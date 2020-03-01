Alexander проводит ещё 1 экскурсию

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Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом

Alexander
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Alexander – представитель гидов
«Дорогами Бисмарка» — вторая из трех экскурсий, которые мы проводим в мини-группах каждый день, продолжение вашего знакомства с Берлином.

За 2 часа вы увидите знаковые достопримечательности города и узнаете, как он за один век пережил революцию, нацизм, войну, разделение стеной и радостное объединение.
18 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча от Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
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Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка

Что вас ожидает

Самые громкие истории и ключевые места Берлина
Берлин прославили драматичные события 20 века, когда революция привела его к нацизму, поражение в войне — к разделению Берлинской стеной, а объединение вернуло статус столицы Германии. Следы этих времен и поведут нас по дорогам Бисмарка.

Мы начнём возле Чек-Пойнт-Чарли, который был главным пропускным пунктом между Восточным и Западным Берлином. Сегодня здесь толпы туристов, знаменитые достопримечательности и… кусочек тропического пляжа. Откуда? Расскажу на экскурсии.
Что будет дальше:

  • Музей Трабанта, легендарного автомобиля ГДР. Мы поговорим об истории этих маленьких ярких машин, которые сегодня приводят путешественников в восторг. После экскурсии вы сможете посидеть внутри или даже покататься на них. А пока нас ждет Берлинская стена.
  • Топография Террора: здесь наш путь пройдёт вдоль уцелевшего фрагмента Берлинской стены. Вы дотронетесь до неё и сделаете фотографии. Осмотрите подвалы Гестапо, превратившиеся в выставку, и здание Министерства Авиации Третьего Рейха, образец архитектуры нацизма.
  • Сони-Центр продемонстрирует вам великолепие современной архитектуры Берлина. Вы пройдете по «Дороге звёзд» Берлинского кинофестиваля и рассмотрите знаменитый красивый купол. А еще мы покажем, где лучше выпить кофе или свежесваренного пива.
  • Улица Эбертштрассе проведёт нас вдоль границ правительственного квартала Третьего Рейха, где находились Рейхсканцелярия Гитлера и вилла Геббельса. Вы осмотрите мемориал жертвам Холокоста и полюбуетесь прекрасным парком Тиргартен.
  • Бранденбургские Ворота, главный символ города, и соседняя многолюдная Парижская площадь с ее свободной и весёлой атмосферой.
  • Рейхстаг: берлинский «бренд» хранит много загадок и тайн, которые вы раскроете. А еще узнаете, что это вовсе не старинное здание, его построил уже почти в 20 веке Отто фон Бисмарк, герой нашего маршрута. Здесь он и стоял когда-то, отлитый из бронзы. Здесь же и закончится наша прогулка.

Инструкции к Берлину
Наши экскурсии не дадут вам скучать, мы не засыпем вас неизвестными именами и датами. А еще мы с радостью отвечаем на вопросы и даем полезные советы — например, куда стоит сходить берлинским вечером.

Эта прогулка — вторая из нашего цикла, продолжение обзорной экскурсии «Дорогами Фридриха», поэтому их удобно заказывать вместе. После «Бисмарка» приглашаем вас на третью прогулку — «Дорогами Вильгельма». Она познакомит вас с центром Западного Берлина. Начало через 50 минут после окончания «Дорогами Бисмарка».

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, без осмотра достопримечательностей внутри и дополнительных расходов
  • Экскурсия заканчивается около Рейхстага
  • Карту маршрута можно посмотреть в фотографиях к экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка

Экскурсия проводится ежедневно в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура от Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Alexander
Alexander
Мы сплоченная команда профессиональных берлинских гидов с большим опытом работы. Каждый из нас давно и успешно проводит индивидуальные экскурсии. Но мы знаем, что не все путешественники могут себе их позволить, поэтому создали общий проект — ежедневно проводим бюджетные прогулки. Теперь вы можете за 18 евро взять экскурсию по Берлину с лучшими гидами нашего города. Приходите к нам! Мы вас не разочаруем. :-)
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