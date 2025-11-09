Мои заказы

Кёнигс-Вустерхаузен и Шпреевальд

Погрузитесь в атмосферу Бранденбурга: замок короля-солдата, каналы Шпреевальда и аутентичная кухня ждут вас в этом уникальном путешествии
Экскурсия по Кёнигс-Вустерхаузену и Шпреевальду - это настоящее приключение для любителей истории и природы.

В небольшом городке Кёнигс-Вустерхаузен вы увидите замок короля-солдата Фридриха Вильгельма I, известного своей бережливостью и любовью к
живописи. Затем отправитесь в Шпреевальд, где поплывёте на кане по живописным каналам. Здесь можно познакомиться с жизнью лужицких сорбов и попробовать местные деликатесы.

В деревне-музее под открытым небом вас ждут уникальные впечатления и возможность прикоснуться к истории

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть замок Фридриха Вильгельма I
  • 🛶 Путешествие на кане по каналам
  • 🌿 Природа и культура Шпреевальда
  • 🍽️ Дегустация местной кухни
  • 🎨 Оригинальные произведения короля
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Замок Фридриха Вильгельма I
  • Каналы Шпреевальда
  • Деревня-музей

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Зрелищно, необычно, интересно! Мы начнём наше путешествие в небольшом городке Кёнигс-Вустерхаузен. Здесь находится замок короля-солдата Фридриха Вильгельма I. Это самый скромный замок в мире, так как Фридрих Вильгельм — не про роскошь, он про бережливость, экономию, сильную армию, муштру и домострой. А ещё он про табачные коллегии, охоту и… живопись. У короля болели суставы, и врач прописал ему живопись как лекарство. Все его многочисленные художества увидим в замке. Эта экскурсия — настоящее приключение. Мы не только погрузимся в историю земли Бранденбургской, но и поплывём на кане (так в Шпреевальде называют длинные лодки, похожие на гондолы) по многочисленным каналам мимо лесов и деревень, где живут лужицкие сорбы. Одна из таких деревень полностью превращена в музей под открытым небом. Здесь всё можно трогать руками, доить корову, стирать на железной доске, играть в народные игры аутентичным инвентарём… В Шпреевальде особая кухня. Этот регион — столица лучших в Германии солёных огурцов и лучшего в Германии шпека (свиного сала и жира). В программу входит посещение ресторана местной кухни. Ресторан в великолепных природных декорациях на берегу реки, в окружении славянских изб с древней историей.

По согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Кёнигс-Вустерхаузен
  • Замок короля-солдата Фридриха Вильгельма
  • Славянский городок Люббенау
  • Ярмарка солёных огурцов, аутентичных продуктов и сувениров из Шпреевальда
  • Деревня-музей Лейде
  • Каналы вдоль бранденбургских деревень и лесов
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Аренда кана (лодки) - от €300 с группы за 3 часа (общий кан) €25/чел. (индивидуальный кан)
  • Обед в ресторане
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

