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взгляда на ранее знакомые достопримечательности! формат подойдет и тем кто уже побывал в городе, и тем кто знакомится с ним впервые. Регина, наш гид, максимально приятная и доброжелательная, музыка подобрана абсолютно разная, от классики, до рока, полное погружение в атмосферу, ничего общего с простым изложением фактов и дат, я очень всем советую!!