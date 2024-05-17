1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Берлин при Гитлере
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона
15 июня в 20:30
16 июня в 20:30
€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк»
Начало: Friedrichstraße 205, 10117 Berlin
Расписание: Каждый день в 13:00
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исторический центр Берлина
Начало: Schinkel Platz, 10178 Berlin
Расписание: по субботам в 10:00 и понедельникам в 10:00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Берлинская Стена: путешествие сквозь историю и культуру
Погрузитесь в историю Берлинской Стены, узнайте о жизни в ГДР и ощутите дух свободы современного Берлина
Начало: Friedrichstraße 140, 10117, Berlin
Расписание: все дни, кроме понедельника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€157 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Берлину: история встречает моду
Погрузитесь в атмосферу Берлина с экскурсией по Митте, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: Gendarmenmarkt
Расписание: Каждый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
«Андеграундный Берлин»: стрит-арт, сквоты и современный город
Начало: Alexanderplatz
Расписание: Каждый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€42 за человека
Индивидуальная
2 часа
Легендарный Курфюрстендамм
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €125 за экскурсию
Фотопрогулка
3 часа
Фото-экскурсия по Берлину: путешествие и фотосессия с профи
Получите яркие воспоминания от визита в Берлин, запечатленные в профессиональных фотографиях
Начало: Ваш отель или другое место по согласованию
Расписание: в любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarat17 мая 2024Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети
- MMarina17 марта 2024Замечательная экскурсия для атмосферного вечера. Это не столько познавательное, сколько интерактивное театральное мероприятие. Актеры и организаторы просто супер! Участники накидывают
- ААлина12 января 2024Интересная экскурсия. Спасибо Лидии за интересные факты и грамотный рассказ. Рекомендую!
- ААнна29 июля 2023Удивительное приключение! Я не ожидала и была поражена высоким качеством организации данного мероприятия. Большое спасибо тем, кто придумал и актерам, которые воплощают! Мой муж и шестилетний сын тоже в восторге!
- JJulia.dolgih.550921 июля 2023Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих»Была на экскурсии 12.07.23 по маршруту "Бисмарк", с гидом Дмитрием. Потрясающе интересно, со множеством любопытных фактов, которые не прочтешь в
- ppolina19 июля 2023Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлинуабсолютно фантастическая экскурсия - подобной которой я еще не видела! это были 3 часа полные эмоций, музыки, интересных фактов, нового
- ЮЮлия17 июля 2023Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих»Были на экскурсии "Фридрих" с гидом Дмитрием 15.07.23 года. Хотелось узнать историю Берлина с основания до военных событий. Было интересно
- ССветлана23 февраля 2023Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих»Спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось! Особая благодарность нашему гиду Александру, нам было очень интересно его слушать. Обязательно обратимся к Вам в следующий раз! 🌺🌺🌺
- ЮЮлия3 декабря 2022Хочу поблагодарить гида Лешу за прекрасную экскурсию по синему маршруту в г. Берлине. Информация была подана очень интересно и увлекательно.
- DDina31 августа 2022Ситивойс. Музыкальная экспедиция по БерлинуБыли на экскурсии 30.08.2022 - 1 взрослый и ребёнок 10 лет. Очень понравилось - прекрасно технически оснащённая пешеходная экскурсия по
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «История и культура»
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