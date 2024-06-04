🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 328 отзывов Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом Начало: На площади Бебеля Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 57 отзывов Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района Начало: На площади Wittenbergplatz от 96 € 82 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2) от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами Начало: Вокзал Фридрихштрассе € 159 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 221 отзыв Прочувствовать характер Берлина Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу Начало: Рядом с телебашней € 149 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 25 отзывов Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie) Расписание: в будние дни в 13:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 47 отзывов По местам Третьего Рейха с сотрудником музея Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине Начало: Станции метро: Gesundbrunnen € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8) от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Розовые очки для Берлина Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Берлин на все 100. Дорогами Фридриха Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom) Расписание: в будние дни в 10:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 33 отзыва Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу Начало: У Alexanderplatz € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 31 отзыв История и современные реалии Берлина О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin € 147 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 17 отзывов Николаифиртель: увлекательная экскурсия-спектакль с фонарщиком в Берлине Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Николаифиртеле, где фонарщик и актеры оживят историю Берлина в форме сказки Начало: В районе Александрплац Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 € 39 за человека

🚶 Пешая 19% скидка Индивидуальная 4.5 часа 12 отзывов Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве Начало: На площади Wittenbergplatz от 108 € 87 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Берлин глазами берлинцев Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных € 139 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 6 отзывов Рождественская фотосессия в Берлине: праздник в каждом кадре Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фото-прогулкой по рождественским ярмаркам Берлина € 157 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 56 отзывов Фотосессия в центре Берлина Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Берлин: от лесных топей до столицы Германии Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии Начало: У Рейхстага от € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Индивидуальная экскурсия: Архитектура и история нацистского Берлина Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида Начало: У здания Рейхстага - Platz der Republik 1 € 110 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Экскурсия по рождественским ярмаркам Берлина: праздник в сердце города Проведите незабываемые часы на рождественских ярмарках Берлина, где вас ждут волшебство, традиции и уютная атмосфера € 210 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток Начало: На Жандарменмаркт € 115 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Берлинские евреи: хроники общины Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств Начало: на площади Жандарменмаркт € 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Берлинские дворики: прогулка по историческим переулкам Приглашаем на увлекательную прогулку по историческим дворикам Берлина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2) от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 8 отзывов Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй Начало: U Moritzplatz (Berlin) € 94 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Пивной тур в Берлине Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst Начало: Станции метро: Gleisdreieck € 147 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Праздничное приключение в Берлине: «С Рождеством, Берлин» Погрузитесь в атмосферу волшебства с экскурсией «С Рождеством, Берлин». Откройте новые традиции и насладитесь рождественским настроением в сердце Германии € 199 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день Начало: В районе Хакских дворов € 149 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место Расписание: В любое время € 142 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Альтернативный Берлин: путешествие по тайным уголкам города Погрузитесь в атмосферу настоящего Берлина, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и творческий дух Начало: S-Bahnhof-Warschauerstraße или Фонтан Нептуна Расписание: Ежедневно € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв По местам Третьего рейха с сотрудником музея Начало: S - Gesundbrunnen Расписание: Любой день и время € 117 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Берлин при Гитлере Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 6 отзывов Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin Расписание: Ежедневно € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк» Начало: Friedrichstraße 205, 10117 Berlin Расписание: Каждый день в 13:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота Начало: Александрплац у фонтана Нептун Расписание: каждый четверг с 16 € 105 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Берлин Неформатный Начало: Александрплац у городской Ратуши (Ратхаус Берлин) Расписание: По договоренности € 105 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Дорога на Рейхстаг Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно € 149 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Весь Берлин: с Запада на Восток Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 140 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Исторический центр Берлина Начало: Schinkel Platz, 10178 Berlin Расписание: по субботам в 10:00 и понедельникам в 10:00. € 100 за человека