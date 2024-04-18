Гастрономические экскурсии Берлина

Найдено 6 экскурсий в категории «Гастрономические» в Берлине на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пивной тур в Берлине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Пивной тур в Берлине
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Начало: Станции метро: Gleisdreieck
«Дегустация пива в стоимость тура не входит»
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
147 за всё до 2 чел.
Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
«Вы побываете на ярмарке уличной еды и увидите, как повара готовят все, начиная от сочных биф-бургеров, заканчивая нежнейшим мороженым»
Расписание: каждый четверг с 16
13 июня в 16:00
20 июня в 16:00
105 за всё до 10 чел.
Берлин со вкусом кофе и шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Сладкое путешествие по лучшим кондитерским города и знакомство с вкусными традициями берлинцев
«Приготовьтесь попробовать лучший берлинский кофе и раскрыть секреты его идеальной обжарки в старинной кофейне, отведать крафтовый шоколад и отдать должное гастрономическим произведениям искусства — берлинским пирожным»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
215 за всё до 5 чел.
Пивной тур по Берлину
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Пивной тур по Берлину
Начало: Станция U8 - Gusundbrunnen
«Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst»
Расписание: по пятницам в 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
120 за человека
Сладкий Берлин
Индивидуальная
3 часа
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
«Вас ждут гастрономические истории и легенды о прусских королях, секретах изготовления королевского фарфора, тайных чаепитиях, любимой немецкой традиции «Kaffee und Kuchen» и многое другое»
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 7 чел.
Пенный Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пенный Берлин
«Вы узнаете, чем Берлин отличается от всех остальных пивных центров Германии и за что его любят пивные сомелье»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
156 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    18 апреля 2024
    Пивной тур в Берлине
    Были в Пивном туре с Александром, вечер прошел просто восхитительно! Узнали много нового и интересного, информация в доступном и простом виде. Пивоварни выше всяких похвал! Сами бы мы до таких не добрались:) вкусное пиво и дружелюбная атмосфера сделали наш отпуск!
  • Н
    Николай
    13 апреля 2023
    Пивной тур в Берлине
    Отличный “Пивной Тур” для любителей и ценителей хорошего пива.
  • М
    Максим
    4 января 2023
    Пивной тур в Берлине
    Спасибо большое Александру, за необычную экскурсию в Берлине😉. Я была вместе с мамой, мама в восторге я тоже, подача лёгкая,
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    такое ощущение, что ты встретился с другом, которого давно не видел. Пивоварни были все интересные, каждая по своему, пиво вкусное, закуски сочные, не дорого….. вообщем советую, кто хочет вечером хорошо и весело отдохнуть Вам к Александру🤗 Александр ждите, мы вернёмся в большем составе и тогда сделаем с вами пикник, гости из Таллинна🤘 Ещё раз спасибо за ваше время и интересные рассказы🙋

  • О
    Ольга
    31 октября 2021
    Берлин со вкусом кофе и шоколада
    Все было супер спасибо,нам понравилось
  • Е
    Елена
    16 августа 2019
    Берлин со вкусом кофе и шоколада
    Очень довольна организацией экскурсии: заранее предупредили, во время начали. Все четко и понятно. Далеко не все можно прочесть в путеводителях
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    и в интернете, я - за человеческое общение. Оказывается, что много интересного спрятано совсем рядом с нами, надо только чуть уйти с главной улицы, заглянуть во двор… Эта тема будет актуальна не для первого знакомства с Берлином, а для того, кто хочет узнать его получше. Спасибо за великолепный кофе, вкуснейшее мороженое и просто за чудесный вечер!!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Гастрономические»

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  1. Пивной тур в Берлине
  2. Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота
  3. Берлин со вкусом кофе и шоколада
  4. Пивной тур по Берлину
  5. Сладкий Берлин
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 105 до 215. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Берлина, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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