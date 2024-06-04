И Игорь Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю

А Анастасия Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!

A Alexander Ежедневная прогулка по Берлину Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем

М Марина По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину читать дальше на 3 часа, заняло немного больше и мы получили полное впечатление о городе. Лиза знает здесь каждый уголок и ответы на все вопросы:-). Получили огромное удовольствие от города, благодаря чуткому проводнику. Спасибо, Лиза! Марина, Саша, Израиль Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки

Л Ляйля По местам Третьего Рейха с сотрудником музея В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.

Е Елена Розовые очки для Берлина Замечательная экскурсия! Познавательная, живая, динамичная! Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Татьяна! Вы влюбили нас в Берлин. Обязательно вернемся!

V Vadim Ежедневная прогулка по Берлину Очень понравилось спасибо

М Марина Ежедневная прогулка по Берлину Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍

В Вадим Берлин: микс старого и нового Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил