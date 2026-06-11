Alexander проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы Берлин оживает, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно гулять, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия все еще возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным осадкам.

Экскурсия «Дорогами Бисмарка» - это возможность увидеть Берлин с новой стороны. За два часа участники пройдут по местам, которые стали свидетелями ключевых событий 20 века. Начав с Чек-Пойнт-Чарли, группа посетит Музей Трабанта, пройдет вдоль Берлинской стены и завершит прогулку у Рейхстага. Это идеальный способ узнать больше о городе и его истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Самые громкие истории и ключевые места Берлина

Берлин прославили драматичные события 20 века, когда революция привела его к нацизму, поражение в войне — к разделению Берлинской стеной, а объединение вернуло статус столицы Германии. Следы этих времен и поведут нас по дорогам Бисмарка.

Мы начнём возле Чек-Пойнт-Чарли, который был главным пропускным пунктом между Восточным и Западным Берлином. Сегодня здесь толпы туристов, знаменитые достопримечательности и… кусочек тропического пляжа. Откуда? Расскажу на экскурсии.

Что будет дальше:

Музей Трабанта , легендарного автомобиля ГДР. Мы поговорим об истории этих маленьких ярких машин, которые сегодня приводят путешественников в восторг. После экскурсии вы сможете посидеть внутри или даже покататься на них. А пока нас ждет Берлинская стена.

, легендарного автомобиля ГДР. Мы поговорим об истории этих маленьких ярких машин, которые сегодня приводят путешественников в восторг. После экскурсии вы сможете посидеть внутри или даже покататься на них. А пока нас ждет Берлинская стена. Топография Террора : здесь наш путь пройдёт вдоль уцелевшего фрагмента Берлинской стены. Вы дотронетесь до неё и сделаете фотографии. Осмотрите подвалы Гестапо, превратившиеся в выставку, и здание Министерства Авиации Третьего Рейха, образец архитектуры нацизма.

: здесь наш путь пройдёт вдоль уцелевшего фрагмента Берлинской стены. Вы дотронетесь до неё и сделаете фотографии. Осмотрите подвалы Гестапо, превратившиеся в выставку, и здание Министерства Авиации Третьего Рейха, образец архитектуры нацизма. Сони-Центр продемонстрирует вам великолепие современной архитектуры Берлина. Вы пройдете по «Дороге звёзд» Берлинского кинофестиваля и рассмотрите знаменитый красивый купол. А еще мы покажем, где лучше выпить кофе или свежесваренного пива.

продемонстрирует вам великолепие современной архитектуры Берлина. Вы пройдете по «Дороге звёзд» Берлинского кинофестиваля и рассмотрите знаменитый красивый купол. А еще мы покажем, где лучше выпить кофе или свежесваренного пива. Улица Эбертштрассе проведёт нас вдоль границ правительственного квартала Третьего Рейха, где находились Рейхсканцелярия Гитлера и вилла Геббельса. Вы осмотрите мемориал жертвам Холокоста и полюбуетесь прекрасным парком Тиргартен.

проведёт нас вдоль границ правительственного квартала Третьего Рейха, где находились Рейхсканцелярия Гитлера и вилла Геббельса. Вы осмотрите мемориал жертвам Холокоста и полюбуетесь прекрасным парком Тиргартен. Бранденбургские Ворота , главный символ города, и соседняя многолюдная Парижская площадь с ее свободной и весёлой атмосферой.

, главный символ города, и соседняя многолюдная Парижская площадь с ее свободной и весёлой атмосферой. Рейхстаг: берлинский «бренд» хранит много загадок и тайн, которые вы раскроете. А еще узнаете, что это вовсе не старинное здание, его построил уже почти в 20 веке Отто фон Бисмарк, герой нашего маршрута. Здесь он и стоял когда-то, отлитый из бронзы. Здесь же и закончится наша прогулка.

Инструкции к Берлину

Наши экскурсии не дадут вам скучать, мы не засыпем вас неизвестными именами и датами. А еще мы с радостью отвечаем на вопросы и даем полезные советы — например, куда стоит сходить берлинским вечером.

Эта прогулка — вторая из нашего цикла, продолжение обзорной экскурсии «Дорогами Фридриха», поэтому их удобно заказывать вместе. После «Бисмарка» приглашаем вас на третью прогулку — «Дорогами Вильгельма». Она познакомит вас с центром Западного Берлина. Начало через 50 минут после окончания «Дорогами Бисмарка».

Организационные детали