Бонус: если у вас возникнет желание и позволит время, я с удовольствием, как дополнение к велотуру, покажу Николай-квартал и другие обломки средневекового Берлина.

В нашем маршруте:

  • Архитектурные шедевры Шинкеля, Штюлера и Шлютера эпохи Прусского королевства и уцелевшие постройки времен национал-социализма.
  • Место проведения первых Берлинских кинофестивалей во времена Холодной войны и театр, где борются за «Золотого медведя» сейчас.
  • Знаменитые Камни преткновения и другие мемориалы жертвам национал-социалистического режима.
  • Имперская Колонна победы, площадь Большая Звезда и Президентский дворец «Бельвю».
  • «Прыжок через Шпрее», «Дворцовый», «Орлиный» и другие знаменитые мосты Берлина.
  • Крупнейший музыкальный инструмент Европы с 68 колоколами и место, где заседал парламент нацисткой Германии.
  • Здание Бундестага, реконструированное сэром Норманом Фостером, впечатляющая современная архитектура Правительственного квартала и Главный вокзал Берлина в стиле Hi-Tech.
  • Официальный символ Берлина — Бранденбургские ворота и парадная часть бульвара Унтер ден Линден.
  • Современное творение значительнейших архитекторов мира — Потсдамская площадь и главная витрина Восточного Берлина — Фридрихштрассе.
  • Самый респектабельный торговый бульвар Запада — Курфюрстендамм со спрятанными от глаз туристов птичьими клетками.
  • Одна из самых красивых площадей Германии — Жандарменмаркт — и не менее помпезная, но печально знаменитая «площадь сожжённых книг».
  • Никогда не спящий Хакешермаркт и его популярный лабиринт из восьми внутренних дворов.
  • Вечно закрытый строительными лесами Музейный остров и восстановленный Берлинский королевский Дворец.
  • Самый знаменитый магазин Германии KaDeWe, руины церкви Поминовения императора Вильгельма, Новая синагога, Берлинский Кафедральный Собор и все, что стоит увидеть, но пешком не обойти.

Оптимальный формат экскурсии
Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно больше, чем средне подготовленный пешеход способен обойти. Вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но и открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: примерно 50% прогулки — короткие паузы для ознакомления с достопримечательностями. Я проведу вас оптимальным путем и покажу все самое интересное. С удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат взять велосипед на прокат в самом отеле или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, всегда есть возможность воспользоваться разбросанными по Берлину т.н. мобильными байками. Наиболее распространенные варианты — это Donkey и Lidl Bike, но есть и много других, в т.ч. мобильные электробайки JUMP и Lime-E..

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции, но если возникнут какие-то сложности или ни один из вариантов вам не подходит, я с удовольствием постараюсь помочь арендовать велосипед недалеко от места встречи: на это уйдет примерно 30 минут от времени велопрогулки.

В среднем 6 часов проката обходятся примерно в 6-8 EUR; сутки — 12-16 EUR (не входит в стоимость велопрогулки). Если вы приезжаете на место встречи без велосипеда, обычно есть возможность найти велосипед через мобильное приложение непосредственно где-то рядом. В этом случае, пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велопрогулки.

Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Летом желательны солнцезащитные очки и кепка. В холодное время года шапка, шарф и перчатки обязательны!

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой, если выпадает снег — расстраиваться не стоит! Экскурсия состоится обязательно в разумно сокращенном пешем формате.

