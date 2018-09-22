5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе путешествие по зеленым аллеям Большого Тиргартена, где каждый поворот открывает новую страницу истории.От знаменитой Колонны победы до дворца Фердинанда Прусского, от мест отдыха голых берлинцев до шествий в

Кристофер Стрит Дэй. Эта велопрогулка не просто экскурсия, это погружение в историю и культуру Берлина, возможность увидеть город глазами его жителей и почувствовать дух времени, проехав по тропам одного из самых красивых парков мира

Описание экскурсии

Как появилась идея экскурсии

Я не раз наблюдал, как туристы устало бродят по тропинкам и лабиринтам аллей Большого Тиргартена (не путать с Берлинским зоопарком, он не входит в маршрут). В лучшем случае, заблудившись, компания набредет на старинную скульптуру или фонтан, не видя самого впечатляющего. Действительно, этот старейший городской парк, основанный в 1400 году, полон скрытых от глаз сокровищ. Чтобы их увидеть, не хватит целого дня. Доверьтесь мне, и мы вместе успешно решим эту задачу на велосипеде за несколько часов.

Что вас ожидает

Тайны Большого Тиргартена

Кроме множества памятников времен барокко и историзма, вы увидите: куда шпреевальдские кормилицы выводили на прогулку наследников престола 2-й империи, где должна была пройти ось Север-Юг в «Столице мира — Германии», где нацистская летчица-испытательница Ханна Райч прятала свой «Шторьх» для эвакуации Гитлера в апреле 1945, где находятся излюбленные места отдыха голых берлинцев — FKK, шокирующие туристов, и т. н. области пребывания для взрослых, где проходили военные парады и факельные шествия времен национал-социализма, ловпарейды 90-хх, а теперь — ежегодные шествия в Кристофер Стрит Дэй.

Поиск сокровищ в самом центре Берлина: главные точки маршрута

Знаменитая Колонна победы, мемориал канцлеру Отто фон Бисмарку и главная ландшафтная площадь — Большая Звезда.

Дворец Фердинанда Прусского «Бельвю» — официальная резиденция президента ФРГ — и плавающие домики «водных сквотеров».

Бранденбургские и Шарлоттенбургские ворота.

Музей городских газовых фонарей со всей Европы, а также уличные канделябры, спроектированные Альбертом Шпеером по эскизам фюрера.

Розовый сад в стиле барокко и нерегулярный парк с аллеями рододендронов.

Остров Руссо по парижской моде 18 века и Остров прусской королевы Луизы — бабушки российского императора Александра II, слывшей первой красавицей Европы.

Английский чайный дом и классический английский сад с растениями, пожертвованными со всей Британской империи по призыву короля Георга VI.

Площадь свадебных гуляний прусских императоров и место революционных народных выступлений.

Место казни Розы Люксембург и Карла Либнехта.

Традиционные немецкие пивные дворы и сад камней.

Крупнейший музыкальный инструмент Европы — «Большой карильон Тиргартена» с 68 колоколами, дающий живые концерты по воскресениям и праздникам, и впечатляющие рукотворные ландшафты.

Высокий сезон: Цветущие рододендроновые аллеи можно посмотреть с апреля до начала июня, цветущие каштаны — в апреле-мае, розовый сад — в июне-сентябре, сад полевых трав — в июле-декабре, сезон кленов — в октябре-ноябре.

Не забудьте захватить с собой хорошее устройство для фотографирования!

Оптимальный формат экскурсии

Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на метро. Если вы пришли без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идет дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.

Кому подойдёт экскурсия

Велолюбителям старше 14 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Тем, кто уверенно управляет велосипедом.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велосипедного тура

Как проходит экскурсия

Старт и финиш: на площади вокзала Цоологишер Гартен (S+U Bahnhof Zoologischer Garten)

Общая длина маршрута: около 15 км. Больше 25 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 60/40.

Формат велотура не предусматривает посещения музеев, храмов, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.

Дополнительные расходы