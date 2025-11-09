Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



В небольшом городке Кёнигс-Вустерхаузен вы увидите замок короля-солдата Фридриха Вильгельма I, известного своей бережливостью и любовью к читать дальше живописи. Затем отправитесь в Шпреевальд, где поплывёте на кане по живописным каналам. Здесь можно познакомиться с жизнью лужицких сорбов и попробовать местные деликатесы.



Описание экскурсии Что вас ждёт? Зрелищно, необычно, интересно! Мы начнём наше путешествие в небольшом городке Кёнигс-Вустерхаузен. Здесь находится замок короля-солдата Фридриха Вильгельма I. Это самый скромный замок в мире, так как Фридрих Вильгельм — не про роскошь, он про бережливость, экономию, сильную армию, муштру и домострой. А ещё он про табачные коллегии, охоту и… живопись. У короля болели суставы, и врач прописал ему живопись как лекарство. Все его многочисленные художества увидим в замке. Эта экскурсия — настоящее приключение. Мы не только погрузимся в историю земли Бранденбургской, но и поплывём на кане (так в Шпреевальде называют длинные лодки, похожие на гондолы) по многочисленным каналам мимо лесов и деревень, где живут лужицкие сорбы. Одна из таких деревень полностью превращена в музей под открытым небом. Здесь всё можно трогать руками, доить корову, стирать на железной доске, играть в народные игры аутентичным инвентарём… В Шпреевальде особая кухня. Этот регион — столица лучших в Германии солёных огурцов и лучшего в Германии шпека (свиного сала и жира). В программу входит посещение ресторана местной кухни. Ресторан в великолепных природных декорациях на берегу реки, в окружении славянских изб с древней историей.