Организационные детали

  • Старт: на площади станции Виттенбергплатц (U-Bahnhof Wittenbergplatz). Финиш: на площади вокзала Хаккешер-Маркт (S-Bahnhof Hackescher Markt).
  • Общая длина маршрута: 20 км. Около 28 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 50/50.
  • Для участников старше 16 лет
  • От вас требуется умение передвигаться на велосипеде и средняя подготовка
  • Пожалуйста, будьте готовы к легким аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям от увиденного. Если вы давно не садились в седло, на утро после поездки может чувствоваться небольшая усталость в ногах.
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде
«Два Берлина» на велосипеде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Виттенбергплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком. При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 января 2020
Лучшая экскурсия, которая когда-либо у нас была. Объем и разнообразие информации, которую валил на нас Игорь, были на высоте. Экскурсия в итоге продлилась 6 часов вместо 5, и даже при этом, уже прощаясь, Игорь не переставал рассказывать интересные факты и давал рекомендации по дальнейшему изучению Берлина.
Рекомендую как обязательное мероприятие в первый день отдыха в городе.
12 ноября 2019
С энтузиазмом воспользовались предложением в очень сжатом, насыщенном, но абсолютно посильном для любого, формате познакомиться с Берлином на велосипеде. Спасибо гиду за пунктуальность, четкие инструкции и ценные рекомендации перед экскурсией! Знания Игоря по объему и подробностям поражают. Маршрут был построен гибко, удобно и без сбоев. Максимум полезной и интересной информации плюс хоть какая-то активность (велопрогулка). Любознательным предложу быть крайне бдительными. На любой, подчеркну, любой вопрос, Игорь отвечает настолько подробно и в деталях, что вас может унести вместе с ним на несколько драгоценных минут далеко от намеченной темы экскурсии). Благодарим Игоря за смелое предложение, по насыщенности и увлекательности, пожалуй, не имеющее альтернативы в Берлине на сегодня! Смело соглашайтесь и становитесь в очередь к нему!) Добавлю лишь, что инфраструктура города для передвижения на велосипеде крайне удобна и развита, но обладать навыками управления прокатным аппаратом все же важно)
Александр
25 октября 2019
Были вместе с женой 14 октября 2019. Игорь ОЧЕНЬ эрудированный гид - своими знаниями и рассказами реально мотивирует погружаться в тему, читать и узнавать новое. Несмотря на то, что экскурсия достаточно длительная и в физическом плане людям неподготовленным может быть непросто), но столько узнать и посмотреть за 1 день - это того стоит.
Нам понравилось.
17 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. День пролетел, как один час. Так бы и слушали Игоря дальше. Передвижение на велосипеде абсолютно не утомительно, так как очень грамотно составлен маршрут и есть возможность отдохнуть на остановках. Экскурсовод- истинный фанат своего дела, выкладывается на 100%. Отлично разбирается в искусстве, архитектуре и истории. Академическая информация умело разбавляется милыми историями из жизни обычный людей. Проехав этот экскурсионный маршрут, мы влюбились в Берлин. Спасибо большое экскурсоводу.
10 октября 2019
Экскурсия прошла на «ура»! Мне и моему мужу очень понравилось, без этой экскурсии хоть немого понять Берлин было бы не возможно. Информации много, на «переваривание» у нас ушло еще два дня- обсуждали, спорили, вникали в детали...
Рекомендую Игоря как замечательного гида, который любит свое дело)
26 сентября 2019
Отличная экскурсия, гид в самых мельчайших подробностях рассказал про особо интересующие районы и события, происходившие в этих районах. Сам маршрут - очень хороший для тех, кто первый раз в Берлине и хочет понять, в какой из районов стоит углубиться. Благо, Игорь в подробностях расскажет, куда в выбранном районе можно сходить и ято посотреть.

Также, отдельное спасибо за рекомендацию ресторанов ;)
23 сентября 2019
Игорь - гид, который знает очень много и готов с вами работать до победного конца, но только по своему маршруту и по тем правилам, которые у него внутри сформировались. К счастью или сожалению, это нужно не всем -некоторым туристам, таким как я, хотелось бы смотреть все в два раза быстрее, делать без скандалов паузы на туалет или кофе если "приспичит". Наша экскурсия вместо 5 часов длилась 7 часов - что говорит о том, что гид Игорь, даже если у него туристы очень медленно катаются на велосипеде - готов маршрут до конца показать и рассказать все, что знает. Но повторюсь, я несколько раз говорила, что мне это не нужно - мне важнее меньше слушать и больше ехать. Гид этого не слышал, вступал в конфликт с клиентом, навязывал свое видение экскурсии - возможно, имеет право, даже если экскурсия частная. Мне точно такое не подходит. На будущее буду уточнять у гидов - насколько они гибкие и готовы слышать что нужно их клиенту.
Такой урок вынесла из этой экскурсии.
Моя рекомендация - уточняйте у Игоря подробно
13 сентября 2019
Впервые были в Берлине, на знакомство с городом было всего три дня, соответственно стояла задача, увидеть и услышать, как можно больше. На Игоря попали случайно, без рекомендаций. Нам очень понравилось содержание экскурсии, подача информации, много интересного, не было заученных фраз из учебников или путеводителей. Игорь показался разносторонней личностью, было интересно его слушать и не скучно. Готовьтесь к быстрым переездам между точками остановки)
10 сентября 2019
Были с подругой на экскурсии, которую проводил Игорь. Очень понравилось, Игорь любит Берлин и передал эту любовь нам. Показал основные достопримечательности, а также уголки, известные только местным (без велосипеда нам не удалось бы увидеть все это за столь ограниченное время). Оказался очень эрудированным человеком, смог ответить на все наши вопросы, даже те, которые не относились к сути экскурсии. Хотя экскурсия рассчитана на 5 часов, Игорь провел с нами целых 7, что нас приятно удивило и порадовало. Очень рекомендую эту экскурсию для тех кто хочет увидеть и изучить Берлин по максимуму и за 1 день.
3 сентября 2019
Интересная экскурсия. Много и все сразу. Советую!
Ещё 21 отзыв

Игорь проводит ещё 3 экскурсии

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