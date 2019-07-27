5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Как появилась идея экскурсии

Я не раз наблюдал, как туристы устало бродят по тропинкам и лабиринтам аллей Большого Тиргартена (не путать с Берлинским зоопарком, он не входит в маршрут). В лучшем случае, заблудившись, компания набредет на старинную скульптуру или фонтан, не видя самого впечатляющего. Действительно, этот старейший городской парк, основанный в 1400 году, полон скрытых от глаз сокровищ. Чтобы их увидеть, не хватит целого дня. Доверьтесь мне, и мы вместе успешно решим эту задачу на велосипеде за несколько часов.

Что вас ожидает

Оптимальный формат экскурсии

Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно больше, чем средне подготовленный пешеход способен обойти. Вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: примерно 50% прогулки — короткие паузы для ознакомления с достопримечательностями. Я проведу вас оптимальным путем и покажу все самое интересное. С удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Тайны Большого Тиргартена

Кроме множества памятников времен барокко и историзма, вы увидите: куда шпреевальдские кормилицы выводили на прогулку наследников престола 2-й империи, где должна была пройти ось Север-Юг в «Столице мира — Германии», где нацистская летчица-испытательница Ханна Райч прятала свой «Шторьх» для эвакуации Гитлера в апреле 1945, где находятся излюбленные места отдыха голых берлинцев — FKK, шокирующие туристов, и т.н. области пребывания для взрослых, где проходили военные парады и факельные шествия времен национал-социализма, ловпарейды 90-хх, а теперь — ежегодные шествия в Кристофер Стрит Дэй.

Поиск сокровищ в самом центре Берлина: главные точки маршрута

Знаменитая Колонна победы, мемориал канцлеру Отто фон Бисмарку и главная ландшафтная площадь — Большая Звезда.

Дворец Фердинанда Прусского «Бельвю» — официальная резиденция президента ФРГ — и плавающие домики «водных сквотеров».

— и плавающие домики «водных сквотеров». Бранденбургские и Шарлоттенбургские ворота.

Музей городских газовых фонарей со всей Европы, а также уличные канделябры, спроектированные Альбертом Шпеером по эскизам фюрера.

Розовый сад в стиле барокко и нерегулярный парк с аллеями рододендронов.

Остров Руссо по парижской моде 18 века и Остров прусской королевы Луизы — бабушки российского императора Александра II, слывшей первой красавицей Европы.

Английский чайный дом и классический английский сад с растениями, пожертвованными со всей Британской империи по призыву короля Георга VI.

Площадь свадебных гуляний прусских императоров и место революционных народных выступлений.

Место казни Розы Люксембург и Карла Либнехта.

Традиционные немецкие пивные дворы и сад камней.

Крупнейший музыкальный инструмент Европы — «Большой карильон Тиргартена» с 68 колоколами, дающий живые концерты по воскресениям и праздникам, и впечатляющие рукотворные ландшафты.

Высокий сезон: Цветущие рододендроновые аллеи можно посмотреть с апреля до начала июня, цветущие каштаны — в апреле-мае, розовый сад — в июне-сентябре, сад полевых трав — в июле-декабре, сезон кленов — в октябре-ноябре.

Не забудьте захватить с собой хорошее устройство для фотографирования!

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат взять велосипед на прокат в самом отеле или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, всегда есть возможность воспользоваться разбросанными по Берлину т.н. мобильными байками. Наиболее распространенные варианты, это — Donkey и Lidl Bike, но есть и много других, в т.ч. мобильные электробайки JUMP и Lime-E. .

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции, но если возникнут какие-то сложности или ни один из вариантов вам не подходит, я, конечно же, с удовольствием постараюсь помочь арендовать велосипед недалеко от места нашей встречи: на это уйдет примерно 30 минут от времени велопрогулки.

В среднем 6 часов проката обходятся примерно в 6-8 EUR; сутки — 12-16 EUR (не входит в стоимость велопрогулки). Если вы приезжаете на место встречи без велосипеда, обычно есть возможность найти велосипед через мобильное приложение непосредственно где-то рядом. В этом случае, пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велопрогулки.

Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Летом желательны солнцезащитные очки и кепка. В холодное время года шапка, шарф и перчатки обязательны!

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой, если выпадает снег — расстраиваться не стоит! Экскурсия состоится обязательно в разумно сокращенном пешем формате.