Ох уж эта «жёлтая карта»! Бездушный кусок картона со штампом районного полицейского участка, неразборчивым росчерком служащего и унылой казённой фотографией, на которой сам себя не узнаёшь.

Временное удостоверение личности, более известное как «Жёлтая карта», в начале 20- х годов прошлого века считалось билетом в новую жизнь в Берлине, куда шторм революции прибил граждан Российской империи. Для них, именитых и не очень, соcтоятельных и потерявших даже последний чемодан, «жёлтая карта» была надеждой на спасение.

Каждые три месяца её нужно было продлевать. Отнести старое удостоверение в Президиум полиции, сесть на электричку, доехать до районной полицейской префектуры, написать ходатайство на продление разрешения на пребывание, сходить к фотографу, пережив по дороге страхи «а если не продлят», вернуться в префектуру, забрать разрешение и предоставить его в департаменте по делам граждан.

Получить вожделенную новую «жёлтую карту» карту – настоящее Счастье!

И целый день коту под хвост!

Эту процедуру проходили сотни тысяч граждан Российской империи, которые оказались волею судьбы 90 лет назад в Берлине. Среди них и Владимир Набоков.

В Берлин Набоков приехал совсем молодым и прожил здесь 15 лет. В Берлине под псевдонимом В. Сирин он стал писателем, женился и радовался рождению сына. Действие семи из восьми романов, написанных Набоковым на русском языке, разворачивается полностью или частично в Берлине. В своих рассказах Набоков с филигранной точностью запечатлел моменты берлинской повседневности 20-х и 30-х годов прошлого века.

Конечно, то время безвозвратно прошло. Но по Берлину всё так же курсируют двухэтажные жёлтые автобусы, белая U на синем фоне указывает на вход в метро 🚇, а мелкие серые камешки складываются в тротуары районов, где жил писатель.

Хотите почувствовать Берлин таким, каким видел его Набоков?

Услышать запахи его любимых кофеен, посмотреть в окна его дома и прогуляться 👣 по уютным улочкам, по которым он гулял с сыном? Приходите на экскурсию ⛳ «Берлин Набокова».

Мы встретимся площади, которая была одним из центров русской жизни в Берлине, а затем прогуляемся по Шёнебергу и Вильмерсдорфу. Остановимся у домов, где жил писатель — ходил к врачу, покупал хлеб, читал отрывки из произведений и разглядывал бабочек в витринах. Мы поговорим о жизни Набокова в Берлине — как он начал писать, как город 🏙️ отразился в его романах и что осталось от того набоковского Берлина сейчас.

Вас ждет не просто прогулка — это будет настоящее путешествие во времени! Не забудьте взять с собой фотоаппараты, удобную обувь и ушки на макушке, чтобы не пропустить все самое интересное!