О Ольга Потсдам: энциклопедия прусских королей Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.

J Julia Потсдам: энциклопедия прусских королей Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!

E Emma Потсдам: энциклопедия прусских королей Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Красота была на каждом шагу 😍

М Мила Экскурсия в Потсдам на автомобиле читать дальше conference was held, then we visited the San Souci palace. We stood in front of the New palace built on Frederick's order and our tour guide told us how it was built. We drove past the Charlottenhof Palace and listened to the story about it. We would like to thank Lidia and Andrey for the amazing time we had in Potsdam. Our tour guide was terrific, the tour was very informative and engaging. We visited the Cecilienhof palace where the Potsdam

Р Роман Экскурсия в Заксенхаузен читать дальше жертв, так и на месте карателей. В дороге чувствуешь себя комфортно, слушая Лидию и Андрея, рассказывающих про Берлин и про его историю, а так же просто общаясь на любые интересные темы. Завораживающее место и ещё более завораживающая история этого места. Было интересно послушать про то время, почувствовать себя как на месте

Ю Юлия Экскурсия в Потсдам на автомобиле Отличная экскурсия с Лидией и Андреем! Очень удобно и комфортно было перемещаться между городами и экскурсионными локациями. День выдался просто незабываемым!!! Только из-за Лидии хочется еще раз вернуться в Берлин! Знающий историю экскурсовод!!!

А Алексей Бабельсберг. История Германии в одном посёлке Огромное человеческое спасибо Дарье за прекрасно организованную экскурсию. Все было великолепно: и содержание, и логистика. Взаимопонимание зашкаливало, информация была структурирована и оригинальна. Опрятный автомобиль. Даша, Вы молодец, мы будем Вас рекомендовать всем нашим многочисленным знакомым и друзьям. Это очень здорово!

Э Эльвира Бабельсберг. История Германии в одном посёлке Чудесная экскурсия. Очень понравилось. Много информации, интересно, познавательно.