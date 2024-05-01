1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
«Хотя дворец — понятие относительное: пожалуйста, не сравнивайте потсдамские дворцы с блестящим питерским барокко, здесь никогда не было ни больших денег, ни желания пустить пыль в глаза»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Дворец Шарлоттенбург — пышное барокко летней резиденции Прусских королей — а также Рождественские ярмарки»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 108€87 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
Далем и охотничий замок Груневальд
Начало: На площади Bundesplatz
«Охотничий замок Груневальд (1542) с собранием картин Лукаса Кранаха Старшего и его сына»
Завтра в 13:00
10 июня в 11:30
от 150€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€142 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 мая 2024Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.
- JJulia30 апреля 2024Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
- EEmma18 апреля 2024Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Красота была на каждом шагу 😍
- ООльга28 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
- ММит26 января 2024Отличное погружение в город. Восторг
- ММарина4 января 2024Мы прекрасно провели время и получили удовольствие от экскурсии. Игорь обладает талантом экскурсовода, а также знаниями широкого спектра, которые позволяют
- иигорь25 декабря 2023Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так что прогулка наша удалась несмотря на погоду!
- AAleksandra10 октября 2023Экскурсией остались очень довольны! Александр очень увлеченно и с огромным энтузиазмом все рассказывал. Спасибо!
- ААнастасия25 июля 2020Для экскурсовода важно не только отличное владение материалом, но и умение внимательно слушать и чувствовать гостя. Обоими этими качествами Игорь
- ДДенис28 июня 2019Игорь отличный гид, сам очень ответственный, но и требующий от экскусантов полной отдачи и внимания, и сил. Экскурсионный материал отличный,
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Дворцы, замки и особняки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 87 до 225 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 91 ⭐ отзыв, цены от €87. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август