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Берлин Владимира Набокова

Berlinkus
Berlinkus – Гид из Берлина
Хотите почувствовать Берлин таким, каким видел его Набоков? Услышать запахи его любимых кофеен, посмотреть в окна его дома и пройтись по уютным улочкам, по которым он гулял с сыном? На этой экскурсии 🧭 мы увидим набоковские места и поговорим о месте Берлина в знаменитых произведениях писателя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €100 за экскурсию

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Берлин Владимира Набокова
Берлин Владимира Набокова

Что вы увидите

  • Ноллендорфплатц
  • Шёнеберг
  • Вильмерсдорф
Ох уж эта «жёлтая карта»! Бездушный кусок картона со штампом районного полицейского участка, неразборчивым росчерком служащего и унылой казённой фотографией, на которой сам себя не узнаёшь.
Временное удостоверение личности, более известное как «Жёлтая карта», в начале 20- х годов прошлого века считалось билетом в новую жизнь в Берлине, куда шторм революции прибил граждан Российской империи. Для них, именитых и не очень, соcтоятельных и потерявших даже последний чемодан, «жёлтая карта» была надеждой на спасение.
Каждые три месяца её нужно было продлевать. Отнести старое удостоверение в Президиум полиции, сесть на электричку, доехать до районной полицейской префектуры, написать ходатайство на продление разрешения на пребывание, сходить к фотографу, пережив по дороге страхи «а если не продлят», вернуться в префектуру, забрать разрешение и предоставить его в департаменте по делам граждан.
Получить вожделенную новую «жёлтую карту» карту – настоящее Счастье!
И целый день коту под хвост!
Эту процедуру проходили сотни тысяч граждан Российской империи, которые оказались волею судьбы 90 лет назад в Берлине. Среди них и Владимир Набоков.
В Берлин Набоков приехал совсем молодым и прожил здесь 15 лет. В Берлине под псевдонимом В. Сирин он стал писателем, женился и радовался рождению сына. Действие семи из восьми романов, написанных Набоковым на русском языке, разворачивается полностью или частично в Берлине. В своих рассказах Набоков с филигранной точностью запечатлел моменты берлинской повседневности 20-х и 30-х годов прошлого века.
Конечно, то время безвозвратно прошло. Но по Берлину всё так же курсируют двухэтажные жёлтые автобусы, белая U на синем фоне указывает на вход в метро 🚇, а мелкие серые камешки складываются в тротуары районов, где жил писатель.
Хотите почувствовать Берлин таким, каким видел его Набоков?
Услышать запахи его любимых кофеен, посмотреть в окна его дома и прогуляться 👣 по уютным улочкам, по которым он гулял с сыном? Приходите на экскурсию ⛳ «Берлин Набокова».
Мы встретимся площади, которая была одним из центров русской жизни в Берлине, а затем прогуляемся по Шёнебергу и Вильмерсдорфу. Остановимся у домов, где жил писатель — ходил к врачу, покупал хлеб, читал отрывки из произведений и разглядывал бабочек в витринах. Мы поговорим о жизни Набокова в Берлине — как он начал писать, как город 🏙️ отразился в его романах и что осталось от того набоковского Берлина сейчас.
Вас ждет не просто прогулка — это будет настоящее путешествие во времени! Не забудьте взять с собой фотоаппараты, удобную обувь и ушки на макушке, чтобы не пропустить все самое интересное!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Берлин Владимира Набокова
Берлин Владимира Набокова
Берлин Владимира Набокова
Берлин Владимира Набокова

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Berlinkus
Berlinkus
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