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Однодневная экскурсия из Берлина в Гамбург

Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Экскурсия ⛳ по Гамбургу с осмотром главных достопримечательностей 🏛️.

Гид поделится легендами и тайнами города, расскажет о событиях из его прошлого и о современном образе жизни горожан.

Будет интересно!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €750 за экскурсию

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Однодневная экскурсия из Берлина в Гамбург
Однодневная экскурсия из Берлина в Гамбург

Что вы увидите

  • Новая Ратуша
  • Дайхштрассе
  • Юнгфернштиг
  • Складской комплекс Шпайхерштадт
  • Порт
  • Гамбургская филармония
  • И многое другое
Гамбург - один из самых старейших и крупных портовых городов Германии. Индивидуальный тур Берлин-Гамбург даст вам возможность познакомиться с историей 📖 города. Вы сможете насладиться неповторимой атмосферой Гамбурга с его уникальной архитектурой, знаменитыми музеями и памятниками старины.
Поездка в Гамбург из Берлина подарит вам массу впечатлений и ярких эмоций. Ваш личный гид в Гамбурге расскажет о великом прошлом ганзейского свободного города.
Мы прогуляемся по историческому центру Гамбурга до главной достопримечательности 🏛️ Гамбурга, новой Ратуши. Потрясающая по своему величию и красоте ратуша хранит "Золотую книгу Гамбурга"
Дайхштрассе, старейшая улица Гамбурга, пережившая великий пожар и бомбардировку 1943.
Юнгфернштиг служила прогулочной улицей для богатых и незамужних девиц 19 века.
Складской комплекс Шпайхерштадт, самый большой в мире.
Прогулка по Гамбургу завершится в гамбургском порту, удивительному по своей атмосфере месте.
Благодаря тому, что Гамбург расположен относительно недалеко от Берлина, вы сможете получить яркие впечатления от города всего за один день. Русский гид проведёт вас по Гамбургу, его самым интересным и культовым местам, поделится его секретами и особенностями, расскажет о событиях в его современной жизни. Мы постараемся наполнить вашу поездку самыми теплыми эмоциями, которые навсегда останутся с вами после знакомства с Гамбургом.

Примерная программа поездки:

  • В 08:00 мы забираем вас из отеля;
  • Дорога занимает: 2, 5-3 часа;
  • 11:00-13:00 Экскурсия ⛳ по городу;
  • 13:00-17:00 свободное время на посещение музеев и обед;
  • 17:00 отправление назад в Берлин.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Чаевые
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Однодневная экскурсия из Берлина в Гамбург
Однодневная экскурсия из Берлина в Гамбург
Однодневная экскурсия из Берлина в Гамбург
Однодневная экскурсия из Берлина в Гамбург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lidia M.
Lidia M.
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