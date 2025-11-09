Экскурсия по Кёнигс-Вустерхаузену и Шпреевальду - это настоящее приключение для любителей истории и природы.
В небольшом городке Кёнигс-Вустерхаузен вы увидите замок короля-солдата Фридриха Вильгельма I, известного своей бережливостью и любовью к
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть замок Фридриха Вильгельма I
- 🛶 Путешествие на кане по каналам
- 🌿 Природа и культура Шпреевальда
- 🍽️ Дегустация местной кухни
- 🎨 Оригинальные произведения короля
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Замок Фридриха Вильгельма I
- Каналы Шпреевальда
- Деревня-музей
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Зрелищно, необычно, интересно! Мы начнём наше путешествие в небольшом городке Кёнигс-Вустерхаузен. Здесь находится замок короля-солдата Фридриха Вильгельма I. Это самый скромный замок в мире, так как Фридрих Вильгельм — не про роскошь, он про бережливость, экономию, сильную армию, муштру и домострой. А ещё он про табачные коллегии, охоту и… живопись. У короля болели суставы, и врач прописал ему живопись как лекарство. Все его многочисленные художества увидим в замке. Эта экскурсия — настоящее приключение. Мы не только погрузимся в историю земли Бранденбургской, но и поплывём на кане (так в Шпреевальде называют длинные лодки, похожие на гондолы) по многочисленным каналам мимо лесов и деревень, где живут лужицкие сорбы. Одна из таких деревень полностью превращена в музей под открытым небом. Здесь всё можно трогать руками, доить корову, стирать на железной доске, играть в народные игры аутентичным инвентарём… В Шпреевальде особая кухня. Этот регион — столица лучших в Германии солёных огурцов и лучшего в Германии шпека (свиного сала и жира). В программу входит посещение ресторана местной кухни. Ресторан в великолепных природных декорациях на берегу реки, в окружении славянских изб с древней историей.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Кёнигс-Вустерхаузен
- Замок короля-солдата Фридриха Вильгельма
- Славянский городок Люббенау
- Ярмарка солёных огурцов, аутентичных продуктов и сувениров из Шпреевальда
- Деревня-музей Лейде
- Каналы вдоль бранденбургских деревень и лесов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аренда кана (лодки) - от €300 с группы за 3 часа (общий кан) €25/чел. (индивидуальный кан)
- Обед в ресторане
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.