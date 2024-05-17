Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 13 экскурсий в категории «История и культура» в Берлине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Берлин при Гитлере
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Берлин при Гитлере
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона
15 июня в 20:30
16 июня в 20:30
39 за человека
Еврейский Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк»
Начало: Friedrichstraße 205, 10117 Berlin
Расписание: Каждый день в 13:00
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
25 за человека
Дорога на Рейхстаг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 5 чел.
Исторический центр Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Исторический центр Берлина
Начало: Schinkel Platz, 10178 Berlin
Расписание: по субботам в 10:00 и понедельникам в 10:00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
7 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Берлинская Стена - история и судьбы людей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3.5 часа
Берлинская Стена: путешествие сквозь историю и культуру
Погрузитесь в историю Берлинской Стены, узнайте о жизни в ГДР и ощутите дух свободы современного Берлина
Начало: Friedrichstraße 140, 10117, Berlin
Расписание: все дни, кроме понедельника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
157 за всё до 5 чел.
Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Берлину: история встречает моду
Погрузитесь в атмосферу Берлина с экскурсией по Митте, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: Gendarmenmarkt
Расписание: Каждый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.
«Андеграундный Берлин»: стрит-арт, сквоты и современный город
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
«Андеграундный Берлин»: стрит-арт, сквоты и современный город
Начало: Alexanderplatz
Расписание: Каждый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
42 за человека
Легендарный Курфюрстендамм
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Легендарный Курфюрстендамм
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100 за всё до 4 чел.
Персональная прогулка с гидом по Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Берлину
Расписание: Ежедневно в 11:00
от 125 за экскурсию
ФОТО-ПРОГУЛКА ПО БЕРЛИНУ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГИДОМ-ФОТОГРАФОМ
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фото-экскурсия по Берлину: путешествие и фотосессия с профи
Получите яркие воспоминания от визита в Берлин, запечатленные в профессиональных фотографиях
Начало: Ваш отель или другое место по согласованию
Расписание: в любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marat
    17 мая 2024
    Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
    Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети
  • M
    Marina
    17 марта 2024
    Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
    Замечательная экскурсия для атмосферного вечера. Это не столько познавательное, сколько интерактивное театральное мероприятие. Актеры и организаторы просто супер! Участники накидывают
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    плащ (очень уютный), выдаются наушники с аудиозаписью (4 языка, музыкальное сопровождение). По пути пили кофе, ликер. Мы с дочкой остались очень довольны.

  • А
    Алина
    12 января 2024
    Берлин при Гитлере
    Интересная экскурсия. Спасибо Лидии за интересные факты и грамотный рассказ. Рекомендую!
  • А
    Анна
    29 июля 2023
    Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
    Удивительное приключение! Я не ожидала и была поражена высоким качеством организации данного мероприятия. Большое спасибо тем, кто придумал и актерам, которые воплощают! Мой муж и шестилетний сын тоже в восторге!
  • J
    Julia.dolgih.5509
    21 июля 2023
    Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих»
    Была на экскурсии 12.07.23 по маршруту "Бисмарк", с гидом Дмитрием. Потрясающе интересно, со множеством любопытных фактов, которые не прочтешь в
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    типичном справочнике. 2 часа пролетели незаметно, после этой экскурсии я влюбилась в Берлин и мечтаю приехать туда снова! Выражаю огромную благодарность Дмитрию и организаторам!

  • p
    polina
    19 июля 2023
    Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
    абсолютно фантастическая экскурсия - подобной которой я еще не видела! это были 3 часа полные эмоций, музыки, интересных фактов, нового
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    взгляда на ранее знакомые достопримечательности! формат подойдет и тем кто уже побывал в городе, и тем кто знакомится с ним впервые. Регина, наш гид, максимально приятная и доброжелательная, музыка подобрана абсолютно разная, от классики, до рока, полное погружение в атмосферу, ничего общего с простым изложением фактов и дат, я очень всем советую!!

  • Ю
    Юлия
    17 июля 2023
    Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих»
    Были на экскурсии "Фридрих" с гидом Дмитрием 15.07.23 года. Хотелось узнать историю Берлина с основания до военных событий. Было интересно
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    и познавательно. Не буду пересказывать, чтобы осталось место новому:)) Дмитрий живо и увлекательно провел нас по историческим местам Берлина. Экскурсия получилась душевной, дружеской, много шутили и удивлялись новым подробностями, о которых не прочитаешь в учебниках и путеводителях. Рекомендуем экскурсию гостям и туристам Берлина👍. Юлия и Екатерина

  • С
    Светлана
    23 февраля 2023
    Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих»
    Спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось! Особая благодарность нашему гиду Александру, нам было очень интересно его слушать. Обязательно обратимся к Вам в следующий раз! 🌺🌺🌺
  • Ю
    Юлия
    3 декабря 2022
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Берлину
    Хочу поблагодарить гида Лешу за прекрасную экскурсию по синему маршруту в г. Берлине. Информация была подана очень интересно и увлекательно.
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    Маршрут сформирован идеально. Леша отлично владеет историей и уверенно отвечает на все вопросы. Рекомендую посетить экскурсию с подростками. Мой сын был в восторге. Ждём с нетерпением следующий приезд, хотим пройти с Вами по красному маршруту.

  • D
    Dina
    31 августа 2022
    Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
    Были на экскурсии 30.08.2022 - 1 взрослый и ребёнок 10 лет. Очень понравилось - прекрасно технически оснащённая пешеходная экскурсия по
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    Берлину. Музыкальные иллюстрации разных направлений музыки замечательно поддерживают впечатление. Текст интересный, познавательный, можно выбрать язык - русский, немецкий или английский, все синхронизировано и функционирует без сбоев. Большое спасибо авторам и организаторам. С нами работала Регина.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «История и культура»

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  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
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  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "История и культура" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 25 до 200. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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