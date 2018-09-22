5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

От знаменитой Колонны победы до дворца Фердинанда Прусского, от мест отдыха голых берлинцев до шествий в
6 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Уникальный формат велопрогулки
- 🌳 Исследование одного из крупнейших парков мира
- 🏛️ Посещение исторических памятников
- 🎨 Открытие культурных и архитектурных сокровищ
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🌸 Наблюдение за сезонными изменениями природы
Что можно увидеть
- Колонна победы
- Мемориал канцлеру Отто фон Бисмарку
- Дворец Фердинанда Прусского «Бельвю»
- Бранденбургские ворота
- Шарлоттенбургские ворота
- Музей городских газовых фонарей
- Розовый сад
- Остров Руссо
- Остров прусской королевы Луизы
- Английский чайный дом
- Большой карильон Тиргартена
Описание экскурсии
Как появилась идея экскурсии
Я не раз наблюдал, как туристы устало бродят по тропинкам и лабиринтам аллей Большого Тиргартена (не путать с Берлинским зоопарком, он не входит в маршрут). В лучшем случае, заблудившись, компания набредет на старинную скульптуру или фонтан, не видя самого впечатляющего. Действительно, этот старейший городской парк, основанный в 1400 году, полон скрытых от глаз сокровищ. Чтобы их увидеть, не хватит целого дня. Доверьтесь мне, и мы вместе успешно решим эту задачу на велосипеде за несколько часов.
Что вас ожидает
Тайны Большого Тиргартена
Кроме множества памятников времен барокко и историзма, вы увидите: куда шпреевальдские кормилицы выводили на прогулку наследников престола 2-й империи, где должна была пройти ось Север-Юг в «Столице мира — Германии», где нацистская летчица-испытательница Ханна Райч прятала свой «Шторьх» для эвакуации Гитлера в апреле 1945, где находятся излюбленные места отдыха голых берлинцев — FKK, шокирующие туристов, и т. н. области пребывания для взрослых, где проходили военные парады и факельные шествия времен национал-социализма, ловпарейды 90-хх, а теперь — ежегодные шествия в Кристофер Стрит Дэй.
Поиск сокровищ в самом центре Берлина: главные точки маршрута
- Знаменитая Колонна победы, мемориал канцлеру Отто фон Бисмарку и главная ландшафтная площадь — Большая Звезда.
- Дворец Фердинанда Прусского «Бельвю» — официальная резиденция президента ФРГ — и плавающие домики «водных сквотеров».
- Бранденбургские и Шарлоттенбургские ворота.
- Музей городских газовых фонарей со всей Европы, а также уличные канделябры, спроектированные Альбертом Шпеером по эскизам фюрера.
- Розовый сад в стиле барокко и нерегулярный парк с аллеями рододендронов.
- Остров Руссо по парижской моде 18 века и Остров прусской королевы Луизы — бабушки российского императора Александра II, слывшей первой красавицей Европы.
- Английский чайный дом и классический английский сад с растениями, пожертвованными со всей Британской империи по призыву короля Георга VI.
- Площадь свадебных гуляний прусских императоров и место революционных народных выступлений.
- Место казни Розы Люксембург и Карла Либнехта.
- Традиционные немецкие пивные дворы и сад камней.
- Крупнейший музыкальный инструмент Европы — «Большой карильон Тиргартена» с 68 колоколами, дающий живые концерты по воскресениям и праздникам, и впечатляющие рукотворные ландшафты.
Высокий сезон: Цветущие рододендроновые аллеи можно посмотреть с апреля до начала июня, цветущие каштаны — в апреле-мае, розовый сад — в июне-сентябре, сад полевых трав — в июле-декабре, сезон кленов — в октябре-ноябре.
Не забудьте захватить с собой хорошее устройство для фотографирования!
Оптимальный формат экскурсии
Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.
Прокат велосипеда
В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на метро. Если вы пришли без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).
Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.
Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идет дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.
Кому подойдёт экскурсия
Велолюбителям старше 14 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Тем, кто уверенно управляет велосипедом.
Организационные детали
Пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велосипедного тура
Как проходит экскурсия
- Старт и финиш: на площади вокзала Цоологишер Гартен (S+U Bahnhof Zoologischer Garten)
- Общая длина маршрута: около 15 км. Больше 25 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 60/40.
- Формат велотура не предусматривает посещения музеев, храмов, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.
Дополнительные расходы
- Шесть часов проката обходятся в среднем ≈ €8-12; сутки ≈ €15-25
- Провоз одного велосипеда на метро — €2,50. В метро пользуйтесь лифтом и велосипедным вагоном
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€56
|Студенты
|€48
|Подростки 14-18 лет
|€40
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод не только отлично знает материал, но и может его подать
Было очень познавательно и интересно, первый раз в Берлине - очень много узнали.
Экскурсовод Игорь - молодец!