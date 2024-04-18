1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Пивной тур в Берлине
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Начало: Станции метро: Gleisdreieck
«Дегустация пива в стоимость тура не входит»
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€147 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
«Вы побываете на ярмарке уличной еды и увидите, как повара готовят все, начиная от сочных биф-бургеров, заканчивая нежнейшим мороженым»
Расписание: каждый четверг с 16
13 июня в 16:00
20 июня в 16:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Сладкое путешествие по лучшим кондитерским города и знакомство с вкусными традициями берлинцев
«Приготовьтесь попробовать лучший берлинский кофе и раскрыть секреты его идеальной обжарки в старинной кофейне, отведать крафтовый шоколад и отдать должное гастрономическим произведениям искусства — берлинским пирожным»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€215 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Пивной тур по Берлину
Начало: Станция U8 - Gusundbrunnen
«Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst»
Расписание: по пятницам в 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
3 часа
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
«Вас ждут гастрономические истории и легенды о прусских королях, секретах изготовления королевского фарфора, тайных чаепитиях, любимой немецкой традиции «Kaffee und Kuchen» и многое другое»
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пенный Берлин
«Вы узнаете, чем Берлин отличается от всех остальных пивных центров Германии и за что его любят пивные сомелье»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€156 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья18 апреля 2024Были в Пивном туре с Александром, вечер прошел просто восхитительно! Узнали много нового и интересного, информация в доступном и простом виде. Пивоварни выше всяких похвал! Сами бы мы до таких не добрались:) вкусное пиво и дружелюбная атмосфера сделали наш отпуск!
- ННиколай13 апреля 2023Отличный “Пивной Тур” для любителей и ценителей хорошего пива.
- ММаксим4 января 2023Спасибо большое Александру, за необычную экскурсию в Берлине😉. Я была вместе с мамой, мама в восторге я тоже, подача лёгкая,
- ООльга31 октября 2021Все было супер спасибо,нам понравилось
- ЕЕлена16 августа 2019Очень довольна организацией экскурсии: заранее предупредили, во время начали. Все четко и понятно. Далеко не все можно прочесть в путеводителях
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Берлине в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 105 до 215. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Берлина, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024