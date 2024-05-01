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владеет превосходно. Для меня это, пожалуй, самое важное, чтобы гид умел рассказывать и показывать город как приятель, а не музейный работник. Я выбрала велосипедную экскурсию в первый день моего пребывания в Берлине ещё и потому, что таким образом можно увидеть гораздо больше, чем на пешей экскурсии. Почему именно этот маршрут? Потому что мне хотелось посмотреть на город глазами местных жителей. Этот маршрут подойдёт тем, кто хотел бы увидеть город и его окрестности изнутри. Тем гостям, которые ограничены во времени или не любят продолжительные велосипедные прогулки стоит пройти проверенной тропой для туристов по самым известным местам города. Отдельное спасибо Игорю за заботу, за подсказку где набрать воды, за то, что была возможность заглянуть в церкви (которые были открыты) и за краткий экскурс по берлинском диалекту.