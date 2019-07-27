5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По парку от Западного Берлина до Бранденбургских ворот и обратно

Игорь
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Игорь – ваш гид
Что кроется в огромном зеленом пятне на карте в центре Берлина? Где проводят свободное время настоящие берлинцы? От Ренессанса — до барокко, от рококо — до историзма, от следов имперского стиля Третьего Рейха — до постмодернизма.

Неважно, вы первый раз в Берлине или бываете тут достаточно часто.

Я приглашаю вас сменить обстановку многомиллионного города и побывать в одном из самых больших и прекрасных парков мира.
От
€65
52 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Встреча S+U Bahnhof Zoologischer Garten
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»

Как появилась идея экскурсии

Я не раз наблюдал, как туристы устало бродят по тропинкам и лабиринтам аллей Большого Тиргартена (не путать с Берлинским зоопарком, он не входит в маршрут). В лучшем случае, заблудившись, компания набредет на старинную скульптуру или фонтан, не видя самого впечатляющего. Действительно, этот старейший городской парк, основанный в 1400 году, полон скрытых от глаз сокровищ. Чтобы их увидеть, не хватит целого дня. Доверьтесь мне, и мы вместе успешно решим эту задачу на велосипеде за несколько часов.

Что вас ожидает

Оптимальный формат экскурсии
Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно больше, чем средне подготовленный пешеход способен обойти. Вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: примерно 50% прогулки — короткие паузы для ознакомления с достопримечательностями. Я проведу вас оптимальным путем и покажу все самое интересное. С удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Тайны Большого Тиргартена
Кроме множества памятников времен барокко и историзма, вы увидите: куда шпреевальдские кормилицы выводили на прогулку наследников престола 2-й империи, где должна была пройти ось Север-Юг в «Столице мира — Германии», где нацистская летчица-испытательница Ханна Райч прятала свой «Шторьх» для эвакуации Гитлера в апреле 1945, где находятся излюбленные места отдыха голых берлинцев — FKK, шокирующие туристов, и т.н. области пребывания для взрослых, где проходили военные парады и факельные шествия времен национал-социализма, ловпарейды 90-хх, а теперь — ежегодные шествия в Кристофер Стрит Дэй.

Поиск сокровищ в самом центре Берлина: главные точки маршрута

  • Знаменитая Колонна победы, мемориал канцлеру Отто фон Бисмарку и главная ландшафтная площадь — Большая Звезда.
  • Дворец Фердинанда Прусского «Бельвю» — официальная резиденция президента ФРГ — и плавающие домики «водных сквотеров».
  • Бранденбургские и Шарлоттенбургские ворота.
  • Музей городских газовых фонарей со всей Европы, а также уличные канделябры, спроектированные Альбертом Шпеером по эскизам фюрера.
  • Розовый сад в стиле барокко и нерегулярный парк с аллеями рододендронов.
  • Остров Руссо по парижской моде 18 века и Остров прусской королевы Луизы — бабушки российского императора Александра II, слывшей первой красавицей Европы.
  • Английский чайный дом и классический английский сад с растениями, пожертвованными со всей Британской империи по призыву короля Георга VI.
  • Площадь свадебных гуляний прусских императоров и место революционных народных выступлений.
  • Место казни Розы Люксембург и Карла Либнехта.
  • Традиционные немецкие пивные дворы и сад камней.
  • Крупнейший музыкальный инструмент Европы — «Большой карильон Тиргартена» с 68 колоколами, дающий живые концерты по воскресениям и праздникам, и впечатляющие рукотворные ландшафты.

Высокий сезон: Цветущие рододендроновые аллеи можно посмотреть с апреля до начала июня, цветущие каштаны — в апреле-мае, розовый сад — в июне-сентябре, сад полевых трав — в июле-декабре, сезон кленов — в октябре-ноябре.
Не забудьте захватить с собой хорошее устройство для фотографирования!

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат взять велосипед на прокат в самом отеле или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, всегда есть возможность воспользоваться разбросанными по Берлину т.н. мобильными байками. Наиболее распространенные варианты, это — Donkey и Lidl Bike, но есть и много других, в т.ч. мобильные электробайки JUMP и Lime-E. .

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции, но если возникнут какие-то сложности или ни один из вариантов вам не подходит, я, конечно же, с удовольствием постараюсь помочь арендовать велосипед недалеко от места нашей встречи: на это уйдет примерно 30 минут от времени велопрогулки.

В среднем 6 часов проката обходятся примерно в 6-8 EUR; сутки — 12-16 EUR (не входит в стоимость велопрогулки). Если вы приезжаете на место встречи без велосипеда, обычно есть возможность найти велосипед через мобильное приложение непосредственно где-то рядом. В этом случае, пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велопрогулки.

Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Летом желательны солнцезащитные очки и кепка. В холодное время года шапка, шарф и перчатки обязательны!

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой, если выпадает снег — расстраиваться не стоит! Экскурсия состоится обязательно в разумно сокращенном пешем формате.

Организационные детали

  • Старт и финиш: на площади вокзала Цоологишер Гартен (S+U Bahnhof Zoologischer Garten).
  • Общая длина маршрута: 16 км. Около 25 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 50/50.
  • Для участников старше 14 лет.
  • От вас требуется умение передвигаться на велосипеде и минимальная выносливость.
  • Пожалуйста, будьте готовы к легким аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям от увиденного. Если вы давно не садились в седло, на утро после поездки может чувствоваться небольшая усталость в ногах.
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура S+U Bahnhof Zoologischer Garten.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком. При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 июля 2019
Экскурсия понравилась. Игорь очень понятно и адаптированно под нас рассказывал, делал акценты на важных моментах,останавливался по запросам. Рекомендую !
31 марта 2019
Я много закалывал экскурсии через трипстер и могу точно сказать, что Игорь один из лучших гидов с которым я сталкивался.
Экскурсовод не только отлично знает материал, но и может его подать живо и интересно, заинтересован чтобы его услышали и поняли, фанат своего дела.
Так что всем любителям велосипедов и тем кто действительно хочет прочувствовать город (а не просто услышать дату постройки зданий и архитекторов, как это часто бывает) - рекомендую!
28 сентября 2018
Мы на месте уже решили коллективно сменить маршрут на «Западный Берлин».
Было очень познавательно и интересно, первый раз в Берлине - очень много узнали.
Экскурсовод Игорь - молодец!
28 сентября 2018
Даже проливной дождь не смог испортить впечатления о Берлине! Интересный формат экскурсии позволяет увидеть как можно больше, заехать в те уголки, куда обычные туристы не добираются, почувствовать себя обычным берлинцем на велопрогулке в этом чудесном парке.
22 сентября 2018
Попасть в "руки" Игоря - большая удача! Поездка и сопровождение - выше всех похвал! Гид очень тонко чувствует аудиторию и готов рассказать то, что ей интересно. Понравилось, что Игорь очень увлечён своей темой и может подстроится под настроение и обстоятельства. Нашу экскурсию не могли никак закончить, остановил только физический голод участников)) Отсюда вывод: езжайте без раздумий на велопрогулку с Игорем и узнаете невероятное количество эксклюзивной, грамотно поданой информации о тайнах Тиргартена и о жизни в Берлине!

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