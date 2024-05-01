Выездные экскурсии из Берлина

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Берлине на русском языке, цены от €225. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Потсдам: энциклопедия прусских королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Бабельсберг. История Германии в одном посёлке
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Бабельсберг: от Германской империи до послевоенной Германии
Погрузитесь в уникальную историю Бабельсберга, где переплетаются судьбы империй, киноиндустрии и мировых лидеров
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
334 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Заксенхаузен
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Экскурсия в Заксенхаузен
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
349 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.
    Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасныйЧудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасныйЧудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный
  • J
    Julia
    30 апреля 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
    Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
  • E
    Emma
    18 апреля 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Красота была на каждом шагу 😍
  • М
    Мила
    7 сентября 2022
    Экскурсия в Потсдам на автомобиле
    Our tour guide was terrific, the tour was very informative and engaging. We visited the Cecilienhof palace where the Potsdam
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    conference was held, then we visited the San Souci palace. We stood in front of the New palace built on Frederick's order and our tour guide told us how it was built. We drove past the Charlottenhof Palace and listened to the story about it. We would like to thank Lidia and Andrey for the amazing time we had in Potsdam.

  • Р
    Роман
    28 февраля 2022
    Экскурсия в Заксенхаузен
    Завораживающее место и ещё более завораживающая история этого места. Было интересно послушать про то время, почувствовать себя как на месте
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    жертв, так и на месте карателей. В дороге чувствуешь себя комфортно, слушая Лидию и Андрея, рассказывающих про Берлин и про его историю, а так же просто общаясь на любые интересные темы.

  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2021
    Экскурсия в Потсдам на автомобиле
    Отличная экскурсия с Лидией и Андреем! Очень удобно и комфортно было перемещаться между городами и экскурсионными локациями. День выдался просто незабываемым!!! Только из-за Лидии хочется еще раз вернуться в Берлин! Знающий историю экскурсовод!!!
  • А
    Алексей
    10 июня 2019
    Бабельсберг. История Германии в одном посёлке
    Огромное человеческое спасибо Дарье за прекрасно организованную экскурсию. Все было великолепно: и содержание, и логистика. Взаимопонимание зашкаливало, информация была структурирована и оригинальна. Опрятный автомобиль. Даша, Вы молодец, мы будем Вас рекомендовать всем нашим многочисленным знакомым и друзьям. Это очень здорово!
  • Э
    Эльвира
    17 февраля 2019
    Бабельсберг. История Германии в одном посёлке
    Чудесная экскурсия. Очень понравилось. Много информации, интересно, познавательно.
  • О
    Оскар
    22 января 2017
    Бабельсберг. История Германии в одном посёлке
    Отличная экскурсия, спасибо Дарье

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Выездные»

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  2. Рейхстаг
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  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 349. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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