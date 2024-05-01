Замки, дворцы и особняки Берлина

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Берлине на русском языке, цены от €87, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Потсдам: энциклопедия прусских королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
«Хотя дворец — понятие относительное: пожалуйста, не сравнивайте потсдамские дворцы с блестящим питерским барокко, здесь никогда не было ни больших денег, ни желания пустить пыль в глаза»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
🚶 Пешая
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Дворец Шарлоттенбург — пышное барокко летней резиденции Прусских королей — а также Рождественские ярмарки»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 10887 за всё до 8 чел.
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
🚲 На велосипеде
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
Далем и охотничий замок Груневальд
Начало: На площади Bundesplatz
«Охотничий замок Груневальд (1542) с собранием картин Лукаса Кранаха Старшего и его сына»
Завтра в 13:00
10 июня в 11:30
от 15090 за всё до 5 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
142 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.
    Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасныйЧудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасныйЧудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный
  • J
    Julia
    30 апреля 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
    Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
  • E
    Emma
    18 апреля 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Красота была на каждом шагу 😍
  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
  • М
    Мит
    26 января 2024
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Отличное погружение в город. Восторг
  • М
    Марина
    4 января 2024
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Мы прекрасно провели время и получили удовольствие от экскурсии. Игорь обладает талантом экскурсовода, а также знаниями широкого спектра, которые позволяют
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    заинтересовать любого участника. Рекомендую всем, кто хочет больше узнать о городе, истории, архитектуре, особенностях современной жизни. Во время экскурсии улицы города, по которым мы уже ходили, наполнились историей и обрели совсем другое звучание. Очень рекомендую эту экскурсию

  • и
    игорь
    25 декабря 2023
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так что прогулка наша удалась несмотря на погоду!
    Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так
  • A
    Aleksandra
    10 октября 2023
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Экскурсией остались очень довольны! Александр очень увлеченно и с огромным энтузиазмом все рассказывал. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    25 июля 2020
    «Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
    Для экскурсовода важно не только отличное владение материалом, но и умение внимательно слушать и чувствовать гостя. Обоими этими качествами Игорь
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    владеет превосходно. Для меня это, пожалуй, самое важное, чтобы гид умел рассказывать и показывать город как приятель, а не музейный работник. Я выбрала велосипедную экскурсию в первый день моего пребывания в Берлине ещё и потому, что таким образом можно увидеть гораздо больше, чем на пешей экскурсии. Почему именно этот маршрут? Потому что мне хотелось посмотреть на город глазами местных жителей. Этот маршрут подойдёт тем, кто хотел бы увидеть город и его окрестности изнутри. Тем гостям, которые ограничены во времени или не любят продолжительные велосипедные прогулки стоит пройти проверенной тропой для туристов по самым известным местам города. Отдельное спасибо Игорю за заботу, за подсказку где набрать воды, за то, что была возможность заглянуть в церкви (которые были открыты) и за краткий экскурс по берлинском диалекту.

  • Д
    Денис
    28 июня 2019
    «Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
    Игорь отличный гид, сам очень ответственный, но и требующий от экскусантов полной отдачи и внимания, и сил. Экскурсионный материал отличный,
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    совмещение с удовольствием от покатушки идеально, подача материала на высоком уровне. Но нужно обратить внимание всех экскусантов, что в этом формате они сами отвечают за выбор велосипеда, а ситибайки Берлина - это бревно на колесах, проехать в магазин и обратно не более 10 минут. Для туристов нужны велы более высокого уровня, с другой посадкой, амортизацией и выбором скоростей. Чтобы их заказать надо обращаться в специальный пункт проката, а он работает обычно с 10:00 + время выбрать/оформить. Т. е. раньше 11:00 с нормальным байком начать не получится. Игорю огромное спасибо за экскурсию и пожелания удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  3. «Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
  4. Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 87 до 225 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 91 ⭐ отзыв, цены от €87. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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