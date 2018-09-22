5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»

Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма
Представьте себе путешествие по зеленым аллеям Большого Тиргартена, где каждый поворот открывает новую страницу истории.

От знаменитой Колонны победы до дворца Фердинанда Прусского, от мест отдыха голых берлинцев до шествий в
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Кристофер Стрит Дэй.

Эта велопрогулка не просто экскурсия, это погружение в историю и культуру Берлина, возможность увидеть город глазами его жителей и почувствовать дух времени, проехав по тропам одного из самых красивых парков мира

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Уникальный формат велопрогулки
  • 🌳 Исследование одного из крупнейших парков мира
  • 🏛️ Посещение исторических памятников
  • 🎨 Открытие культурных и архитектурных сокровищ
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🌸 Наблюдение за сезонными изменениями природы
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»

Что можно увидеть

  • Колонна победы
  • Мемориал канцлеру Отто фон Бисмарку
  • Дворец Фердинанда Прусского «Бельвю»
  • Бранденбургские ворота
  • Шарлоттенбургские ворота
  • Музей городских газовых фонарей
  • Розовый сад
  • Остров Руссо
  • Остров прусской королевы Луизы
  • Английский чайный дом
  • Большой карильон Тиргартена

Описание экскурсии

Как появилась идея экскурсии

Я не раз наблюдал, как туристы устало бродят по тропинкам и лабиринтам аллей Большого Тиргартена (не путать с Берлинским зоопарком, он не входит в маршрут). В лучшем случае, заблудившись, компания набредет на старинную скульптуру или фонтан, не видя самого впечатляющего. Действительно, этот старейший городской парк, основанный в 1400 году, полон скрытых от глаз сокровищ. Чтобы их увидеть, не хватит целого дня. Доверьтесь мне, и мы вместе успешно решим эту задачу на велосипеде за несколько часов.

Что вас ожидает

Тайны Большого Тиргартена

Кроме множества памятников времен барокко и историзма, вы увидите: куда шпреевальдские кормилицы выводили на прогулку наследников престола 2-й империи, где должна была пройти ось Север-Юг в «Столице мира — Германии», где нацистская летчица-испытательница Ханна Райч прятала свой «Шторьх» для эвакуации Гитлера в апреле 1945, где находятся излюбленные места отдыха голых берлинцев — FKK, шокирующие туристов, и т. н. области пребывания для взрослых, где проходили военные парады и факельные шествия времен национал-социализма, ловпарейды 90-хх, а теперь — ежегодные шествия в Кристофер Стрит Дэй.

Поиск сокровищ в самом центре Берлина: главные точки маршрута

  • Знаменитая Колонна победы, мемориал канцлеру Отто фон Бисмарку и главная ландшафтная площадь — Большая Звезда.
  • Дворец Фердинанда Прусского «Бельвю» — официальная резиденция президента ФРГ — и плавающие домики «водных сквотеров».
  • Бранденбургские и Шарлоттенбургские ворота.
  • Музей городских газовых фонарей со всей Европы, а также уличные канделябры, спроектированные Альбертом Шпеером по эскизам фюрера.
  • Розовый сад в стиле барокко и нерегулярный парк с аллеями рододендронов.
  • Остров Руссо по парижской моде 18 века и Остров прусской королевы Луизы — бабушки российского императора Александра II, слывшей первой красавицей Европы.
  • Английский чайный дом и классический английский сад с растениями, пожертвованными со всей Британской империи по призыву короля Георга VI.
  • Площадь свадебных гуляний прусских императоров и место революционных народных выступлений.
  • Место казни Розы Люксембург и Карла Либнехта.
  • Традиционные немецкие пивные дворы и сад камней.
  • Крупнейший музыкальный инструмент Европы — «Большой карильон Тиргартена» с 68 колоколами, дающий живые концерты по воскресениям и праздникам, и впечатляющие рукотворные ландшафты.

Высокий сезон: Цветущие рододендроновые аллеи можно посмотреть с апреля до начала июня, цветущие каштаны — в апреле-мае, розовый сад — в июне-сентябре, сад полевых трав — в июле-декабре, сезон кленов — в октябре-ноябре.
Не забудьте захватить с собой хорошее устройство для фотографирования!

Оптимальный формат экскурсии

Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на метро. Если вы пришли без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идет дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.

Кому подойдёт экскурсия

Велолюбителям старше 14 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Тем, кто уверенно управляет велосипедом.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велосипедного тура

Как проходит экскурсия

  • Старт и финиш: на площади вокзала Цоологишер Гартен (S+U Bahnhof Zoologischer Garten)
  • Общая длина маршрута: около 15 км. Больше 25 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 60/40.
  • Формат велотура не предусматривает посещения музеев, храмов, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.

Дополнительные расходы

  • Шесть часов проката обходятся в среднем ≈ €8-12; сутки ≈ €15-25
  • Провоз одного велосипеда на метро — €2,50. В метро пользуйтесь лифтом и велосипедным вагоном

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€56
Студенты€48
Подростки 14-18 лет€40
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Hardenbergplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 941 туриста
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком.
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При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
А
Попасть в "руки" Игоря - большая удача! Поездка и сопровождение - выше всех похвал! Гид очень тонко чувствует аудиторию и готов рассказать то, что ей интересно. Понравилось, что Игорь очень
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увлечён своей темой и может подстроится под настроение и обстоятельства. Нашу экскурсию не могли никак закончить, остановил только физический голод участников)) Отсюда вывод: езжайте без раздумий на велопрогулку с Игорем и узнаете невероятное количество эксклюзивной, грамотно поданой информации о тайнах Тиргартена и о жизни в Берлине!

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Александр
Я много закалывал экскурсии через трипстер и могу точно сказать, что Игорь один из лучших гидов с которым я сталкивался.
Экскурсовод не только отлично знает материал, но и может его подать
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живо и интересно, заинтересован чтобы его услышали и поняли, фанат своего дела.
Так что всем любителям велосипедов и тем кто действительно хочет прочувствовать город (а не просто услышать дату постройки зданий и архитекторов, как это часто бывает) - рекомендую!

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Н
Даже проливной дождь не смог испортить впечатления о Берлине! Интересный формат экскурсии позволяет увидеть как можно больше, заехать в те уголки, куда обычные туристы не добираются, почувствовать себя обычным берлинцем на велопрогулке в этом чудесном парке.
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А
Мы на месте уже решили коллективно сменить маршрут на «Западный Берлин».
Было очень познавательно и интересно, первый раз в Берлине - очень много узнали.
Экскурсовод Игорь - молодец!
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Т
Экскурсия понравилась. Игорь очень понятно и адаптированно под нас рассказывал, делал акценты на важных моментах,останавливался по запросам. Рекомендую!
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