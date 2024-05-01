1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Бабельсберг: от Германской империи до послевоенной Германии
Погрузитесь в уникальную историю Бабельсберга, где переплетаются судьбы империй, киноиндустрии и мировых лидеров
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€334 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Заксенхаузен
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€349 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 мая 2024Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.
- JJulia30 апреля 2024Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
- EEmma18 апреля 2024Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Красота была на каждом шагу 😍
- ММила7 сентября 2022Экскурсия в Потсдам на автомобилеOur tour guide was terrific, the tour was very informative and engaging. We visited the Cecilienhof palace where the Potsdam
- РРоман28 февраля 2022Завораживающее место и ещё более завораживающая история этого места. Было интересно послушать про то время, почувствовать себя как на месте
- ЮЮлия12 ноября 2021Экскурсия в Потсдам на автомобилеОтличная экскурсия с Лидией и Андреем! Очень удобно и комфортно было перемещаться между городами и экскурсионными локациями. День выдался просто незабываемым!!! Только из-за Лидии хочется еще раз вернуться в Берлин! Знающий историю экскурсовод!!!
- ААлексей10 июня 2019Огромное человеческое спасибо Дарье за прекрасно организованную экскурсию. Все было великолепно: и содержание, и логистика. Взаимопонимание зашкаливало, информация была структурирована и оригинальна. Опрятный автомобиль. Даша, Вы молодец, мы будем Вас рекомендовать всем нашим многочисленным знакомым и друзьям. Это очень здорово!
- ЭЭльвира17 февраля 2019Чудесная экскурсия. Очень понравилось. Много информации, интересно, познавательно.
- ООскар22 января 2017Отличная экскурсия, спасибо Дарье
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 349. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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