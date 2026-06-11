Alexander проводит ещё 1 экскурсию

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Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка

Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Экскурсия «Дорогами Бисмарка» - это возможность увидеть Берлин с новой стороны. За два часа участники пройдут по местам, которые стали свидетелями ключевых событий 20 века.

Начав с Чек-Пойнт-Чарли, группа посетит Музей Трабанта, пройдет вдоль Берлинской стены и завершит прогулку у Рейхстага. Это идеальный способ узнать больше о городе и его истории
5
93 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🕰️ Погружение в историю 20 века
  • 🎭 Узнать о культуре и архитектуре

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы Берлин оживает, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно гулять, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия все еще возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка

Что можно увидеть

  • Чек-Пойнт-Чарли
  • Музей Трабанта
  • Берлинская стена
  • Топография Террора
  • Сони-Центр
  • Улица Эбертштрассе
  • Бранденбургские Ворота
  • Рейхстаг

Описание экскурсии

Самые громкие истории и ключевые места Берлина

Берлин прославили драматичные события 20 века, когда революция привела его к нацизму, поражение в войне — к разделению Берлинской стеной, а объединение вернуло статус столицы Германии. Следы этих времен и поведут нас по дорогам Бисмарка.

Мы начнём возле Чек-Пойнт-Чарли, который был главным пропускным пунктом между Восточным и Западным Берлином. Сегодня здесь толпы туристов, знаменитые достопримечательности и… кусочек тропического пляжа. Откуда? Расскажу на экскурсии.
Что будет дальше:

  • Музей Трабанта, легендарного автомобиля ГДР. Мы поговорим об истории этих маленьких ярких машин, которые сегодня приводят путешественников в восторг. После экскурсии вы сможете посидеть внутри или даже покататься на них. А пока нас ждет Берлинская стена.
  • Топография Террора: здесь наш путь пройдёт вдоль уцелевшего фрагмента Берлинской стены. Вы дотронетесь до неё и сделаете фотографии. Осмотрите подвалы Гестапо, превратившиеся в выставку, и здание Министерства Авиации Третьего Рейха, образец архитектуры нацизма.
  • Сони-Центр продемонстрирует вам великолепие современной архитектуры Берлина. Вы пройдете по «Дороге звёзд» Берлинского кинофестиваля и рассмотрите знаменитый красивый купол. А еще мы покажем, где лучше выпить кофе или свежесваренного пива.
  • Улица Эбертштрассе проведёт нас вдоль границ правительственного квартала Третьего Рейха, где находились Рейхсканцелярия Гитлера и вилла Геббельса. Вы осмотрите мемориал жертвам Холокоста и полюбуетесь прекрасным парком Тиргартен.
  • Бранденбургские Ворота, главный символ города, и соседняя многолюдная Парижская площадь с ее свободной и весёлой атмосферой.
  • Рейхстаг: берлинский «бренд» хранит много загадок и тайн, которые вы раскроете. А еще узнаете, что это вовсе не старинное здание, его построил уже почти в 20 веке Отто фон Бисмарк, герой нашего маршрута. Здесь он и стоял когда-то, отлитый из бронзы. Здесь же и закончится наша прогулка.

Инструкции к Берлину

Наши экскурсии не дадут вам скучать, мы не засыпем вас неизвестными именами и датами. А еще мы с радостью отвечаем на вопросы и даем полезные советы — например, куда стоит сходить берлинским вечером.

Эта прогулка — вторая из нашего цикла, продолжение обзорной экскурсии «Дорогами Фридриха», поэтому их удобно заказывать вместе. После «Бисмарка» приглашаем вас на третью прогулку — «Дорогами Вильгельма». Она познакомит вас с центром Западного Берлина. Начало через 50 минут после окончания «Дорогами Бисмарка».

