7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Район Ванзее и Потсдам
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€370 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Кёнигс-Вустерхаузен и Шпреевальд
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Франкфурт на Одере из Берлина, с заездом в Польшу! однодневная
Начало: Перрон 1 вокзала Александрплацбанхоф
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€158 за всё до 10 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Берлина в Гамбург
Погулять по самым лучшим местам и достопримечательностям портового города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€750 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «На весь день»
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