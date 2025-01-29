Экскурсии на 1 день в Берлине

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Берлине на русском языке, цены от €158. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Район Ванзее и Потсдам
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Район Ванзее и Потсдам
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
370 за всё до 4 чел.
Кёнигс-Вустерхаузен и Шпреевальд
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Кёнигс-Вустерхаузен и Шпреевальд
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 480 за всё до 4 чел.
В Франкфурт на Одере из Берлина, с заездом в Польшу! однодневная
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Франкфурт на Одере из Берлина, с заездом в Польшу! однодневная
Начало: Перрон 1 вокзала Александрплацбанхоф
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
158 за всё до 10 чел.
Из Берлина в Гамбург
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Берлина в Гамбург
Погулять по самым лучшим местам и достопримечательностям портового города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
750 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Район Ванзее и Потсдам
  2. Кёнигс-Вустерхаузен и Шпреевальд
  3. В Франкфурт на Одере из Берлина, с заездом в Польшу! однодневная
  4. Из Берлина в Гамбург
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Рейхстаг
  2. Бранденбургские ворота
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Берлинский кафедральный собор
  9. Улица Унтер-ден-Линден
  10. Александрплац
Сколько стоит экскурсия по Берлину в январе 2025
Сейчас в Берлине в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 158 до 750.
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