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, без осмотра достопримечательностей внутри и дополнительных расходов
  • Экскурсия заканчивается около Рейхстага
  • Карту маршрута можно посмотреть в фотографиях к экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

ежедневно в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 10 летБесплатно
Стандартный билет€29
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 853 туристов
Мы - команда профессиональных берлинских гидов. Каждый из нас успешно проводит свои индивидуальные экскурсии. Однако, понимая, что не все могут позволить себе взять индивидуального гида, мы создали этот проект — групповые бюджетные прогулки по Берлину. Теперь вы можете пройти экскурсию по Берлину с одним из лучших гидов по вполне доступной цене. Приходите к нам! Мы вас не разочаруем:-)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
92
4
3
2
1
1
Ольга
Хотим выразить благодарность гиду Наталье за замечательную экскурсию "Дорогами Бисмарка".
Тема разделённой Германии, жизни в Восточном и Западном Берлине и последствий Второй мировой войны - все что рассказала нам Наталья, оказалась
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невероятно интересно. Наталья рассказала истории людей, исторические факты, провела по местам, гда все это происходило. После экскурсии с Натальей, мы стали гораздо лучше понимать характер этого города, его сложную судьбу и то, как трагедия войны продолжает влйять на его настоящее. Мы не заметили, как прошло время: Наталья с готовностью отвечала на все наши вопросы, посоветовала ресторан с традиционной немецкой кухней, посоветовала Беер Гартен. Также дала рекомендации что и в каком порядке посетить в Берлине.
С нами была девочка - подросток: ей тоже было интересно то как рассказывает Наталья - Наталья также немного адаптировала для нее изложение историчжских факров.
После экскурсии с Натальей мы ощутили эмоциональный подьем и желание пойти с ней на экскурсию снова. Однозначно, рекомендуем!

Хотим выразить благодарность гиду Наталье за замечательную экскурсию "Дорогами Бисмарка".
Хотим выразить благодарность гиду Наталье за замечательную экскурсию "Дорогами Бисмарка".
Александр
Александр
Ответ организатора:
Добрый день, Ольга! Большое спасибо за ваш прекрасный отзыв. Нам очень приятно!
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Иван
Экскурсовод Дмитрий мастер своего дела! Показал и рассказал все, я просто в восторге! Спасибо огромное.
Экскурсия содержательная, с фотографиями из прошлого.
Экскурсовод Дмитрий мастер своего дела! Показал и рассказал все, я просто в восторге! Спасибо огромное.
Экскурсовод Дмитрий мастер своего дела! Показал и рассказал все, я просто в восторге! Спасибо огромное.
Экскурсовод Дмитрий мастер своего дела! Показал и рассказал все, я просто в восторге! Спасибо огромное.
Экскурсовод Дмитрий мастер своего дела! Показал и рассказал все, я просто в восторге! Спасибо огромное.
Экскурсовод Дмитрий мастер своего дела! Показал и рассказал все, я просто в восторге! Спасибо огромное.
Экскурсовод Дмитрий мастер своего дела! Показал и рассказал все, я просто в восторге! Спасибо огромное.
Экскурсовод Дмитрий мастер своего дела! Показал и рассказал все, я просто в восторге! Спасибо огромное.
Экскурсовод Дмитрий мастер своего дела! Показал и рассказал все, я просто в восторге! Спасибо огромное.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте, Иван! Очень благодарны вам за ваш отзыв! Рады, что вы остались довольны.
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Юлия
Я была на экскурсии с двумя детьми 10 и 15 лет. С утра мы сходили на другую экскурсию от этого же агентства по музейному острову, и после быстрого обеда пошли
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слушать про эпоху Бисмарка и Гитлера. Поначалу дети потерялись в обилии информации, так как, к сожалению, многие исторические личности и факты им были неизвестны. Но уже через какое-то время логика событий стала выстраиваться в их головах, и они начали задавать вопросы, отвечать на вопросы и проявлять все больший интерес к страшным страницам истории. Экскурсию нам проводила Нелли. Однозначно рекомендую, время точно будет проведено с пользой, и за минимальный промежуток получите максимум информации, причем именно той, которая будет вам интересна!

Александр
Александр
Ответ организатора:
Юлия, большое спасибо за ваш отзыв!
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Катя
Прекрасная экскурсия! Александр провёл нас по местам, связанным с Бисмарком и открыл Берлин совершенно с другой стороны. Особенно понравилось, как умело связывались события XIX-XX веков с современным городом, показывал, что осталось от той эпохи, а что было перестроено или утрачено. Чувствовался настоящий интерес к теме и глубокое знание материала.
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Р
Спасибо большое Дмитрию за отлично проведённое время, интересный рассказ и хорошую экскурсию. Даже для нас, не первый раз гуляющих по Берлину, было много интересного и нового, а для дочери, ради которой мы пошли на экскурсию, многие факты, события и даты встали на свои места именно благодаря структурированному рассказу и понятному изложению фактов. Очень рекомендуем
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Т
Отличная экскурсия, очень рекомендую!
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